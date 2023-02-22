https://crimea.ria.ru/20230222/moschnoe-poteplenie-idet-v-krym-1127149663.html

Мощное потепление идет в Крым

Мощное потепление идет в Крым - РИА Новости Крым, 22.02.2023

Мощное потепление идет в Крым

В Крыму в длинные февральские праздники потеплеет до +15 градусов, однако местами пройдут дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС"... РИА Новости Крым, 22.02.2023

2023-02-22T19:06

2023-02-22T19:06

2023-02-22T19:06

радио "спутник в крыму"

крым

крымская погода

погода в крыму

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в длинные февральские праздники потеплеет до +15 градусов, однако местами пройдут дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму"."В четверг на полуострове ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северный 3-8 м/с. В ночные часы -2…+3, а днем максимум +2…7 градусов", - рассказал он.В пятницу антициклон усилит свои позиции и выглянет солнце. Осадков в этот день не предвидится."Будет много солнца. Ветер восточных и юго-восточных румбов 3-8 м/с. В темное время суток ударят морозы 0…-5, однако днем солнечные лучи прогреют воздух до положенной климатической нормы +4…9 градусов", - отметил Тишковец.Суббота также порадует крымчан и гостей полуострова солнечной погодой.А вот в воскресенье без осадков уже не обойдется. В ночные часы столбики термометров покажут до +12 градусов, а днем – максимум +14. Следующая неделя также стартует с по-весеннему теплой погоды.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму холодный фронт сменится апрельским тепломРасслабляться не стоит: чего ждать от погоды в Крыму в феврале и мартеСель и оползни – что происходит в Краснодарском крае из-за непогоды

https://crimea.ria.ru/20230222/v-krymu-potepleet-posle-prazdnika-chego-zhdat-ot-pogody-23-fevralya-1127148914.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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