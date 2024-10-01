https://crimea.ria.ru/20241001/putin-otmetil-vpechatlyayuschie-uspekhi-knr-ekonomicheskom-i-nauchnom-razvitii-1140764611.html
Путин отметил впечатляющие успехи КНР в экономическом и научном развитии
Путин отметил впечатляющие успехи КНР в экономическом и научном развитии - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Путин отметил впечатляющие успехи КНР в экономическом и научном развитии
Президент России Владимир Путин поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с 75-летием со дня образования республики. Соответствующая... РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T10:45
2024-10-01T10:45
2024-10-01T11:41
владимир путин (политик)
си цзиньпин (председатель кнр)
россия
политика
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/04/1122270854_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_c4c920aa70946476804b0153c1dd2687.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с 75-летием со дня образования республики. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.Путин отметил, что Россия дорожит дружественными, добрососедскими связями с Китаем. Москва и Пекин активно сотрудничают и создают немало масштабных двусторонних проектов в различных сферах, несмотря на непростую международную обстановку.Российский лидер подчеркнул, что плодотворное российско-китайское взаимодействие в рамках ООН, БРИКС, ШОС и других многосторонних структур имеет большое значение."Мы, конечно, продолжим совместную работу в целях дальнейшего упрочения отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем на благо наших народов", – написал Путин.И пожелал председателю КНР доброго здоровья и успехов, а всем китайским гражданам – счастья и процветания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин оценил уровень отношений России и КНРОтношения между Россией и Китаем достигли очень высокого уровня – ПутинЧто демонстрирует миру Китай в отношении России – мнение
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/04/1122270854_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_0f7820b1986892017160009bf921c62e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), россия, политика, в мире, новости
Путин отметил впечатляющие успехи КНР в экономическом и научном развитии
Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем образования республики
10:45 01.10.2024 (обновлено: 11:41 01.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с 75-летием со дня образования республики. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Китай встречает этот знаменательный юбилей впечатляющими успехами в экономическом, социальном и научно-техническом развитии. Под вашим руководством КНР успешно укрепляет свои позиции на мировой арене и играет важную роль в решении актуальных проблем региональной и глобальной повестки дня", – говорится в поздравлении.
Путин отметил, что Россия дорожит дружественными, добрососедскими связями с Китаем. Москва и Пекин активно сотрудничают и создают немало масштабных двусторонних проектов в различных сферах, несмотря на непростую международную обстановку.
Российский лидер подчеркнул, что плодотворное российско-китайское взаимодействие в рамках ООН, БРИКС, ШОС и других многосторонних структур имеет большое значение.
"Мы, конечно, продолжим совместную работу в целях дальнейшего упрочения отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем на благо наших народов", – написал Путин.
И пожелал председателю КНР доброго здоровья и успехов, а всем китайским гражданам – счастья и процветания.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: