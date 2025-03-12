https://crimea.ria.ru/20250312/golos-levitana-zazvuchit-v-parkakh-krymskoy-stolitsy-1144856837.html

Голос Левитана зазвучит в парках крымской столицы

Голос Левитана зазвучит в парках крымской столицы - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Голос Левитана зазвучит в парках крымской столицы

В Симферопольских парках и на остановках общественного транспорта зазвучит голос легендарного диктора Юрия Левитана в рамках проекта "Сводки Совинформбюро". Об... РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T11:30

2025-03-12T11:30

2025-03-12T11:31

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крым

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история

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В Симферопольских парках и на остановках общественного транспорта зазвучит голос легендарного диктора Юрия Левитана в рамках проекта "Сводки Совинформбюро". Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Проект "Сводки Совинформбюро" подготовлен мэрией крымской столицы в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной.В этом году крымские операторы мобильной связи впервые присоединяются к Всероссийской акции "Ура Победе!". Акция стартовала в стране с 25 февраля. В ее рамках можно позвонить на бесплатный короткий номер 1945 и прослушать ежедневные сводки Совинформбюро, установить вместо гудков входящего вызова одну из легендарных композиций - "Темная ночь", "Катюша", "Прощание славянки", "Синий платочек", "Нам нужна одна Победа". Кроме того, можно получить ссылку для бесплатной загрузки военных песен на телефон .Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Поезд Победы" встретили в КерчиШкольникам бесплатно покажут фильмы о Великой Отечественной войнеВ поселке в Крыму две улицы назвали в честь героинь Великой Отечественной

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, 80 лет победы, крым, новости крыма, великая отечественная война, история