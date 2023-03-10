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Прогноз погоды в Крыму на пятницу
Прогноз погоды в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 09.03.2023
Прогноз погоды в Крыму на пятницу
В пятницу, 10 марта погоду в Крыму будут определять атмосферные фронтальные разделы. Небо затянет облаками. Пройдут кратковременные дожди. РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-10T00:01
2023-03-10T00:01
2023-03-09T20:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В пятницу, 10 марта погоду в Крыму будут определять атмосферные фронтальные разделы. Небо затянет облаками. Пройдут кратковременные дожди.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +13...+15 градусов.В Севастополе – переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер южный 6-11м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +11…+13.В Ялте и Алуште ночью переменная облачность, днем небольшой дождь. Ночью столбики термометров покажут +8...+10, днем до 16 градусов тепла.В Евпатории переменная облачность, дождь. Температура воздуха ночью до +9, днем – до +13.В Судаке и Феодосии также переменная облачность, дождь. Температура воздуха ночью до +9, днем +11...+13 градусов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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Прогноз погоды в Крыму на пятницу
Какой будет погода в Крыму в пятницу 10 марта
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В пятницу, 10 марта погоду в Крыму будут определять атмосферные фронтальные разделы. Небо затянет облаками. Пройдут кратковременные дожди.
"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха в пятницу и субботу: ночью +5…+10, днем +13…+18 градусов", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +13...+15 градусов.
В Севастополе – переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер южный 6-11м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +11…+13.
В Ялте и Алуште ночью переменная облачность, днем небольшой дождь. Ночью столбики термометров покажут +8...+10, днем до 16 градусов тепла.
В Евпатории переменная облачность, дождь. Температура воздуха ночью до +9, днем – до +13.
В Судаке и Феодосии также переменная облачность, дождь. Температура воздуха ночью до +9, днем +11...+13 градусов.