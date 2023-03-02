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Керченская переправа: актуальная обстановка на 2 марта - РИА Новости Крым, 02.03.2023
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Керченская переправа: актуальная обстановка на 2 марта
Керченская переправа: актуальная обстановка на 2 марта - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Керченская переправа: актуальная обстановка на 2 марта
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, всего с начала морского сообщения через пролив перевезены почти 74 тысячи автотранспортных средств. Об... РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T10:22
2023-03-02T10:22
крым
керчь
керченская паромная переправа
керченский пролив
транспорт
общество
погода в крыму
минтранс россии
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, всего с начала морского сообщения через пролив перевезены почти 74 тысячи автотранспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 94 644 пассажира, 73 984 единицы автотранспорта и 8 492 железнодорожных вагона. Курсирующими на линии паромами совокупно выполнено 2 384 рейса", - говорится в сообщении.Погода в Керченском проливе благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений нет."Согласно прогнозу Росгидромета, 2 марта ветер северо-западный 5-10 м/с, без осадков, видимость хорошая. Высота волны 10-60 см, температура воздуха +3…5 градусов, воды в море +4…7", - проинформировали в ведомстве.Паромная переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителей призывают отслеживать актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.Ранее в оперштабе Кубани сообщили, что с краснодарской стороны очереди на паромы ожидают 90 грузовиков. Они находятся на накопительной парковке в поселке Ильич, где дежурят волонтеры, работает столовая и пункт обогрева.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа Керченской переправы: паромы, погода и сухопутный маршрут в КрымСухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширятКогда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту
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крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, транспорт, общество, погода в крыму, минтранс россии, новости крыма
Керченская переправа: актуальная обстановка на 2 марта

Минтранс: Керченская переправа перевезла почти 74 тысячи автомобилей и 95 тысяч человек

10:22 02.03.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГрузопассажирский паром "Гликофилоуса III" в акватории порта "Кавказ" Керченской паромной переправы.
Грузопассажирский паром Гликофилоуса III в акватории порта Кавказ Керченской паромной переправы. - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, всего с начала морского сообщения через пролив перевезены почти 74 тысячи автотранспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 94 644 пассажира, 73 984 единицы автотранспорта и 8 492 железнодорожных вагона. Курсирующими на линии паромами совокупно выполнено 2 384 рейса", - говорится в сообщении.
Погода в Керченском проливе благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений нет.
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"Согласно прогнозу Росгидромета, 2 марта ветер северо-западный 5-10 м/с, без осадков, видимость хорошая. Высота волны 10-60 см, температура воздуха +3…5 градусов, воды в море +4…7", - проинформировали в ведомстве.
Паромная переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителей призывают отслеживать актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.
Ранее в оперштабе Кубани сообщили, что с краснодарской стороны очереди на паромы ожидают 90 грузовиков. Они находятся на накопительной парковке в поселке Ильич, где дежурят волонтеры, работает столовая и пункт обогрева.
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