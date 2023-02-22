https://crimea.ria.ru/20230222/moschnoe-poteplenie-idet-v-krym-1127149663.html
Мощное потепление идет в Крым
Мощное потепление идет в Крым - РИА Новости Крым, 22.02.2023
Мощное потепление идет в Крым
В Крыму в длинные февральские праздники потеплеет до +15 градусов, однако местами пройдут дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС"... РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T19:06
2023-02-22T19:06
2023-02-22T19:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в длинные февральские праздники потеплеет до +15 градусов, однако местами пройдут дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму"."В четверг на полуострове ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северный 3-8 м/с. В ночные часы -2…+3, а днем максимум +2…7 градусов", - рассказал он.В пятницу антициклон усилит свои позиции и выглянет солнце. Осадков в этот день не предвидится."Будет много солнца. Ветер восточных и юго-восточных румбов 3-8 м/с. В темное время суток ударят морозы 0…-5, однако днем солнечные лучи прогреют воздух до положенной климатической нормы +4…9 градусов", - отметил Тишковец.Суббота также порадует крымчан и гостей полуострова солнечной погодой.А вот в воскресенье без осадков уже не обойдется. В ночные часы столбики термометров покажут до +12 градусов, а днем – максимум +14. Следующая неделя также стартует с по-весеннему теплой погоды.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму холодный фронт сменится апрельским тепломРасслабляться не стоит: чего ждать от погоды в Крыму в феврале и мартеСель и оползни – что происходит в Краснодарском крае из-за непогоды
https://crimea.ria.ru/20230222/v-krymu-potepleet-posle-prazdnika-chego-zhdat-ot-pogody-23-fevralya-1127148914.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, крымская погода, погода в крыму, евгений тишковец, центр погоды "фобос", новости крыма, общество
Мощное потепление идет в Крым
ФОБОС: в Крыму на февральские праздники до 15 градусов тепла и дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым
. В Крыму в длинные февральские праздники потеплеет до +15 градусов, однако местами пройдут дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму"
.
"В четверг на полуострове ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северный 3-8 м/с. В ночные часы -2…+3, а днем максимум +2…7 градусов", - рассказал он.
В пятницу антициклон усилит свои позиции и выглянет солнце. Осадков в этот день не предвидится.
"Будет много солнца. Ветер восточных и юго-восточных румбов 3-8 м/с. В темное время суток ударят морозы 0…-5, однако днем солнечные лучи прогреют воздух до положенной климатической нормы +4…9 градусов", - отметил Тишковец.
Суббота также порадует крымчан и гостей полуострова солнечной погодой.
"Крым окажется на периферии теплого сектора атлантического циклона, пойдет черноморское и средиземноморское тепло. Температура существенно повысится, осадки маловероятны. В ночные часы 0…+5, а днем можно рассчитывать на +10…15 градусов. Это будет мощное потепление", - подчеркнул специалист.
А вот в воскресенье без осадков уже не обойдется. В ночные часы столбики термометров покажут до +12 градусов, а днем – максимум +14. Следующая неделя также стартует с по-весеннему теплой погоды.
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