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В очереди на переправу в Крым стоят 264 машины

В очереди на переправу в Крым стоят 264 машины - РИА Новости Крым, 02.03.2023

В очереди на переправу в Крым стоят 264 машины

В очереди на Керченскую переправу на накопительной парковке в поселке Ильич стоят 264 автомобиля. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 02.03.2023

2023-03-02T13:32

2023-03-02T13:32

2023-03-02T13:32

керченская паромная переправа

керченский пролив

транспорт

краснодарский край

кубань

керчь

крым

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую переправу на накопительной парковке в поселке Ильич стоят 264 автомобиля. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.По данным ведомства, в основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы.Как работает Керченская переправаЗа прошедшие сутки паромы "Керченский-2", "Ейск", "Лаврентий" и "Мария" перевезли в Крым 163 автомобиля и 194 пассажира.Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, всего с начала морского сообщения через пролив перевезены почти 74 тысячи автотранспортных средств.В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.В оперштабе напомнили, что паромная переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителей призывают отслеживать актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская переправа: актуальная обстановка на 2 мартаРабота Керченской переправы: паромы, погода и сухопутный маршрут в Крым Когда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту

керченский пролив

краснодарский край

кубань

керчь

крым

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керченская паромная переправа, керченский пролив, транспорт, краснодарский край, кубань, керчь, крым, новости