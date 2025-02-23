https://crimea.ria.ru/20250223/oni-ne-predadut-geroy-rossii-roman-kulakov-o-sluzhbe-i-novoy-elite-strany-1144402657.html
Они не предадут: Герой России Роман Кулаков о службе и новой элите страны
Они не предадут: Герой России Роман Кулаков о службе и новой элите страны - РИА Новости Крым, 23.02.2025
Они не предадут: Герой России Роман Кулаков о службе и новой элите страны
"Звезда Героя России принадлежит как минимум всей группе, которая сражалась тогда вместе со мной". Удостоенный высокого звания и медали "Золотая Звезда" боевой... РИА Новости Крым, 23.02.2025
2025-02-23T19:22
2025-02-23T19:22
2025-02-23T19:22
герои крыма
эксклюзивы риа новости крым
герои сво
герои россии
севастополь
время героев
законодательное собрание севастополя
ветераны сво
фонд "защитники отечества"
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. "Звезда Героя России принадлежит как минимум всей группе, которая сражалась тогда вместе со мной". Удостоенный высокого звания и медали "Золотая Звезда" боевой офицер, участник кадровой программы "Время героев" майор Роман Кулаков теперь не только депутат Законодательного собрания Севастополя и глава комитета, курирующего поддержку СВОих, но и руководитель регионального отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции.О том, что думает о наградах, какие цели ставит на "гражданке", как представляет будущее государства с героями нового времени во власти и в чем надо усилить патриотическое воспитание молодежи, он рассказал корреспонденту РИА Новости Крым.Награда за подвиг подразделенияТакие лица хорошо получаются не на фото, а на портретах художников-реалистов, где каждая морщинка, свет и тень – не плоский, а пространственный штрих карты жизни. Роману Кулакову тридцать пять, но, кажется, со зрелой молодостью в этом суровом и сдержанном человеке ужились опыт и груз ответственности нескольких поколений.В Вооруженных Силах Российской Федерации он с 18 лет. В Севастополе с 2016-го. До этого уроженец Кировской области, выпускник Казанского высшего военного командного училища, служил на Северном Кавказе. Был командиром взвода, комроты, заместителем командира батальона.Специальная военная операция для Романа началась с первого ее дня, 24 февраля. Кулаков принимал участие в боях за освобождение Донецкой и Луганской народных республик. После тяжелого ранения и длительного восстановления снова вернулся служить. Его левая рука и теперь не полностью восстановилась. О том, что могло быть хуже, напоминают шрамы.Осенью 2022 года группе под командованием Кулакова довелось вступить в бой с вражеским подразделением, в разы превосходящим по силам, но задача российскими бойцами была выполнена. Раненого командира с поля боя в тот день вынес сослуживец с позывным "Бахчисарай".За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, майор Кулаков был удостоен звания Героя России и знака особого отличия – медали "Золотая Звезда".И добавляет, что с военной службы он не увольнялся – только "приостановил контракт на срок исполнения депутатских полномочий". Вернется ли в зону боевых действий, если это потребуется? Конечно да."Если Родина скажет, что надо дальше выполнять боевые задачи, я так и сделаю", – подчеркивает Герой России.В этом наше отличиеНо пока Родина в лице президента сказала Роману Кулакову послужить в тылу, где он сейчас нужнее.Роман участник кадровой программы для ветеранов СВО "Время героев" почти с самого ее старта в марте 2024 года. В числе 83 человек из 44 тысяч претендентов со всей России он был отобран в группу первого потока обучения.На нем, рассказывает, основное внимание уделялось государственному устройству и профессиональной деятельности в аппарате госуправления. Знакомили и с производственной системой "Росатома", культурой бережливого производства и постоянного совершенствования процессов. Учеба на прекращалась даже на атомном ледоколе, на котором дошли до Северного полюса.Наставником на практике в Севастополе у него был губернатор Михаил Развожаев. В то время в городе, как и по всей стране, шла избирательная кампания в преддверии выборов разных уровней, вспоминает Кулаков. Победив по итогам праймериз "Единой России", он баллотировался кандидатом в депутаты городского парламента по одномандатному округу №5 – и прошел.Потом был еще один модуль и углубление в принципы формирования экономики и бюджета, в инвестиции и коммуникации, снова о бережливом управлении проектами на производстве, теперь на базе завода "ГАЗ". И очередное погружение – в новую службу.Надо выложиться полностьюЧто парламентарий знает точно, так это свои задачи и зону ответственности, а она весьма обширна и продолжает расти. Основная деятельность связана с комитетом. Плюс работа в округе. А недавно Роман возглавил еще и региональное отделение Ассоциации ветеранов СВО. Со всем этим, говорит, и связаны главные усилия.Официально как депутат и глава комитета он принимает 2-3 раза в месяц. А неофициально помогает ежедневно, рабочий и личный телефон Кулакова на связи 24х7.На вопрос, задумывался ли он, что когда-нибудь будет участвовать в выборах другого уровня, как вообще видит возможную карьеру на гражданском поприще, улыбается.Управленцем, к слову, Кулаков был давно. По окончании командного училища он получил не только военную, но и гражданскую специальность, и это "менеджер по управлению персоналом". Неудивительно, что командообразование и многозадачность, а главное – польза, которую приносит его труд, так его вдохновляют. А программа "Время героев" мотивирует расти дальше и быть еще эффективнее. И звания тут ни причем, считает он.