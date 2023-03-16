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Керченская переправа: актуальная обстановка на 16 марта - РИА Новости Крым, 16.03.2023
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Керченская переправа: актуальная обстановка на 16 марта
Керченская переправа: актуальная обстановка на 16 марта - РИА Новости Крым, 16.03.2023
Керченская переправа: актуальная обстановка на 16 марта
Керченская паромная переправа в четверг работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса... РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T11:20
2023-03-16T11:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в четверг работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.С учетом того, что работа паромной переправы зависит от погоды, водителям рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ. Его протяженности - около 390 км.Трафик на Керченской переправеРаботающие на линии паромы выполнили 2 659 рейсов, перевезено более 83 тысяч транспортных средств."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 104 938 пассажиров, 83 013 автотранспортных средств и 9 971 железнодорожный вагон", - уточнили в ведомстве.На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору. С крымской стороны пускают все большегрузы.Читайте также на РИА Новости Крым:Паромы, погода и ограничения: как работает Керченская переправаДороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируютОбстановка на Керченской переправе: в очереди - сотня машин
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керченская паромная переправа, транспорт, керчь, крым, новости крыма, керченский пролив, кубань, краснодарский край
Керченская переправа: актуальная обстановка на 16 марта

Минтранс: Керченская переправа 16 марта работает штатно и без штормовых предупреждений

11:20 16.03.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГрузопассажирский паром "Гликофилоуса III" в акватории порта "Кавказ" Керченской паромной переправы.
Грузопассажирский паром Гликофилоуса III в акватории порта Кавказ Керченской паромной переправы. - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в четверг работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 16 марта ветер северный, северо-западный 3-8 м/с, местами кратковременный дождь. Видимость хорошая, волна 10-50 см, температура воздуха +10…12 градусов", - говорится в сообщении.
С учетом того, что работа паромной переправы зависит от погоды, водителям рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ. Его протяженности - около 390 км.

Трафик на Керченской переправе

Работающие на линии паромы выполнили 2 659 рейсов, перевезено более 83 тысяч транспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 104 938 пассажиров, 83 013 автотранспортных средств и 9 971 железнодорожный вагон", - уточнили в ведомстве.
На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору. С крымской стороны пускают все большегрузы.
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