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Очередь на Керченскую переправу растет - РИА Новости Крым, 03.03.2023
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Очередь на Керченскую переправу растет
Очередь на Керченскую переправу растет - РИА Новости Крым, 03.03.2023
Очередь на Керченскую переправу растет
В очереди на паромную переправу в Крым с кубанской стороны стоят 286 машин, сутками ранее их было 264. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 03.03.2023
2023-03-03T10:34
2023-03-03T10:34
керченская паромная переправа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В очереди на паромную переправу в Крым с кубанской стороны стоят 286 машин, сутками ранее их было 264. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.За прошедшие сутки паромы "Керченский-2", "Ейск", "Лаврентий" и "Мария" перевезли в Крым 190 автомобилей и 283 пассажира.На парковке дежурят волонтеры, есть столовая и пункт обогрева. Остальные накопительные площадки выведены в резерв.Всего с начала работы Керченской паромной переправы перевезено более 94,6 тысяч пассажиров и почти 74 тысячи автотранспортных средств.Читайте также на РИА Новости Крым:В очереди на переправу в Крым стоят 264 машиныКерченская переправа: актуальная обстановка на 2 мартаКогда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту
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керченская паромная переправа, транспорт, новости крыма, крым, керчь, кубань, керченский пролив
Очередь на Керченскую переправу растет

Оперштаб Кубани: в очереди на паромную переправу в Крым стоят 286 машин

10:34 03.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНакопитель в районе аэропорта Керчь
Накопитель в районе аэропорта Керчь - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В очереди на паромную переправу в Крым с кубанской стороны стоят 286 машин, сутками ранее их было 264. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
За прошедшие сутки паромы "Керченский-2", "Ейск", "Лаврентий" и "Мария" перевезли в Крым 190 автомобилей и 283 пассажира.
"С утра 3 марта в очереди на Керченскую переправу находятся 286 транспортных средств. Они стоят на накопительной парковке в поселке Ильич. В основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы", - говорится в сообщении.
На парковке дежурят волонтеры, есть столовая и пункт обогрева. Остальные накопительные площадки выведены в резерв.
Всего с начала работы Керченской паромной переправы перевезено более 94,6 тысяч пассажиров и почти 74 тысячи автотранспортных средств.
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