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Прогноз погоды в Крыму на понедельник
Прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 06.03.2023
Прогноз погоды в Крыму на понедельник
В начале рабочей недели в Крыму без существенных осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T00:01
2023-03-06T00:01
2023-03-06T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В начале рабочей недели в Крыму без существенных осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +9...+11.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +7…+9 градусов.В Ялте и Алуште ночью +5...7, днем переменная облачность, без осадков и до 11 градусов тепла.В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью сухо +2...4, днем дожди, а воздух прогреется до +9...11 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасыКаким будет март в Крыму – прогноз синоптиков
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Прогноз погоды в Крыму на понедельник
Прохладно и без осадков: каким будет начало недели в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В начале рабочей недели в Крыму без существенных осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер западный, с переходом на юго-западный 8-13 м/с, днем во вторник местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градусов, на южном побережье до +7; днем +7…+12 градусов, в горах +1…+6", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +9...+11.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +7…+9 градусов.
В Ялте и Алуште ночью +5...7, днем переменная облачность, без осадков и до 11 градусов тепла.
В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью сухо +2...4, днем дожди, а воздух прогреется до +9...11 градусов.
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