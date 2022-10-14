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Запорожская АЭС начала работать по российским стандартам - РИА Новости Крым, 14.10.2022
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Запорожская АЭС начала работать по российским стандартам
Запорожская АЭС начала работать по российским стандартам - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Запорожская АЭС начала работать по российским стандартам
Запорожская атомная электростанция начала работать по российским стандартам. Об этом сообщил мэр Энергодара Владимир Волга. РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T13:34
2022-10-14T13:34
заэс (запорожская атомная электростанция)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Запорожская атомная электростанция начала работать по российским стандартам. Об этом сообщил мэр Энергодара Владимир Волга.12 октября Украина прекратила подачу генерирующей электроэнергии для потребностей атомной станции, ЗАЭС перешла на резервные источники генерации, чтобы обеспечить все процессы, которые идут на самой Запорожской АЭС.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству принять в федеральную собственность объекты Запорожской атомной электростанции и создать федеральное государственное предприятие в целях ее безопасной эксплуатации. Новое юридическое лицо – "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" стала оператором возвращенной ЗАЭС в структуре "Росэнергоатома", компании, обеспечивающей работу всех атомных станций Российской Федерации.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе, расположена на левом берегу Днепра. С марта ЗАЭС находится под охраной ВС РФ для обеспечения безопасности объекта и в целях недопущения утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска не прекращают обстрелы Энергодара и территории возле АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. После визита и изучения обстановки часть делегации уехала, а два сотрудника агентства остались на станции на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
https://crimea.ria.ru/20221012/ukraina-otrezala-zaes-ot-elektrosnabzheniya-1124833802.html
https://crimea.ria.ru/20221011/v-rosenergoatome-otsenili-vozmozhnost-perezapuska-energoblokov-zaes-1124818088.html
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РИА Новости Крым
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заэс (запорожская атомная электростанция), новости
Запорожская АЭС начала работать по российским стандартам

Запорожская АЭС перешла на работу по российским стандартам - власти

13:34 14.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Запорожская атомная электростанция начала работать по российским стандартам. Об этом сообщил мэр Энергодара Владимир Волга.
"Запорожская АЭС перешла на работу по российским стандартам", – сказано в сообщении.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 11:17
Украина отрезала ЗАЭС от электроснабжения
12 октября Украина прекратила подачу генерирующей электроэнергии для потребностей атомной станции, ЗАЭС перешла на резервные источники генерации, чтобы обеспечить все процессы, которые идут на самой Запорожской АЭС.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству принять в федеральную собственность объекты Запорожской атомной электростанции и создать федеральное государственное предприятие в целях ее безопасной эксплуатации. Новое юридическое лицо – "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" стала оператором возвращенной ЗАЭС в структуре "Росэнергоатома", компании, обеспечивающей работу всех атомных станций Российской Федерации.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 11:42
В "Росэнергоатоме" оценили возможность перезапуска энергоблоков ЗАЭС
Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе, расположена на левом берегу Днепра. С марта ЗАЭС находится под охраной ВС РФ для обеспечения безопасности объекта и в целях недопущения утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска не прекращают обстрелы Энергодара и территории возле АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. После визита и изучения обстановки часть делегации уехала, а два сотрудника агентства остались на станции на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Новости
 
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