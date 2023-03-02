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В очереди на переправу в Крым стоят 264 машины
В очереди на переправу в Крым стоят 264 машины - РИА Новости Крым, 02.03.2023
В очереди на переправу в Крым стоят 264 машины
В очереди на Керченскую переправу на накопительной парковке в поселке Ильич стоят 264 автомобиля. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T13:32
2023-03-02T13:32
2023-03-02T13:32
керченская паромная переправа
керченский пролив
транспорт
краснодарский край
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крым
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую переправу на накопительной парковке в поселке Ильич стоят 264 автомобиля. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.По данным ведомства, в основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы.Как работает Керченская переправаЗа прошедшие сутки паромы "Керченский-2", "Ейск", "Лаврентий" и "Мария" перевезли в Крым 163 автомобиля и 194 пассажира.Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, всего с начала морского сообщения через пролив перевезены почти 74 тысячи автотранспортных средств.В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.В оперштабе напомнили, что паромная переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителей призывают отслеживать актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская переправа: актуальная обстановка на 2 мартаРабота Керченской переправы: паромы, погода и сухопутный маршрут в Крым Когда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту
керченский пролив
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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керченская паромная переправа, керченский пролив, транспорт, краснодарский край, кубань, керчь, крым, новости
В очереди на переправу в Крым стоят 264 машины
Оперштаб Кубани: очереди на Керченскую переправу ожидают 264 машины
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую переправу на накопительной парковке в поселке Ильич стоят 264 автомобиля. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
По данным ведомства, в основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы.
"На месте дежурят волонтеры, работает столовая и пункт обогрева. Остальные накопительные площадки вывели в резерв", - говорится в сообщении.
Как работает Керченская переправа
За прошедшие сутки паромы "Керченский-2", "Ейск", "Лаврентий" и "Мария" перевезли в Крым 163 автомобиля и 194 пассажира.
Керченская паромная переправа работает
в штатном режиме, всего с начала морского сообщения через пролив перевезены почти 74 тысячи автотранспортных средств.
В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.
В оперштабе напомнили, что паромная переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителей призывают отслеживать актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.
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