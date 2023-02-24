Март не будет теплым – прогноз на месяц для Крыма
ФОБОС: март в Крыму будет холодным и возможен снег
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРесторанный сервис
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Март в Крыму будет холодным, в ночные часы столбики термометров будут колебаться около ноля и местами возможен снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Март не будет теплым. В лучшем, самом оптимистичном варианте, температура будет примерно соответствовать климатической норме. Она для первого месяца весны составляет для Симферополя +0,4 ночью и днем +10,2. Все равно ночами будет около ноля, и если Крым будет попадать под влияние циклона, то осадки выпадать будут в твердой фазе", - рассказал он.
По его словам, возвраты холодов в марте охватят не только европейскую территорию России, но и эхом отзовутся на юге страны.
"Я бы не исключал возврата холодов на полуострове, возможны даже заряды снега. То есть с зимой прощаться пока рано. Тем более, что март на большей части нашей страны является зимним месяцем. Он будет не устойчивый, не теплый, даже с оттенком холодных тонов, то есть на 1-2 градуса может оказаться холоднее, чем должно быть по климатическим наблюдениям", - заключил он.
Ранее в центре погоды "ФОБОС" спрогнозировали для Крыма весеннее потепление и повышение температуры в конце февраля до 19 градусов. Однако метеорологи предупредили, что тепло и солнце продержатся в регионе недолго и на смену им придет похолодание.
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