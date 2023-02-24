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Март не будет теплым – прогноз на месяц для Крыма - РИА Новости Крым, 24.02.2023
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Март не будет теплым – прогноз на месяц для Крыма
Март не будет теплым – прогноз на месяц для Крыма - РИА Новости Крым, 24.02.2023
Март не будет теплым – прогноз на месяц для Крыма
Март в Крыму будет холодным, в ночные часы столбики термометров будут колебаться около ноля и местами возможен снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра... РИА Новости Крым, 24.02.2023
2023-02-24T08:45
2023-02-24T08:45
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
новости крыма
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крымская погода
евгений тишковец
климат
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Март в Крыму будет холодным, в ночные часы столбики термометров будут колебаться около ноля и местами возможен снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму"."Март не будет теплым. В лучшем, самом оптимистичном варианте, температура будет примерно соответствовать климатической норме. Она для первого месяца весны составляет для Симферополя +0,4 ночью и днем +10,2. Все равно ночами будет около ноля, и если Крым будет попадать под влияние циклона, то осадки выпадать будут в твердой фазе", - рассказал он.По его словам, возвраты холодов в марте охватят не только европейскую территорию России, но и эхом отзовутся на юге страны.Ранее в центре погоды "ФОБОС" спрогнозировали для Крыма весеннее потепление и повышение температуры в конце февраля до 19 градусов. Однако метеорологи предупредили, что тепло и солнце продержатся в регионе недолго и на смену им придет похолодание.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму холодный фронт сменится апрельским тепломРасслабляться не стоит: чего ждать от погоды в Крыму в феврале и мартеВ Крыму потеплеет после праздника: чего ждать от погоды 23 Февраля
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РИА Новости Крым
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центр погоды "фобос", новости крыма, крым, крымская погода, евгений тишковец, климат
Март не будет теплым – прогноз на месяц для Крыма

ФОБОС: март в Крыму будет холодным и возможен снег

08:45 24.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРесторанный сервис
Ресторанный сервис - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Март в Крыму будет холодным, в ночные часы столбики термометров будут колебаться около ноля и местами возможен снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Март не будет теплым. В лучшем, самом оптимистичном варианте, температура будет примерно соответствовать климатической норме. Она для первого месяца весны составляет для Симферополя +0,4 ночью и днем +10,2. Все равно ночами будет около ноля, и если Крым будет попадать под влияние циклона, то осадки выпадать будут в твердой фазе", - рассказал он.
По его словам, возвраты холодов в марте охватят не только европейскую территорию России, но и эхом отзовутся на юге страны.
"Я бы не исключал возврата холодов на полуострове, возможны даже заряды снега. То есть с зимой прощаться пока рано. Тем более, что март на большей части нашей страны является зимним месяцем. Он будет не устойчивый, не теплый, даже с оттенком холодных тонов, то есть на 1-2 градуса может оказаться холоднее, чем должно быть по климатическим наблюдениям", - заключил он.
Ранее в центре погоды "ФОБОС" спрогнозировали для Крыма весеннее потепление и повышение температуры в конце февраля до 19 градусов. Однако метеорологи предупредили, что тепло и солнце продержатся в регионе недолго и на смену им придет похолодание.
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Радио "Спутник в Крыму"Центр погоды "ФОБОС"Новости КрымаКрымКрымская погодаЕвгений ТишковецКлимат
 
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