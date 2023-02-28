https://crimea.ria.ru/20230228/kakim-budet-mart-v-krymu--prognoz-sinoptikov-1127268672.html

Каким будет март в Крыму – прогноз синоптиков

Каким будет март в Крыму – прогноз синоптиков - РИА Новости Крым, 28.02.2023

Каким будет март в Крыму – прогноз синоптиков

В марте в Крыму ждут несколько волн тепла, но ночью еще возможны заморозки. При этом среднемесячная температура будет заметно выше нормы. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 28.02.2023

2023-02-28T18:09

2023-02-28T18:09

2023-02-28T18:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым, Дина Тальникова. В марте в Крыму ждут несколько волн тепла, но ночью еще возможны заморозки. При этом среднемесячная температура будет заметно выше нормы. Об этом РИА Новости Крым рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Он отметил, что в целом в Крыму прогнозируется среднемесячная температура заметно выше нормы."В то же время месяц будет неоднородным, температура будет понижаться ночью до отрицательных значений, возможны осадки в виде мокрого снега. В целом будет две-три волны тепла, когда температура будет превышать +15 градусов", - рассказал Роман Вильфанд.Температурные рекорды мартаПо словам начальника крымского гидрометцентра Татьяны Любецкой, в 1940 году в Крыму было +28 градусов, в 1934-м и 1947-м – 27 градусов тепла, и +25 градусов в 2020 году. Абсолютный температурный минимум был зафиксирован в 1945 году: 18 градусов мороза.В ближайшие дни – 1 по 3 марта – на полуострове без осадков, ветер западный 7-12 м/с, температура воздуха ночью от -3 до +2, днем от + 6…11 тепла. 4 и 5 марта на полуостров придет очередной холодный фронтальный раздел Атлантического циклона, который принесет дождь с мокрым снегом. Ночные температуры воздуха существенно не изменятся, дневные понизятся до +1…6 градусов.Температурный рекорд февраляПоследние числа календарной зимы в Крыму и Севастополе ознаменовались настоящей весенней погодой, 27 февраля температура в Симферополе превысила +20 градусов – был побит абсолютный температурный максимум на 0,05 градусов (+19,6 градусов было зафиксировано в 2004 году).Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе туман – как работает переправаПоследний день зимы в Крыму будет дождливым - прогноз погодыМарт не будет теплым – прогноз на месяц для Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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