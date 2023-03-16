https://crimea.ria.ru/20230316/kerchenskaya-pereprava-aktualnaya-obstanovka-na-16-marta-1127574455.html

Керченская переправа: актуальная обстановка на 16 марта

Керченская переправа: актуальная обстановка на 16 марта - РИА Новости Крым, 16.03.2023

Керченская переправа: актуальная обстановка на 16 марта

Керченская паромная переправа в четверг работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса... РИА Новости Крым, 16.03.2023

2023-03-16T11:20

2023-03-16T11:20

2023-03-16T11:20

керченская паромная переправа

транспорт

керчь

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керченский пролив

кубань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в четверг работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.С учетом того, что работа паромной переправы зависит от погоды, водителям рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ. Его протяженности - около 390 км.Трафик на Керченской переправеРаботающие на линии паромы выполнили 2 659 рейсов, перевезено более 83 тысяч транспортных средств."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 104 938 пассажиров, 83 013 автотранспортных средств и 9 971 железнодорожный вагон", - уточнили в ведомстве.На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору. С крымской стороны пускают все большегрузы.Читайте также на РИА Новости Крым:Паромы, погода и ограничения: как работает Керченская переправаДороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируютОбстановка на Керченской переправе: в очереди - сотня машин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, транспорт, керчь, крым, новости крыма, керченский пролив, кубань, краснодарский край