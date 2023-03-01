https://crimea.ria.ru/20230301/v-ocheredi-na-perepravu-v-krym-stoyat-90-avtomobiley-1127285835.html

В очереди на переправу в Крым стоят 90 автомобилей

В очереди на переправу в Крым стоят 90 автомобилей - РИА Новости Крым, 01.03.2023

В очереди на переправу в Крым стоят 90 автомобилей

В очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Кубани стоят 90 автомобилей. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 01.03.2023

2023-03-01T15:54

2023-03-01T15:54

2023-03-01T15:54

керченская паромная переправа

транспорт

крым

керчь

кубань

краснодарский край

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Кубани стоят 90 автомобилей. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Стоят в очереди с комфортомУточняется, что в основном своей очереди на проезд ожидают грузовики, которые везут продукты питания, а также товары первой необходимости. Для того, чтобы проехать для погрузки на паром, водителю необходимо получить специальный пропуск."На месте дежурят волонтеры, работает столовая и пункт обогрева. Остальные накопительные площадки вывели в резерв", - обозначили в оперштабе.Сколько всего перевезли паромыЗа минувшие сутки паромы "Керченский-2", "Ейск", "Лаврентий" и "Мария" перевезли в республику 289 автомобилей и 328 пассажиров.За весь период с момента начала работы переправы ее услугами воспользовались более 94 тыс. пассажиров, перевезено 73,4 тыс. автомобилей и 8,4 тыс. железнодорожных вагонов.Также в оперштабе напомнили, что на Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда фур: переправиться на полуостров могут только грузовики, перевозящие приоритетные грузы – продукты питания, товары первой необходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширятАрмия России готова пресечь попытки навредить КрымуКогда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту

https://crimea.ria.ru/20230301/rabota-kerchenskoy-perepravy-paromy-pogoda-i-sukhoputnyy-marshrut-v-krym-1127278436.html

крым

керчь

кубань

краснодарский край

керченский пролив

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, транспорт, крым, керчь, кубань, краснодарский край, керченский пролив