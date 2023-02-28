https://crimea.ria.ru/20230228/posledniy-den-zimy-v-krymu-budet-dozhdlivym---prognoz-pogody-1127232770.html

Последний день зимы в Крыму будет дождливым - прогноз погоды

Последний день зимы в Крыму будет дождливым - прогноз погоды - РИА Новости Крым, 28.02.2023

Последний день зимы в Крыму будет дождливым - прогноз погоды

Во вторник зона размытого холодного атмосферного фронта вызовет на полуострове местами небольшие дожди, туман. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 28.02.2023

2023-02-28T00:01

2023-02-28T00:01

2023-02-28T00:01

новости крыма

крым

крымская погода

симферополь

крымский гидрометцентр

севастополь

ялта

алушта

судак

феодосия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0c/1125824316_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1a718938a06347dabbd12e524440fc44.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Во вторник зона размытого холодного атмосферного фронта вызовет на полуострове местами небольшие дожди, туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Местами туман. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +9...11.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью западный, днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью и днем +8…10.В Ялте и Алуште ночью без осадков, до +9 , днем дождь, до 14 градусов тепла.В Евпатории сухо. Ночью +5…7, днем от 7 до 9 градусов тепла.В Судаке, Феодосии, Керчи тоже переменная облачность, без осадков. Ночью и днем столбики термометров будут показывать +8...10 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Март не будет теплым – прогноз на месяц для КрымаПроблемы ЖКХ в Крыму: с чем провожает зиму "Крымтеплокоммунэнерго"Птицы на зимовке в Крыму: чем можно и нужно ли подкармливать

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

феодосия

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, крымская погода, симферополь, крымский гидрометцентр, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория