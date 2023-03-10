Рейтинг@Mail.ru
Прогноз погоды в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230310/prognoz-pogody-v-krymu-na-pyatnitsu-1127447138.html
Прогноз погоды в Крыму на пятницу
Прогноз погоды в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 09.03.2023
Прогноз погоды в Крыму на пятницу
В пятницу, 10 марта погоду в Крыму будут определять атмосферные фронтальные разделы. Небо затянет облаками. Пройдут кратковременные дожди. РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-10T00:01
2023-03-09T20:47
крымский гидрометцентр
крым
погода
погода в крыму
крымская погода
общество
новости крыма
симферополь
севастополь
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326531_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_64590b3db5a25f5195742b73cdd49472.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В пятницу, 10 марта погоду в Крыму будут определять атмосферные фронтальные разделы. Небо затянет облаками. Пройдут кратковременные дожди.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +13...+15 градусов.В Севастополе – переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер южный 6-11м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +11…+13.В Ялте и Алуште ночью переменная облачность, днем небольшой дождь. Ночью столбики термометров покажут +8...+10, днем до 16 градусов тепла.В Евпатории переменная облачность, дождь. Температура воздуха ночью до +9, днем – до +13.В Судаке и Феодосии также переменная облачность, дождь. Температура воздуха ночью до +9, днем +11...+13 градусов.
крым
симферополь
севастополь
феодосия
судак
евпатория
ялта
алушта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326531_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d976351f77a832ededd65ad26a65052a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский гидрометцентр, крым, погода, погода в крыму, крымская погода, общество, новости крыма, симферополь, севастополь, феодосия, судак, евпатория, ялта, алушта
Прогноз погоды в Крыму на пятницу

Какой будет погода в Крыму в пятницу 10 марта

00:01 10.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В пятницу, 10 марта погоду в Крыму будут определять атмосферные фронтальные разделы. Небо затянет облаками. Пройдут кратковременные дожди.
"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха в пятницу и субботу: ночью +5…+10, днем +13…+18 градусов", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +13...+15 градусов.
В Севастополе – переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер южный 6-11м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +11…+13.
В Ялте и Алуште ночью переменная облачность, днем небольшой дождь. Ночью столбики термометров покажут +8...+10, днем до 16 градусов тепла.
В Евпатории переменная облачность, дождь. Температура воздуха ночью до +9, днем – до +13.
В Судаке и Феодосии также переменная облачность, дождь. Температура воздуха ночью до +9, днем +11...+13 градусов.
 
Крымский гидрометцентрКрымПогодаПогода в КрымуКрымская погодаОбществоНовости КрымаСимферопольСевастопольФеодосияСудакЕвпаторияЯлтаАлушта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Прогноз погоды в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 10 марта
22:55Прибыли под видом беженцев: кто готовил теракт в Приднестровье
22:02Главные новости и заявления дня: 9 марта
21:47Главные новости Крыма: 9 марта
21:34Мёд и яд: как реставрируют панораму обороны Севастополя
20:49В России станет больше фельдшеров
20:37Российское кино в лидерах проката: названы самые популярные картины
20:03Дело пенсионеров: в Севастополе задержан участник мошеннической схемы
19:36В Италии произошло землетрясение
19:02Где и когда в Крыму приведут в порядок дороги
18:47Полиция ищет свидетелей: на севере Крыма насмерть сбили женщину
18:30В Керчи возбудили уголовное дело по факту вырубки деревьев
18:12Автобусы не по графику: Аксенов пригрозил чиновникам на местах
17:51Patriot не поможет Украине – признание Белого дома
17:35За военными закрепят право на служебное жилье
17:22Ставки повышаются: названа цель покушения СБУ на лидеров Приднестровья
16:59В Турции зафиксирован первый случай ящура – кто в зоне риска
16:48Четыре крымских трассы станут образцовыми - поручение Аксенова
16:36Кабмин расширит условия предоставления льготной ипотеки в России
Лента новостейМолния