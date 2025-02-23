https://crimea.ria.ru/20250223/oni-ne-predadut-geroy-rossii-roman-kulakov-o-sluzhbe-i-novoy-elite-strany-1144402657.html

Они не предадут: Герой России Роман Кулаков о службе и новой элите страны

Они не предадут: Герой России Роман Кулаков о службе и новой элите страны - РИА Новости Крым, 23.02.2025

Они не предадут: Герой России Роман Кулаков о службе и новой элите страны

"Звезда Героя России принадлежит как минимум всей группе, которая сражалась тогда вместе со мной". Удостоенный высокого звания и медали "Золотая Звезда" боевой... РИА Новости Крым, 23.02.2025

2025-02-23T19:22

2025-02-23T19:22

2025-02-23T19:22

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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. "Звезда Героя России принадлежит как минимум всей группе, которая сражалась тогда вместе со мной". Удостоенный высокого звания и медали "Золотая Звезда" боевой офицер, участник кадровой программы "Время героев" майор Роман Кулаков теперь не только депутат Законодательного собрания Севастополя и глава комитета, курирующего поддержку СВОих, но и руководитель регионального отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции.О том, что думает о наградах, какие цели ставит на "гражданке", как представляет будущее государства с героями нового времени во власти и в чем надо усилить патриотическое воспитание молодежи, он рассказал корреспонденту РИА Новости Крым.Награда за подвиг подразделенияТакие лица хорошо получаются не на фото, а на портретах художников-реалистов, где каждая морщинка, свет и тень – не плоский, а пространственный штрих карты жизни. Роману Кулакову тридцать пять, но, кажется, со зрелой молодостью в этом суровом и сдержанном человеке ужились опыт и груз ответственности нескольких поколений.В Вооруженных Силах Российской Федерации он с 18 лет. В Севастополе с 2016-го. До этого уроженец Кировской области, выпускник Казанского высшего военного командного училища, служил на Северном Кавказе. Был командиром взвода, комроты, заместителем командира батальона.Специальная военная операция для Романа началась с первого ее дня, 24 февраля. Кулаков принимал участие в боях за освобождение Донецкой и Луганской народных республик. После тяжелого ранения и длительного восстановления снова вернулся служить. Его левая рука и теперь не полностью восстановилась. О том, что могло быть хуже, напоминают шрамы.Осенью 2022 года группе под командованием Кулакова довелось вступить в бой с вражеским подразделением, в разы превосходящим по силам, но задача российскими бойцами была выполнена. Раненого командира с поля боя в тот день вынес сослуживец с позывным "Бахчисарай".За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, майор Кулаков был удостоен звания Героя России и знака особого отличия – медали "Золотая Звезда".И добавляет, что с военной службы он не увольнялся – только "приостановил контракт на срок исполнения депутатских полномочий". Вернется ли в зону боевых действий, если это потребуется? Конечно да."Если Родина скажет, что надо дальше выполнять боевые задачи, я так и сделаю", – подчеркивает Герой России.В этом наше отличиеНо пока Родина в лице президента сказала Роману Кулакову послужить в тылу, где он сейчас нужнее.Роман участник кадровой программы для ветеранов СВО "Время героев" почти с самого ее старта в марте 2024 года. В числе 83 человек из 44 тысяч претендентов со всей России он был отобран в группу первого потока обучения.На нем, рассказывает, основное внимание уделялось государственному устройству и профессиональной деятельности в аппарате госуправления. Знакомили и с производственной системой "Росатома", культурой бережливого производства и постоянного совершенствования процессов. Учеба на прекращалась даже на атомном ледоколе, на котором дошли до Северного полюса.Наставником на практике в Севастополе у него был губернатор Михаил Развожаев. В то время в городе, как и по всей стране, шла избирательная кампания в преддверии выборов разных уровней, вспоминает Кулаков. Победив по итогам праймериз "Единой России", он баллотировался кандидатом в депутаты городского парламента по одномандатному округу №5 – и прошел.Потом был еще один модуль и углубление в принципы формирования экономики и бюджета, в инвестиции и коммуникации, снова о бережливом управлении проектами на производстве, теперь на базе завода "ГАЗ". И очередное погружение – в новую службу.Надо выложиться полностьюЧто парламентарий знает точно, так это свои задачи и зону ответственности, а она весьма обширна и продолжает расти. Основная деятельность связана с комитетом. Плюс работа в округе. А недавно Роман возглавил еще и региональное отделение Ассоциации ветеранов СВО. Со всем этим, говорит, и связаны главные усилия.Официально как депутат и глава комитета он принимает 2-3 раза в месяц. А неофициально помогает ежедневно, рабочий и личный телефон Кулакова на связи 24х7.На вопрос, задумывался ли он, что когда-нибудь будет участвовать в выборах другого уровня, как вообще видит возможную карьеру на гражданском поприще, улыбается.Управленцем, к слову, Кулаков был давно. По окончании командного училища он получил не только военную, но и гражданскую специальность, и это "менеджер по управлению персоналом". Неудивительно, что командообразование и многозадачность, а главное – польза, которую приносит его труд, так его вдохновляют. А программа "Время героев" мотивирует расти дальше и быть еще эффективнее. И звания тут ни причем, считает он.Эти ребята не предадутСреди важнейших задач – отладка механизма разнонаправленной помощи ветеранам спецоперации в Севастополе. Уже сейчас, безусловно, делается очень много, говорит Кулаков, "но все нужно аккумулировать", в том числе при взаимодействии с фондом "Защитники Отечества".Но не только проблем и не только военнослужащих, тут же добавляет Кулаков. Ведь Ассоциация ветеранов СВО – объединение для решения общих целей. А среди них одно из важнейших мест занимает патриотическое воспитание молодежи. И тут много делается, но можно и нужно еще эффективнее, считает он.Речь идет и об "Уроках мужества" в образовательных учреждениях, и о занятиях по начальной военной подготовке, и о военных играх, в том числе таких, как "Зарница 2.0", второй сезон которой стартовал в Севастополе в феврале 2025-го.В Севастополе запустили программу для участников и ветеранов СВО>> Некоторые шаги уже сделаны. В ближайшее время Ассоциация ветеранов СВО и региональное отделение "Юнармии" в Севастополе заключат соглашение, по которому участники спецоперации будут всесторонне вовлекаться в мероприятия программы допобразования юнармейцев, рассказал Кулаков.Герой убежден: люди, которых президент России назвал подлинной элитой и гордостью страны, оправдают ожидания лидера и всего народа, участвуя в жизни государства и общества целиком и полностью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Не пошел бы я – ушел бы чей-то другой сын": история добровольца из КрымаИз зоны СВО к управлению Судаком: большое интервью Кирилла ЧебышеваСлужу стране и обществу: интервью с Героем России Антоном Старостиным

севастополь

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2025

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Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

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Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

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