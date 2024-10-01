Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил впечатляющие успехи КНР в экономическом и научном развитии - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241001/putin-otmetil-vpechatlyayuschie-uspekhi-knr-ekonomicheskom-i-nauchnom-razvitii-1140764611.html
Путин отметил впечатляющие успехи КНР в экономическом и научном развитии
Путин отметил впечатляющие успехи КНР в экономическом и научном развитии - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Путин отметил впечатляющие успехи КНР в экономическом и научном развитии
Президент России Владимир Путин поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с 75-летием со дня образования республики. Соответствующая... РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T10:45
2024-10-01T11:41
владимир путин (политик)
си цзиньпин (председатель кнр)
россия
политика
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/04/1122270854_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_c4c920aa70946476804b0153c1dd2687.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с 75-летием со дня образования республики. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.Путин отметил, что Россия дорожит дружественными, добрососедскими связями с Китаем. Москва и Пекин активно сотрудничают и создают немало масштабных двусторонних проектов в различных сферах, несмотря на непростую международную обстановку.Российский лидер подчеркнул, что плодотворное российско-китайское взаимодействие в рамках ООН, БРИКС, ШОС и других многосторонних структур имеет большое значение."Мы, конечно, продолжим совместную работу в целях дальнейшего упрочения отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем на благо наших народов", – написал Путин.И пожелал председателю КНР доброго здоровья и успехов, а всем китайским гражданам – счастья и процветания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин оценил уровень отношений России и КНРОтношения между Россией и Китаем достигли очень высокого уровня – ПутинЧто демонстрирует миру Китай в отношении России – мнение
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/04/1122270854_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_0f7820b1986892017160009bf921c62e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), россия, политика, в мире, новости
Путин отметил впечатляющие успехи КНР в экономическом и научном развитии

Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем образования республики

10:45 01.10.2024 (обновлено: 11:41 01.10.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВизит президента РФ Владимира Путина в Китайскую Народную Республику
Визит президента РФ Владимира Путина в Китайскую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с 75-летием со дня образования республики. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Китай встречает этот знаменательный юбилей впечатляющими успехами в экономическом, социальном и научно-техническом развитии. Под вашим руководством КНР успешно укрепляет свои позиции на мировой арене и играет важную роль в решении актуальных проблем региональной и глобальной повестки дня", – говорится в поздравлении.
Путин отметил, что Россия дорожит дружественными, добрососедскими связями с Китаем. Москва и Пекин активно сотрудничают и создают немало масштабных двусторонних проектов в различных сферах, несмотря на непростую международную обстановку.
Российский лидер подчеркнул, что плодотворное российско-китайское взаимодействие в рамках ООН, БРИКС, ШОС и других многосторонних структур имеет большое значение.
"Мы, конечно, продолжим совместную работу в целях дальнейшего упрочения отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем на благо наших народов", – написал Путин.
И пожелал председателю КНР доброго здоровья и успехов, а всем китайским гражданам – счастья и процветания.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин оценил уровень отношений России и КНР
Отношения между Россией и Китаем достигли очень высокого уровня – Путин
Что демонстрирует миру Китай в отношении России – мнение
 
Владимир Путин (политик)Си Цзиньпин (председатель КНР)РоссияПолитикаВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:19В Крыму установят "справедливые тарифы" на уборку подъездов и дворов
12:05Армия РФ освободила два населенных пункта в Харьковской области и ДНР
11:57Новый генсек НАТО Рютте: Украина должна получить место в альянсе
11:35В Армянске простились с погибшими на СВО бойцами
11:17Крымский мост сейчас: со стороны Керчи растет очередь
11:1121 населенный пункт Крыма остался без света
11:02В Севастополе задержали двух шпионок за передачу Украине секретных данных
10:45Путин отметил впечатляющие успехи КНР в экономическом и научном развитии
10:17Сакский район остался без света: обесточены 8000 абонентов
10:12Если обрызгала машина: как взыскать ущерб с водителя
10:01Аксенов назначил министра спорта Крыма
09:47Турпоток в Крым превысил 5 миллионов человек – Аксенов
09:37В минобороны Украины массовое увольнение
09:24В Феодосии во вторник будут стрелять
09:11Почти 6 триллионов выделят на 19 нацпроектов в РФ: на что потратят деньги
08:52В Симферопольском районе обесточены пять сел
08:35Царица полей: в России отмечают День сухопутных войск
08:11Россиян в октябре ждет шестидневная рабочая неделя
07:37К чему приведет сближение Грузии с Абхазией и Южной Осетией
07:10В России стартовал осенний призыв: как будет проходить
Лента новостейМолния