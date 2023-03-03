https://crimea.ria.ru/20230303/ochered-na-kerchenskuyu-perepravu-rastet-1127318946.html

Очередь на Керченскую переправу растет

Очередь на Керченскую переправу растет - РИА Новости Крым, 03.03.2023

Очередь на Керченскую переправу растет

В очереди на паромную переправу в Крым с кубанской стороны стоят 286 машин, сутками ранее их было 264. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 03.03.2023

2023-03-03T10:34

2023-03-03T10:34

2023-03-03T10:34

керченская паромная переправа

транспорт

новости крыма

крым

керчь

кубань

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В очереди на паромную переправу в Крым с кубанской стороны стоят 286 машин, сутками ранее их было 264. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.За прошедшие сутки паромы "Керченский-2", "Ейск", "Лаврентий" и "Мария" перевезли в Крым 190 автомобилей и 283 пассажира.На парковке дежурят волонтеры, есть столовая и пункт обогрева. Остальные накопительные площадки выведены в резерв.Всего с начала работы Керченской паромной переправы перевезено более 94,6 тысяч пассажиров и почти 74 тысячи автотранспортных средств.Читайте также на РИА Новости Крым:В очереди на переправу в Крым стоят 264 машиныКерченская переправа: актуальная обстановка на 2 мартаКогда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту

крым

керчь

кубань

керченский пролив

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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