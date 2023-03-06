https://crimea.ria.ru/20230306/prognoz-pogody-v-krymu-na-ponedelnik-1127358162.html

Прогноз погоды в Крыму на понедельник

Прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 06.03.2023

Прогноз погоды в Крыму на понедельник

В начале рабочей недели в Крыму без существенных осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 06.03.2023

2023-03-06T00:01

2023-03-06T00:01

2023-03-06T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В начале рабочей недели в Крыму без существенных осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +9...+11.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +7…+9 градусов.В Ялте и Алуште ночью +5...7, днем переменная облачность, без осадков и до 11 градусов тепла.В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью сухо +2...4, днем дожди, а воздух прогреется до +9...11 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасыКаким будет март в Крыму – прогноз синоптиков

симферополь

севастополь

ялта

евпатория

феодосия

судак

алушта

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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