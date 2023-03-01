Рейтинг@Mail.ru
В очереди на переправу в Крым стоят 90 автомобилей - РИА Новости Крым, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230301/v-ocheredi-na-perepravu-v-krym-stoyat-90-avtomobiley-1127285835.html
В очереди на переправу в Крым стоят 90 автомобилей
В очереди на переправу в Крым стоят 90 автомобилей - РИА Новости Крым, 01.03.2023
В очереди на переправу в Крым стоят 90 автомобилей
В очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Кубани стоят 90 автомобилей. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-01T15:54
2023-03-01T15:54
керченская паромная переправа
транспорт
крым
керчь
кубань
краснодарский край
керченский пролив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126959360_0:99:3074:1828_1920x0_80_0_0_7a67885876538366acdec3f60638c116.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Кубани стоят 90 автомобилей. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Стоят в очереди с комфортомУточняется, что в основном своей очереди на проезд ожидают грузовики, которые везут продукты питания, а также товары первой необходимости. Для того, чтобы проехать для погрузки на паром, водителю необходимо получить специальный пропуск."На месте дежурят волонтеры, работает столовая и пункт обогрева. Остальные накопительные площадки вывели в резерв", - обозначили в оперштабе.Сколько всего перевезли паромыЗа минувшие сутки паромы "Керченский-2", "Ейск", "Лаврентий" и "Мария" перевезли в республику 289 автомобилей и 328 пассажиров.За весь период с момента начала работы переправы ее услугами воспользовались более 94 тыс. пассажиров, перевезено 73,4 тыс. автомобилей и 8,4 тыс. железнодорожных вагонов.Также в оперштабе напомнили, что на Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда фур: переправиться на полуостров могут только грузовики, перевозящие приоритетные грузы – продукты питания, товары первой необходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширятАрмия России готова пресечь попытки навредить КрымуКогда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту
https://crimea.ria.ru/20230301/rabota-kerchenskoy-perepravy-paromy-pogoda-i-sukhoputnyy-marshrut-v-krym-1127278436.html
крым
керчь
кубань
краснодарский край
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126959360_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_98b5df7c027090de01f2d7b07442becc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керченская паромная переправа, транспорт, крым, керчь, кубань, краснодарский край, керченский пролив
В очереди на переправу в Крым стоят 90 автомобилей

Оперштаб Кубани: в очереди на переправу в Крым стоят 90 автомобилей

15:54 01.03.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПаром "Лаврентий" в Керченском проливе. Паромная переправа в Керчи возобновила работу после остановки из-за сильного ветра.
Паром Лаврентий в Керченском проливе. Паромная переправа в Керчи возобновила работу после остановки из-за сильного ветра. - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Кубани стоят 90 автомобилей. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Стоят в очереди с комфортом

"С утра 1 марта в очереди на Керченскую переправу ожидают 90 машин. Они находятся на накопительной парковке в поселке Ильич", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в основном своей очереди на проезд ожидают грузовики, которые везут продукты питания, а также товары первой необходимости. Для того, чтобы проехать для погрузки на паром, водителю необходимо получить специальный пропуск.
"На месте дежурят волонтеры, работает столовая и пункт обогрева. Остальные накопительные площадки вывели в резерв", - обозначили в оперштабе.
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
11:39
Работа Керченской переправы: паромы, погода и сухопутный маршрут в Крым

Сколько всего перевезли паромы

За минувшие сутки паромы "Керченский-2", "Ейск", "Лаврентий" и "Мария" перевезли в республику 289 автомобилей и 328 пассажиров.
За весь период с момента начала работы переправы ее услугами воспользовались более 94 тыс. пассажиров, перевезено 73,4 тыс. автомобилей и 8,4 тыс. железнодорожных вагонов.
Также в оперштабе напомнили, что на Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда фур: переправиться на полуостров могут только грузовики, перевозящие приоритетные грузы – продукты питания, товары первой необходимости.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширят
Армия России готова пресечь попытки навредить Крыму
Когда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту
Керченская паромная переправаТранспортКрымКерчьКубаньКраснодарский крайКерченский пролив
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:35Кабмин утвердил дополнительные меры поддержки добровольцев СВО
16:55"Дышать было трудно, ноги немели": в Ялте юноши спасли собаку из моря
16:17Новый водовод между Ростовом и Донбассом запустят в апреле - Минобороны
15:54В очереди на переправу в Крым стоят 90 автомобилей
15:45Уничтожение диверсантов и потери ВСУ в боях – ход спецоперации
15:43Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО
15:35Боевики "Айдара"* используют подростков в боях за Артемовск – Марочко
15:13"Открыл для себя Америку": в Крыму ответили сотруднику NBC
14:56Украинская группировка в Артемовске практически отрезана – офицер ЛНР
14:44В Крыму капитально отремонтировали более 1800 многоквартирных домов
14:35Житель Крыма получил уголовное дело за миллионный долг по алиментам
14:22В Кремле отреагировали на заявление Подоляка об ударах ВСУ по России
14:01Массированная атака беспилотников на Крым отбита - Минобороны
13:13Резонансное ДТП с тремя погибшими на "Тавриде" в Крыму – дело ушло в суд
12:55Казначейство проверяет расходы Минобороны в рамках СВО
12:42РНКБ установил более 10 тысяч платежных терминалов в крымских селах
12:34Ударил ножом в грудь: житель Джанкоя получил 6 лет за убийство
12:29Многие "ждуны" в Херсоне уже хотят возвращения России – Сальдо
12:14На пожаре в частном доме в Крыму пострадал человек
12:01Сейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"
Лента новостейМолния