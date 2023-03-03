https://crimea.ria.ru/20230303/v-krymu-rastet-ochered-na-perepravu---v-mintranse-obyasnili-prichinu-1127320797.html

В Крыму растет очередь на переправу - в Минтрансе объяснили причину

В Крыму растет очередь на переправу - в Минтрансе объяснили причину - РИА Новости Крым, 03.03.2023

В Крыму растет очередь на переправу - в Минтрансе объяснили причину

Паромов на Керченской переправе со стороны Крыма ждут более 300 авто, а время ожидания превышает двое суток. О причинах столь длительного ожидания РИА Новости... РИА Новости Крым, 03.03.2023

2023-03-03T12:06

2023-03-03T12:06

2023-03-03T12:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Паромов на Керченской переправе со стороны Крыма ждут более 300 авто, а время ожидания превышает двое суток. О причинах столь длительного ожидания РИА Новости Крым сообщили в республиканском Минтрансе.Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что в очереди на паром с кубанской стороны стоят 286 машин, сутками ранее их было 264. В основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости, подчеркнули в штабе.Из Керчи паромами везут не только приоритетные грузы, но и сантехнику, металл, саженцы и целый ряд других товаров, в том числе порожние авто, добавили в министерстве. Именно по этой причине на накопительных площадках в Крыму скопилось более 300 машин по данным на утро пятницы 3 марта.Право приоритета предоставляется автомобилям минобороны, далее идут рефрижераторы со скоропортящейся продукцией, следом – продукты питания, которые не требуют особых температурных условий транспортировки (фрукты, овощи и т.д., – ред) и четвертая группа - непродовольственные товары первой необходимости", – сказал собеседник. На остальные транспортные средства, груженые и пустые, при погрузке отводится примерно 20 процентов.Сухопутный маршрутВ тоже время в ведомстве отметили, что водители могут пользоваться и сухопутным маршрутом. Как правило, задержки на контрольно-пропускном пункте не превышают 40-45 минут.Ранее первый замминистра транспорта РК Николай Лукашенко пояснял, что за сутки паромы перевозят до 500 единиц транспорта, то есть по 250 с каждого берега. Отведенное на погрузку время составляет от 30 до 40 минут. Кроме того, ежедневно от 300 до 600 автомобилей выезжают из Крыма в направлении Ростовской области по сухопутному маршруту.Дорогу через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой протяженностью 387 км сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика, сообщал вице-премьер России Марат Хуснуллин. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Ранее первый замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что для грузовых железнодорожных перевозок в Крым ввели единый тариф. В результате существенно изменилась стоимость провоза грузов на территорию полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:В очереди на переправу в Крым стоят 264 машиныКерченская переправа: актуальная обстановка на 2 мартаКогда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту

https://crimea.ria.ru/20230227/sukhoputnyy-marshrut-v-krym-otremontiruyut-i-rasshiryat-1127223343.html

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кубань

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2023

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