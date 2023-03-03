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В Крыму растет очередь на переправу - в Минтрансе объяснили причину - РИА Новости Крым, 03.03.2023
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В Крыму растет очередь на переправу - в Минтрансе объяснили причину
В Крыму растет очередь на переправу - в Минтрансе объяснили причину - РИА Новости Крым, 03.03.2023
В Крыму растет очередь на переправу - в Минтрансе объяснили причину
Паромов на Керченской переправе со стороны Крыма ждут более 300 авто, а время ожидания превышает двое суток. О причинах столь длительного ожидания РИА Новости... РИА Новости Крым, 03.03.2023
2023-03-03T12:06
2023-03-03T12:08
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
керчь
кубань
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Паромов на Керченской переправе со стороны Крыма ждут более 300 авто, а время ожидания превышает двое суток. О причинах столь длительного ожидания РИА Новости Крым сообщили в республиканском Минтрансе.Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что в очереди на паром с кубанской стороны стоят 286 машин, сутками ранее их было 264. В основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости, подчеркнули в штабе.Из Керчи паромами везут не только приоритетные грузы, но и сантехнику, металл, саженцы и целый ряд других товаров, в том числе порожние авто, добавили в министерстве. Именно по этой причине на накопительных площадках в Крыму скопилось более 300 машин по данным на утро пятницы 3 марта.Право приоритета предоставляется автомобилям минобороны, далее идут рефрижераторы со скоропортящейся продукцией, следом – продукты питания, которые не требуют особых температурных условий транспортировки (фрукты, овощи и т.д., – ред) и четвертая группа - непродовольственные товары первой необходимости", – сказал собеседник. На остальные транспортные средства, груженые и пустые, при погрузке отводится примерно 20 процентов.Сухопутный маршрутВ тоже время в ведомстве отметили, что водители могут пользоваться и сухопутным маршрутом. Как правило, задержки на контрольно-пропускном пункте не превышают 40-45 минут.Ранее первый замминистра транспорта РК Николай Лукашенко пояснял, что за сутки паромы перевозят до 500 единиц транспорта, то есть по 250 с каждого берега. Отведенное на погрузку время составляет от 30 до 40 минут. Кроме того, ежедневно от 300 до 600 автомобилей выезжают из Крыма в направлении Ростовской области по сухопутному маршруту.Дорогу через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой протяженностью 387 км сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика, сообщал вице-премьер России Марат Хуснуллин. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Ранее первый замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что для грузовых железнодорожных перевозок в Крым ввели единый тариф. В результате существенно изменилась стоимость провоза грузов на территорию полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:В очереди на переправу в Крым стоят 264 машиныКерченская переправа: актуальная обстановка на 2 мартаКогда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту
https://crimea.ria.ru/20230227/sukhoputnyy-marshrut-v-krym-otremontiruyut-i-rasshiryat-1127223343.html
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, керчь, кубань, транспорт, крым, новости крыма
В Крыму растет очередь на переправу - в Минтрансе объяснили причину

Очередь на переправу в Крыму: почему грузовики ждут паромов больше двух дней

12:06 03.03.2023 (обновлено: 12:08 03.03.2023)
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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Элеонора Павловская
Элеонора Павловская
Старший корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Паромов на Керченской переправе со стороны Крыма ждут более 300 авто, а время ожидания превышает двое суток. О причинах столь длительного ожидания РИА Новости Крым сообщили в республиканском Минтрансе.
Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что в очереди на паром с кубанской стороны стоят 286 машин, сутками ранее их было 264. В основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости, подчеркнули в штабе.
"Со стороны Краснодарского края время ожидания и очереди на переправе значительно меньше, так как на паромы пускают только приоритетные грузы, то есть скоропортящиеся и социально-значимые товары. В то время как со стороны Крыма пропускаем абсолютной все товары", – пояснили в Минтрансе РК.
Из Керчи паромами везут не только приоритетные грузы, но и сантехнику, металл, саженцы и целый ряд других товаров, в том числе порожние авто, добавили в министерстве. Именно по этой причине на накопительных площадках в Крыму скопилось более 300 машин по данным на утро пятницы 3 марта.
Право приоритета предоставляется автомобилям минобороны, далее идут рефрижераторы со скоропортящейся продукцией, следом – продукты питания, которые не требуют особых температурных условий транспортировки (фрукты, овощи и т.д., – ред) и четвертая группа - непродовольственные товары первой необходимости", – сказал собеседник. На остальные транспортные средства, груженые и пустые, при погрузке отводится примерно 20 процентов.

Сухопутный маршрут

В тоже время в ведомстве отметили, что водители могут пользоваться и сухопутным маршрутом. Как правило, задержки на контрольно-пропускном пункте не превышают 40-45 минут.
"При этом размер очереди напрямую зависит от погодных условий: когда в Керченском проливе объявляют штормовое предупреждение, а переправа останавливается, число желающих ехать через новые территории возрастает в 20-25 раз", – уточнили в пресс-службе Минтранса РК.
Ранее первый замминистра транспорта РК Николай Лукашенко пояснял, что за сутки паромы перевозят до 500 единиц транспорта, то есть по 250 с каждого берега. Отведенное на погрузку время составляет от 30 до 40 минут. Кроме того, ежедневно от 300 до 600 автомобилей выезжают из Крыма в направлении Ростовской области по сухопутному маршруту.
Дорогу через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой протяженностью 387 км сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика, сообщал вице-премьер России Марат Хуснуллин. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
Ранее первый замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что для грузовых железнодорожных перевозок в Крым ввели единый тариф. В результате существенно изменилась стоимость провоза грузов на территорию полуострова.
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