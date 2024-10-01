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Путин отметил впечатляющие успехи КНР в экономическом и научном развитии

Путин отметил впечатляющие успехи КНР в экономическом и научном развитии - РИА Новости Крым, 01.10.2024

Путин отметил впечатляющие успехи КНР в экономическом и научном развитии

Президент России Владимир Путин поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с 75-летием со дня образования республики. Соответствующая... РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T10:45

2024-10-01T10:45

2024-10-01T11:41

владимир путин (политик)

си цзиньпин (председатель кнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с 75-летием со дня образования республики. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.Путин отметил, что Россия дорожит дружественными, добрососедскими связями с Китаем. Москва и Пекин активно сотрудничают и создают немало масштабных двусторонних проектов в различных сферах, несмотря на непростую международную обстановку.Российский лидер подчеркнул, что плодотворное российско-китайское взаимодействие в рамках ООН, БРИКС, ШОС и других многосторонних структур имеет большое значение."Мы, конечно, продолжим совместную работу в целях дальнейшего упрочения отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем на благо наших народов", – написал Путин.И пожелал председателю КНР доброго здоровья и успехов, а всем китайским гражданам – счастья и процветания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин оценил уровень отношений России и КНРОтношения между Россией и Китаем достигли очень высокого уровня – ПутинЧто демонстрирует миру Китай в отношении России – мнение

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), россия, политика, в мире, новости