Рейтинг@Mail.ru
В очереди на переправу в Крым стоят 264 машины - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230302/v-ocheredi-na-perepravu-v-krym-stoyat-264-mashiny-1127302084.html
В очереди на переправу в Крым стоят 264 машины
В очереди на переправу в Крым стоят 264 машины - РИА Новости Крым, 02.03.2023
В очереди на переправу в Крым стоят 264 машины
В очереди на Керченскую переправу на накопительной парковке в поселке Ильич стоят 264 автомобиля. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T13:32
2023-03-02T13:32
керченская паромная переправа
керченский пролив
транспорт
краснодарский край
кубань
керчь
крым
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/03/1126766367_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_34842e85808988d1daaeb026312aa5da.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую переправу на накопительной парковке в поселке Ильич стоят 264 автомобиля. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.По данным ведомства, в основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы.Как работает Керченская переправаЗа прошедшие сутки паромы "Керченский-2", "Ейск", "Лаврентий" и "Мария" перевезли в Крым 163 автомобиля и 194 пассажира.Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, всего с начала морского сообщения через пролив перевезены почти 74 тысячи автотранспортных средств.В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.В оперштабе напомнили, что паромная переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителей призывают отслеживать актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская переправа: актуальная обстановка на 2 мартаРабота Керченской переправы: паромы, погода и сухопутный маршрут в Крым Когда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту
керченский пролив
краснодарский край
кубань
керчь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/03/1126766367_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_2221afcdb24288432203734f36ad0db2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керченская паромная переправа, керченский пролив, транспорт, краснодарский край, кубань, керчь, крым, новости
В очереди на переправу в Крым стоят 264 машины

Оперштаб Кубани: очереди на Керченскую переправу ожидают 264 машины

13:32 02.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНакопитель в районе аэропорта Керчь
Накопитель в районе аэропорта Керчь - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую переправу на накопительной парковке в поселке Ильич стоят 264 автомобиля. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
По данным ведомства, в основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы.
"На месте дежурят волонтеры, работает столовая и пункт обогрева. Остальные накопительные площадки вывели в резерв", - говорится в сообщении.

Как работает Керченская переправа

За прошедшие сутки паромы "Керченский-2", "Ейск", "Лаврентий" и "Мария" перевезли в Крым 163 автомобиля и 194 пассажира.
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, всего с начала морского сообщения через пролив перевезены почти 74 тысячи автотранспортных средств.
В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.
В оперштабе напомнили, что паромная переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителей призывают отслеживать актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Керченская переправа: актуальная обстановка на 2 марта
Работа Керченской переправы: паромы, погода и сухопутный маршрут в Крым
Когда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту
 
Керченская паромная переправаКерченский проливТранспортКраснодарский крайКубаньКерчьКрымНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:09Ужесточение наказания за дискредитацию армии: закон принят во II чтении
13:48Боеприпасы на птицеферме: на Херсонщине нашли крупный арсенал
13:40Путину постоянно докладывают о ситуации в Брянской области – Песков
13:32В очереди на переправу в Крым стоят 264 машины
13:21Нападение диверсантов на Брянскую область – что известно к этому часу
13:12РНКБ профинансировал строительство рекреационного комплекса в Саки
13:08Власти Брянской области назвали точные данные по пострадавшим от пуль ДРГ
12:43Мужчина погиб в результате обстрела поселка Теткино в Курской области
12:43ФСБ проводит операцию по уничтожению диверсантов в Брянской области
12:25В Крыму поручили установить единую планку арендной платы за сельхозземлю
12:10В селе Брянской области взяты в заложники люди
12:02Поселок Курской области под огнем ВСУ – есть пострадавшие
11:50Атака беспилотника и минометный обстрел: ВСУ бьют по Брянской области
11:33Диверсанты проникли в Брянскую область: погиб мужчина и ранен ребенок
11:15Пьяный крымчанин устроил смертельное ДТП на "встречке" – приговор суда
10:58Новые случаи и смерти: оперативная сводка по COVID в Крыму и Севастополе
10:48Определен подрядчик по строительству газопровода в Форосе
10:29ФСБ задержала агента украинской разведки
10:22Керченская переправа: актуальная обстановка на 2 марта
10:15Непонятый и непонятный Горбачев
Лента новостейМолния