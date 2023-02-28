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В Керченском проливе туман – как работает переправа
В Керченском проливе туман – как работает переправа - РИА Новости Крым, 28.02.2023
В Керченском проливе туман – как работает переправа
Во вторник по Керченскому проливу объявлено штормовое предупреждение из-за тумана, паромная переправа работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба Минтранса РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T12:34
2023-02-28T12:34
2023-02-28T12:34
крым
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керченская паромная переправа
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минтранс россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Во вторник по Керченскому проливу объявлено штормовое предупреждение из-за тумана, паромная переправа работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба Минтранса России.Погода в районе Керченского проливаПо данным профильного министерства, штормовое предупреждение в проливе объявлено из-за тумана, который сохранится и днем."Согласно прогнозу Росгидромета, 28 февраля ветер юго-западный, северный 6-11 м/сек, местами небольшой дождь, видимость хорошая, местами туман с видимостью 500-1000 м, волна 30-80 см, температура воздуха +6…8 градусов, температура воды в море +4…5 градусов", – сказано в сообщенииТрафик на переправеВсего с начала возобновления работы Керченской паромной переправы пролив в обе стороны пересекли 93 238 пассажиров, 72 748 единиц автотранспорта и 8 265 железнодорожных вагона."Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 2 338 рейсов", – уточнили в Минтрансе.Для перевозки паромами сейчас в первую очередь принимаются приоритетные грузы — скоропортящиеся товары, социально значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармпродукция. В Минтрансе напомнили, что поставщики могут перегрузить товары на железнодорожный транспорт или воспользоваться альтернативным наземным маршрутом через Джанкой и новые регионы.Сухопутный путь в КрымВ случае остановки паромной переправы в Крыма и обратно можно добраться по альтернативному сухопутному пути через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Протяженность маршрута составляет 387 км.Чаще всего этим маршрутом пользуются водители большегрузов, которые занимаются перевозкой так называемых неприоритетных товаров. Каждый день по этой дороге проходят сотни фур – в том числе и в составе сформированных колонн.Накануне вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что сухопутный коридор в Крым через новые регионы России отремонтируют, местами расширят и сделают от трассы съезды к морю. Эта трасса станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда запустят движение грузовиков по Крымскому мостуДля грузовых поездов в Крым ввели единый тариф: что будет с ценамиДороги из Крыма в Херсонскую область – когда начнут ремонт
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РИА Новости Крым
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крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, погода в крыму, крымская погода, минтранс россии, транспорт, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Во вторник по Керченскому проливу объявлено штормовое предупреждение из-за тумана, паромная переправа работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба Минтранса России.
Погода в районе Керченского пролива
По данным профильного министерства, штормовое предупреждение в проливе объявлено из-за тумана, который сохранится и днем.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 28 февраля ветер юго-западный, северный 6-11 м/сек, местами небольшой дождь, видимость хорошая, местами туман с видимостью 500-1000 м, волна 30-80 см, температура воздуха +6…8 градусов, температура воды в море +4…5 градусов", – сказано в сообщении
Трафик на переправе
Всего с начала возобновления работы Керченской паромной переправы пролив в обе стороны пересекли 93 238 пассажиров, 72 748 единиц автотранспорта и 8 265 железнодорожных вагона.
"Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 2 338 рейсов", – уточнили в Минтрансе.
Для перевозки паромами сейчас в первую очередь принимаются приоритетные грузы — скоропортящиеся товары, социально значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармпродукция. В Минтрансе напомнили, что поставщики могут перегрузить товары на железнодорожный транспорт или воспользоваться альтернативным наземным маршрутом через Джанкой и новые регионы.
Сухопутный путь в Крым
В случае остановки паромной переправы в Крыма и обратно можно добраться по альтернативному сухопутному пути через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Протяженность маршрута составляет 387 км.
Чаще всего этим маршрутом пользуются водители большегрузов, которые занимаются перевозкой так называемых неприоритетных товаров. Каждый день по этой дороге проходят сотни фур – в том числе и в составе сформированных колонн.
Накануне вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что сухопутный коридор в Крым через новые регионы России отремонтируют
, местами расширят и сделают от трассы съезды к морю. Эта трасса станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
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