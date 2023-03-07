https://crimea.ria.ru/20230307/v-kerchenskom-prolive-obyavleno-shtormovoe-kak-rabotaet-pereprava-1127383316.html

В Керченском проливе объявлено штормовое: как работает переправа

В Керченском проливе объявлено штормовое: как работает переправа - РИА Новости Крым, 07.03.2023

В Керченском проливе объявлено штормовое: как работает переправа

В Керченском проливе во вторник, 7 марта, объявлено штормовое предупреждение. Ожидается усиление ветра, сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 07.03.2023

2023-03-07T10:33

2023-03-07T10:33

2023-03-07T10:33

крым

керчь

керченская паромная переправа

керченский пролив

транспорт

общество

погода в крыму

минтранс россии

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126959940_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3193c8fb15a6fc51ce47d58d914c5433.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Керченском проливе во вторник, 7 марта, объявлено штормовое предупреждение. Ожидается усиление ветра, сообщили в Минтрансе России.В Росгидромете отметили, что 7 марта в Керченском проливе будет дуть южный ветер 12-15 м/сек, без существенных осадков. Видимость хорошая, волна 30-80 см, температура воздуха +10…12 градусов, температура воды в море +4…7.По данным Минтранса, с начала работы Керченской паромной переправы в ночь на 9 октября до утра вторника 7 марта через пролив в обе стороны перевезли 98 521 пассажира, 77 311 единиц автотранспорта и 8 966 железнодорожных вагонов. Всего паромы выполнили 2 493 рейса.Накануне оперштаб Краснодарского края сообщал, что очереди со стороны Кубани на паром ожидают 98 авто. Сотрудники районной администрации организовали на накопительной площадке в поселке Ильич столовую и пункт обогрева. Остальные накопительные площадки выведены в резерв, уточнили в оперштабе.Движение по Крымскому мосту и сухопутный коридорЗапрет на движение автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн по Крымскому мосту ввели с 11 декабря 2022 года. Дальнобойщикам рекомендовали выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой.На сегодняшний день федеральные власти обсуждают вопрос запуска пустого грузового транспорта по Крымскому мосту.Что касается безопасности сухопутного коридора на полуостров через новые регионы, по словам Хуснуллина, все 25 мостов на этом пути охраняются Росгвардией. Кроме того, сейчас там ведутся дорожные ремонтные работы, местами трассу расширят и сделают от нее съезды к морю.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет очередь на переправу - в Минтрансе объяснили причинуКогда запустят движение грузовиков по Крымскому мостуПрогноз погоды в Крыму на понедельник

https://crimea.ria.ru/20230306/obstanovka-na-kerchenskoy-pereprave-v-ocheredi---sotnya-mashin-1127365945.html

крым

керчь

керченский пролив

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, транспорт, общество, погода в крыму, минтранс россии, новости крыма