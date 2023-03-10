https://crimea.ria.ru/20230310/metrovye-volny-i-veter-na-kerchenskoy-pereprave-obyavleno-shtormovoe-1127456346.html

Метровые волны и ветер: на Керченской переправе объявлено штормовое

Метровые волны и ветер: на Керченской переправе объявлено штормовое - РИА Новости Крым, 10.03.2023

Метровые волны и ветер: на Керченской переправе объявлено штормовое

Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за усиления ветра и сильного волнения моря. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T10:46

2023-03-10T10:46

2023-03-10T10:46

керченская паромная переправа

крым

кубань

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за усиления ветра и сильного волнения моря. Об этом сообщает Минтранс России.Шторм в Керченском проливеВ пятницу по Керченскому проливу объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, ожидается усиление южного ветра 12-15 м/с.Паромная переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителей призывают отслеживать актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.Как работает Керченская переправаПосле запуска сообщения через пролив курсирующие на линии паромы выполнили 2 550 рейсов. Перевезено более 100 тысяч пассажиров.На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору.Дорогу через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой протяженностью 387 км сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика, сообщал ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируютКогда запустят движение грузовиков по Крымскому мостуСухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширят

https://crimea.ria.ru/20230310/dorogi-k-sukhoputnomu-koridoru-v-krym-iz-rostovskoy-oblasti-otremontiruyut-1127454349.html

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кубань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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