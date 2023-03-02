https://crimea.ria.ru/20230302/kerchenskaya-pereprava-aktualnaya-obstanovka-na-2-marta-1127293985.html

Керченская переправа: актуальная обстановка на 2 марта

Керченская переправа: актуальная обстановка на 2 марта - РИА Новости Крым, 02.03.2023

Керченская переправа: актуальная обстановка на 2 марта

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, всего с начала морского сообщения через пролив перевезены почти 74 тысячи автотранспортных средств. Об... РИА Новости Крым, 02.03.2023

2023-03-02T10:22

2023-03-02T10:22

2023-03-02T10:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, всего с начала морского сообщения через пролив перевезены почти 74 тысячи автотранспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 94 644 пассажира, 73 984 единицы автотранспорта и 8 492 железнодорожных вагона. Курсирующими на линии паромами совокупно выполнено 2 384 рейса", - говорится в сообщении.Погода в Керченском проливе благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений нет."Согласно прогнозу Росгидромета, 2 марта ветер северо-западный 5-10 м/с, без осадков, видимость хорошая. Высота волны 10-60 см, температура воздуха +3…5 градусов, воды в море +4…7", - проинформировали в ведомстве.Паромная переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителей призывают отслеживать актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.Ранее в оперштабе Кубани сообщили, что с краснодарской стороны очереди на паромы ожидают 90 грузовиков. Они находятся на накопительной парковке в поселке Ильич, где дежурят волонтеры, работает столовая и пункт обогрева.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа Керченской переправы: паромы, погода и сухопутный маршрут в КрымСухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширятКогда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту

https://crimea.ria.ru/20230228/kakim-budet-mart-v-krymu--prognoz-sinoptikov-1127268672.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, транспорт, общество, погода в крыму, минтранс россии, новости крыма