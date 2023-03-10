https://crimea.ria.ru/20230310/metrovye-volny-i-veter-na-kerchenskoy-pereprave-obyavleno-shtormovoe-1127456346.html
Метровые волны и ветер: на Керченской переправе объявлено штормовое
Метровые волны и ветер: на Керченской переправе объявлено штормовое - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Метровые волны и ветер: на Керченской переправе объявлено штормовое
Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за усиления ветра и сильного волнения моря. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T10:46
2023-03-10T10:46
2023-03-10T10:46
керченская паромная переправа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за усиления ветра и сильного волнения моря. Об этом сообщает Минтранс России.Шторм в Керченском проливеВ пятницу по Керченскому проливу объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, ожидается усиление южного ветра 12-15 м/с.Паромная переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителей призывают отслеживать актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.Как работает Керченская переправаПосле запуска сообщения через пролив курсирующие на линии паромы выполнили 2 550 рейсов. Перевезено более 100 тысяч пассажиров.На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору.Дорогу через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой протяженностью 387 км сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика, сообщал ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируютКогда запустят движение грузовиков по Крымскому мостуСухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширят
https://crimea.ria.ru/20230310/dorogi-k-sukhoputnomu-koridoru-v-krym-iz-rostovskoy-oblasti-otremontiruyut-1127454349.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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керченская паромная переправа, крым, кубань, транспорт, новости, новости крыма
Метровые волны и ветер: на Керченской переправе объявлено штормовое
Минтранс России: штормовые волны поднялись в Керченском проливе
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за усиления ветра и сильного волнения моря. Об этом сообщает Минтранс России.
Шторм в Керченском проливе
В пятницу по Керченскому проливу объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, ожидается усиление южного ветра 12-15 м/с.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 10 марта ветер юго-западный, южный 12-15 м/с, местами небольшой дождь, дымка. Видимость хорошая, в дымке 2-4 км, высота волны 70-120 см. Температура воздуха +11…13 градусов, воды в море +6…7", - говорится в сообщении.
Паромная переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителей призывают отслеживать актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.
Как работает Керченская переправа
После запуска сообщения через пролив курсирующие на линии паромы выполнили 2 550 рейсов. Перевезено более 100 тысяч пассажиров.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 100 673 пассажира, 79 223 автотранспортных средства и 9 246 железнодорожных вагонов", - проинформировали в Минтрансе.
На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору.
Дорогу через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой протяженностью 387 км сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика, сообщал ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
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