https://crimea.ria.ru/20221102/energodar-nachal-poluchat-teplo-s-zaporozhskoy-aes--rosenergoatom-1125215247.html

Энергодар начал получать тепло с Запорожской АЭС — "Росэнергоатом"

Энергодар начал получать тепло с Запорожской АЭС — "Росэнергоатом" - РИА Новости Крым, 02.11.2022

Энергодар начал получать тепло с Запорожской АЭС — "Росэнергоатом"

Запорожская АЭС возобновила подачу теплоснабжения в Энергодар, два энергоблока переведены в состояние "горячего останова". Об этом в среду сообщил советник... РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T17:40

2022-11-02T17:40

2022-11-02T17:40

росатом

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

магатэ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Запорожская АЭС возобновила подачу теплоснабжения в Энергодар, два энергоблока переведены в состояние "горячего останова". Об этом в среду сообщил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.До этого данные энергоблоки атомной станции находились в состоянии "холодного останова".Ранее мэр Энергодара Владимир Волга сообщил о переходе станции на работу по российским стандартам.В октябре президент России Владимир Путин поручил правительству принять в федеральную собственность объекты Запорожской атомной электростанции и создать федеральное государственное предприятие в целях ее безопасной эксплуатации. Новое юридическое лицо – "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" стала оператором возвращенной ЗАЭС в структуре "Росэнергоатома", компании, обеспечивающей работу всех атомных станций Российской Федерации.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе, расположена на левом берегу Днепра. С марта ЗАЭС находится под охраной ВС РФ для обеспечения безопасности объекта и в целях недопущения утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска не прекращают обстрелы Энергодара и территории возле АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. После визита и изучения обстановки часть делегации уехала, а два сотрудника агентства остались на станции на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.

https://crimea.ria.ru/20221102/vsu-obstrelyali-territoriyu-vozle-zaes--minoborony-1125212456.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росатом, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, магатэ