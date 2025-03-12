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Голос Левитана зазвучит в парках крымской столицы - РИА Новости Крым, 12.03.2025
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Голос Левитана зазвучит в парках крымской столицы
Голос Левитана зазвучит в парках крымской столицы - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Голос Левитана зазвучит в парках крымской столицы
В Симферопольских парках и на остановках общественного транспорта зазвучит голос легендарного диктора Юрия Левитана в рамках проекта "Сводки Совинформбюро". Об... РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T11:30
2025-03-12T11:31
симферополь
80 лет победы
крым
новости крыма
великая отечественная война
история
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В Симферопольских парках и на остановках общественного транспорта зазвучит голос легендарного диктора Юрия Левитана в рамках проекта "Сводки Совинформбюро". Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Проект "Сводки Совинформбюро" подготовлен мэрией крымской столицы в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной.В этом году крымские операторы мобильной связи впервые присоединяются к Всероссийской акции "Ура Победе!". Акция стартовала в стране с 25 февраля. В ее рамках можно позвонить на бесплатный короткий номер 1945 и прослушать ежедневные сводки Совинформбюро, установить вместо гудков входящего вызова одну из легендарных композиций - "Темная ночь", "Катюша", "Прощание славянки", "Синий платочек", "Нам нужна одна Победа". Кроме того, можно получить ссылку для бесплатной загрузки военных песен на телефон .Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Поезд Победы" встретили в КерчиШкольникам бесплатно покажут фильмы о Великой Отечественной войнеВ поселке в Крыму две улицы назвали в честь героинь Великой Отечественной
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РИА Новости Крым
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симферополь, 80 лет победы, крым, новости крыма, великая отечественная война, история
Голос Левитана зазвучит в парках крымской столицы

В Симферополе будут транслировать сводки времен Великой Отечественной войны

11:30 12.03.2025 (обновлено: 11:31 12.03.2025)
 
© РИА Новости . Георгий Петрусов / Перейти в фотобанкДиктор Всесоюзного радио, народный артист СССР Юрий Борисович Левитан
Диктор Всесоюзного радио, народный артист СССР Юрий Борисович Левитан - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Георгий Петрусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В Симферопольских парках и на остановках общественного транспорта зазвучит голос легендарного диктора Юрия Левитана в рамках проекта "Сводки Совинформбюро". Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Ежедневно, с завтрашнего дня и до 9 мая включительно, в 13:30 на остановках общественного транспорта и в городских парках Симферополя будут звучать исторические сводки, рассказывающие о событиях 80-летней давности", - проинформировали в пресс-службе.

Проект "Сводки Совинформбюро" подготовлен мэрией крымской столицы в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной.
В этом году крымские операторы мобильной связи впервые присоединяются к Всероссийской акции "Ура Победе!". Акция стартовала в стране с 25 февраля. В ее рамках можно позвонить на бесплатный короткий номер 1945 и прослушать ежедневные сводки Совинформбюро, установить вместо гудков входящего вызова одну из легендарных композиций - "Темная ночь", "Катюша", "Прощание славянки", "Синий платочек", "Нам нужна одна Победа". Кроме того, можно получить ссылку для бесплатной загрузки военных песен на телефон .
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