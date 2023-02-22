https://crimea.ria.ru/20230222/v-krymu-potepleet-posle-prazdnika-chego-zhdat-ot-pogody-23-fevralya-1127148914.html

В Крыму потеплеет после праздника: чего ждать от погоды 23 Февраля

В Крыму потеплеет после праздника: чего ждать от погоды 23 Февраля - РИА Новости Крым, 22.02.2023

В Крыму потеплеет после праздника: чего ждать от погоды 23 Февраля

В праздничные и выходные дни погода в Крыму порадует отсутствием осадков и постепенным повышением температуры. Так, если в День защитника Отечества днем воздух... РИА Новости Крым, 22.02.2023

2023-02-22T13:26

2023-02-22T13:26

2023-02-22T13:26

погода

крымская погода

крым

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126739610_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_58a31c75a675ab97952cf048ef621ca3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В праздничные и выходные дни погода в Крыму порадует отсутствием осадков и постепенным повышением температуры. Так, если в День защитника Отечества днем воздух прогреется до +6 градусов, то уже к субботе потеплеет до +14. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Погода в День защитника Отечества"В Крыму праздничный день 23 Февраля пройдет без существенных осадков. Однако ожидается холодный северо-восточный ветер 8-13 метров в секунду. Ночью на территории республики от 3 градусов мороза до +2, а Симферополе в ночное время 2 градуса мороза. Днем в четверг +1…+6 тепла, в столице Крыма 5 градусов выше нуля", - уточнила Любецкая.По ее словам, в 1925 году 23 февраля в Крыму было почти 22 градуса тепла, тогда как в 1934-м стоял двадцатиградусный мороз.Погода в выходныеСогласно прогнозам синоптиков, в пятницу, 24 февраля, на полуострове осадков также не ожидается, ветер восточный 5-10 метров в секунду, ночью от -2…-7 градусов, а днем +3…+8, в Симферополе +5.Так, в последние выходные зимы ветер ожидается юго-западный, 10-15 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду. Ночью в субботу -2…+3, а в воскресенье уже +5…+10, днем и в субботу, и в воскресенье: +9…+14 градусов.Читайте также на РИА Новости КрымСель и оползни – что происходит в Краснодарском крае из-за непогодыОползень разрушил участок федеральной трассы на КубаниПроблемы ЖКХ в Крыму: с чем провожает зиму "Крымтеплокоммунэнерго"

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, крымская погода, крым, общество, новости