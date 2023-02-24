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Март не будет теплым – прогноз на месяц для Крыма

Март не будет теплым – прогноз на месяц для Крыма - РИА Новости Крым, 24.02.2023

Март не будет теплым – прогноз на месяц для Крыма

Март в Крыму будет холодным, в ночные часы столбики термометров будут колебаться около ноля и местами возможен снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра... РИА Новости Крым, 24.02.2023

2023-02-24T08:45

2023-02-24T08:45

2023-02-24T08:45

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

новости крыма

крым

крымская погода

евгений тишковец

климат

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Март в Крыму будет холодным, в ночные часы столбики термометров будут колебаться около ноля и местами возможен снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму"."Март не будет теплым. В лучшем, самом оптимистичном варианте, температура будет примерно соответствовать климатической норме. Она для первого месяца весны составляет для Симферополя +0,4 ночью и днем +10,2. Все равно ночами будет около ноля, и если Крым будет попадать под влияние циклона, то осадки выпадать будут в твердой фазе", - рассказал он.По его словам, возвраты холодов в марте охватят не только европейскую территорию России, но и эхом отзовутся на юге страны.Ранее в центре погоды "ФОБОС" спрогнозировали для Крыма весеннее потепление и повышение температуры в конце февраля до 19 градусов. Однако метеорологи предупредили, что тепло и солнце продержатся в регионе недолго и на смену им придет похолодание.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму холодный фронт сменится апрельским тепломРасслабляться не стоит: чего ждать от погоды в Крыму в феврале и мартеВ Крыму потеплеет после праздника: чего ждать от погоды 23 Февраля

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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