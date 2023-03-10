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Шторм с ливнями и ветром обрушится на Крым
Шторм с ливнями и ветром обрушится на Крым - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Шторм с ливнями и ветром обрушится на Крым
Ливни и усиление ветра до 22 м/с прогнозируются в Крыму, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T13:12
2023-03-10T13:12
2023-03-10T13:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Ливни и усиление ветра до 22 м/с прогнозируются в Крыму, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.В связи с этим спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения числа ДТП, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий. Также есть угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.Как сообщалось, в Керченском проливе объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра и сильного волнения моря. По данным Минтранса России, поднялись волны до 1,2 метра, ветер – до 15 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Расслабляться не стоит: чего ждать от погоды в Крыму в феврале и мартеВ Керченском проливе объявлено штормовое: как работает переправаПрогноз погоды в Крыму на пятницу
https://crimea.ria.ru/20230228/kakim-budet-mart-v-krymu--prognoz-sinoptikov-1127268672.html
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Шторм с ливнями и ветром обрушится на Крым
МЧС: шторм с ливнями и ветром до 22 м/с обрушится на Крым в выходные дни
13:12 10.03.2023 (обновлено: 13:20 10.03.2023)