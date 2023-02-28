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Последний день зимы в Крыму будет дождливым - прогноз погоды - РИА Новости Крым, 28.02.2023
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Последний день зимы в Крыму будет дождливым - прогноз погоды
Последний день зимы в Крыму будет дождливым - прогноз погоды - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Последний день зимы в Крыму будет дождливым - прогноз погоды
Во вторник зона размытого холодного атмосферного фронта вызовет на полуострове местами небольшие дожди, туман. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T00:01
2023-02-28T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Во вторник зона размытого холодного атмосферного фронта вызовет на полуострове местами небольшие дожди, туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Местами туман. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +9...11.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью западный, днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью и днем +8…10.В Ялте и Алуште ночью без осадков, до +9 , днем дождь, до 14 градусов тепла.В Евпатории сухо. Ночью +5…7, днем от 7 до 9 градусов тепла.В Судаке, Феодосии, Керчи тоже переменная облачность, без осадков. Ночью и днем столбики термометров будут показывать +8...10 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Март не будет теплым – прогноз на месяц для КрымаПроблемы ЖКХ в Крыму: с чем провожает зиму "Крымтеплокоммунэнерго"Птицы на зимовке в Крыму: чем можно и нужно ли подкармливать
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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новости крыма, крым, крымская погода, симферополь, крымский гидрометцентр, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория
Последний день зимы в Крыму будет дождливым - прогноз погоды

Гидрометцентр: во вторник в Крыму небольшие дожди и туман

00:01 28.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Во вторник зона размытого холодного атмосферного фронта вызовет на полуострове местами небольшие дожди, туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…9, днем +9…14, в горах +4…7", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Местами туман. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +9...11.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью западный, днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью и днем +8…10.
В Ялте и Алуште ночью без осадков, до +9 , днем дождь, до 14 градусов тепла.
В Евпатории сухо. Ночью +5…7, днем от 7 до 9 градусов тепла.
В Судаке, Феодосии, Керчи тоже переменная облачность, без осадков. Ночью и днем столбики термометров будут показывать +8...10 градусов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Новости КрымаКрымКрымская погодаСимферопольКрымский гидрометцентрСевастопольЯлтаАлуштаСудакФеодосияЕвпатория
 
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