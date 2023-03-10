https://crimea.ria.ru/20230310/prognoz-pogody-v-krymu-na-pyatnitsu-1127447138.html

Прогноз погоды в Крыму на пятницу

Прогноз погоды в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 09.03.2023

Прогноз погоды в Крыму на пятницу

В пятницу, 10 марта погоду в Крыму будут определять атмосферные фронтальные разделы. Небо затянет облаками. Пройдут кратковременные дожди. РИА Новости Крым, 09.03.2023

2023-03-10T00:01

2023-03-10T00:01

2023-03-09T20:47

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феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В пятницу, 10 марта погоду в Крыму будут определять атмосферные фронтальные разделы. Небо затянет облаками. Пройдут кратковременные дожди.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +13...+15 градусов.В Севастополе – переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер южный 6-11м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +11…+13.В Ялте и Алуште ночью переменная облачность, днем небольшой дождь. Ночью столбики термометров покажут +8...+10, днем до 16 градусов тепла.В Евпатории переменная облачность, дождь. Температура воздуха ночью до +9, днем – до +13.В Судаке и Феодосии также переменная облачность, дождь. Температура воздуха ночью до +9, днем +11...+13 градусов.

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феодосия

судак

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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