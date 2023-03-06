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Обстановка на Керченской переправе: в очереди - сотня машин - РИА Новости Крым, 06.03.2023
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Обстановка на Керченской переправе: в очереди - сотня машин
Обстановка на Керченской переправе: в очереди - сотня машин - РИА Новости Крым, 06.03.2023
Обстановка на Керченской переправе: в очереди - сотня машин
Очереди на паромы в Крым со стороны Кубани ожидают 98 машин, сообщили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T10:45
2023-03-06T11:20
керченская паромная переправа
транспорт
крым
керчь
кубань
керченский пролив
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Очереди на паромы в Крым со стороны Кубани ожидают 98 машин, сообщили в оперштабе Краснодарского края.Для водителей организована работа столовой и пункта обогрева, не месте дежурят волонтеры. Остальные накопительные площадки выведены в резерв, уточнили в оперштабе. Накануне очереди на паромы ждали 139 грузовиков.Трафик на переправеЗа прошедшие сутки паромы "Керченский-2", "Ейск", "Лаврентий" и "Мария" перевезли в Крым 287 автомобилей и 326 пассажиров. Всего с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено 97,7 тысяч пассажиров, более 76, 5 тысяч автотранспортных средств и 8,8 тысяч железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами выполнено 2 472 рейса.На Керченской паромной переправе по-прежнему действуют ограничения и правила проезда грузовиков, согласно которым переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.Движение по Крымскому мосту и сухопутный коридор в КрымЗапрет на движение автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн по Крымскому мосту ввели с 11 декабря 2022 года. Дальнобойщикам рекомендовали выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой.На сегодняшний день федеральные власти обсуждают вопрос запуска пустого грузового транспорта по Крымскому мосту.Что касается безопасности сухопутного коридора на полуостров через новые регионы, по словам Хуснуллина, все 25 мостов на этом пути охраняются Росгвардией. Кроме того, сейчас там ведутся дорожные ремонтные работы, местами трассу расширят и сделают от нее съезды к морю.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет очередь на переправу - в Минтрансе объяснили причинуКогда запустят движение грузовиков по Крымскому мостуПрогноз погоды в Крыму на понедельник
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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керченская паромная переправа, транспорт, крым, керчь, кубань, керченский пролив, новости крыма
Обстановка на Керченской переправе: в очереди - сотня машин

В очереди на паромы в Крым стоят 98 грузовиков

10:45 06.03.2023 (обновлено: 11:20 06.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНакопитель в районе посёлка Ильич
Накопитель в районе посёлка Ильич - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Очереди на паромы в Крым со стороны Кубани ожидают 98 машин, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
"С утра 6 марта в очереди на переправу находятся 98 транспортных средств. Они находятся на накопительной парковке в поселке Ильич. В основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости", - говорится в сообщении.
Для водителей организована работа столовой и пункта обогрева, не месте дежурят волонтеры. Остальные накопительные площадки выведены в резерв, уточнили в оперштабе.
Накануне очереди на паромы ждали 139 грузовиков.

Трафик на переправе

За прошедшие сутки паромы "Керченский-2", "Ейск", "Лаврентий" и "Мария" перевезли в Крым 287 автомобилей и 326 пассажиров.
Всего с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено 97,7 тысяч пассажиров, более 76, 5 тысяч автотранспортных средств и 8,8 тысяч железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами выполнено 2 472 рейса.
На Керченской паромной переправе по-прежнему действуют ограничения и правила проезда грузовиков, согласно которым переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.

Движение по Крымскому мосту и сухопутный коридор в Крым

Запрет на движение автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн по Крымскому мосту ввели с 11 декабря 2022 года. Дальнобойщикам рекомендовали выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой.
На сегодняшний день федеральные власти обсуждают вопрос запуска пустого грузового транспорта по Крымскому мосту.
Что касается безопасности сухопутного коридора на полуостров через новые регионы, по словам Хуснуллина, все 25 мостов на этом пути охраняются Росгвардией. Кроме того, сейчас там ведутся дорожные ремонтные работы, местами трассу расширят и сделают от нее съезды к морю.
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Керченская паромная переправаТранспортКрымКерчьКубаньКерченский проливНовости Крыма
 
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