Эти ребята не предадутСреди важнейших задач – отладка механизма разнонаправленной помощи ветеранам спецоперации в Севастополе. Уже сейчас, безусловно, делается очень много, говорит Кулаков, "но все нужно аккумулировать", в том числе при взаимодействии с фондом "Защитники Отечества".Но не только проблем и не только военнослужащих, тут же добавляет Кулаков. Ведь Ассоциация ветеранов СВО – объединение для решения общих целей. А среди них одно из важнейших мест занимает патриотическое воспитание молодежи. И тут много делается, но можно и нужно еще эффективнее, считает он.Речь идет и об "Уроках мужества" в образовательных учреждениях, и о занятиях по начальной военной подготовке, и о военных играх, в том числе таких, как "Зарница 2.0", второй сезон которой стартовал в Севастополе в феврале 2025-го.В Севастополе запустили программу для участников и ветеранов СВО>> Некоторые шаги уже сделаны. В ближайшее время Ассоциация ветеранов СВО и региональное отделение "Юнармии" в Севастополе заключат соглашение, по которому участники спецоперации будут всесторонне вовлекаться в мероприятия программы допобразования юнармейцев, рассказал Кулаков.Герой убежден: люди, которых президент России назвал подлинной элитой и гордостью страны, оправдают ожидания лидера и всего народа, участвуя в жизни государства и общества целиком и полностью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Не пошел бы я – ушел бы чей-то другой сын": история добровольца из КрымаИз зоны СВО к управлению Судаком: большое интервью Кирилла ЧебышеваСлужу стране и обществу: интервью с Героем России Антоном Старостиным
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Анна Петрова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Анна Петрова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg
герои крыма, герои сво, герои россии, севастополь, время героев, законодательное собрание севастополя, ветераны сво, фонд "защитники отечества"
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. "Звезда Героя России принадлежит как минимум всей группе, которая сражалась тогда вместе со мной". Удостоенный высокого звания и медали "Золотая Звезда" боевой офицер, участник кадровой программы "Время героев" майор Роман Кулаков теперь не только депутат Законодательного собрания Севастополя и глава комитета, курирующего поддержку СВОих, но и руководитель регионального отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции.
О том, что думает о наградах, какие цели ставит на "гражданке", как представляет будущее государства с героями нового времени во власти и в чем надо усилить патриотическое воспитание молодежи, он рассказал корреспонденту РИА Новости Крым
.
Награда за подвиг подразделения
Такие лица хорошо получаются не на фото, а на портретах художников-реалистов, где каждая морщинка, свет и тень – не плоский, а пространственный штрих карты жизни. Роману Кулакову тридцать пять, но, кажется, со зрелой молодостью в этом суровом и сдержанном человеке ужились опыт и груз ответственности нескольких поколений.
В Вооруженных Силах Российской Федерации он с 18 лет. В Севастополе с 2016-го. До этого уроженец Кировской области, выпускник Казанского высшего военного командного училища, служил на Северном Кавказе. Был командиром взвода, комроты, заместителем командира батальона.
Специальная военная операция для Романа началась с первого ее дня, 24 февраля. Кулаков принимал участие в боях за освобождение Донецкой и Луганской народных республик. После тяжелого ранения и длительного восстановления снова вернулся служить. Его левая рука и теперь не полностью восстановилась. О том, что могло быть хуже, напоминают шрамы.
Осенью 2022 года группе под командованием Кулакова довелось вступить в бой с вражеским подразделением, в разы превосходящим по силам, но задача российскими бойцами была выполнена. Раненого командира с поля боя в тот день вынес сослуживец с позывным "Бахчисарай".
За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, майор Кулаков был удостоен звания Героя России и знака особого отличия – медали "Золотая Звезда".
"Я считаю, что звезда Героя России принадлежит всей группе, которая тогда со мной сражалась. Все ребята бились героически и выполнили свой долг до конца. Эта звезда – за подвиг моего подразделения", – говорит Кулаков.
И добавляет, что с военной службы он не увольнялся – только "приостановил контракт на срок исполнения депутатских полномочий". Вернется ли в зону боевых действий, если это потребуется? Конечно да.
"Если Родина скажет, что надо дальше выполнять боевые задачи, я так и сделаю", – подчеркивает Герой России.
В этом наше отличие
Но пока Родина в лице президента сказала Роману Кулакову послужить в тылу, где он сейчас нужнее.
"Верховный главнокомандующий приехал на "Время героев" и сказал, что далее вы будете на государственной гражданской службе. И для меня служба Отечеству, нашему городу продолжается здесь, в Законодательном собрании Севастополя. Я понимаю, что служу, а не работаю, – признается Герой России. – В этом наше, военных, отличие".
Роман участник кадровой программы для ветеранов СВО "Время героев" почти с самого ее старта в марте 2024 года. В числе 83 человек из 44 тысяч претендентов со всей России он был отобран в группу первого потока обучения.
На нем, рассказывает, основное внимание уделялось государственному устройству и профессиональной деятельности в аппарате госуправления. Знакомили и с производственной системой "Росатома", культурой бережливого производства и постоянного совершенствования процессов. Учеба на прекращалась даже на атомном ледоколе, на котором дошли до Северного полюса.
"То есть мы не просто путешествовали как на экскурсии – с утра до ночи проходило обучение. Постоянное командообразование было. Очень интересно. Плюс все это подпитывалось практическими занятиями", – отметил Кулаков.
Наставником на практике в Севастополе у него был губернатор Михаил Развожаев. В то время в городе, как и по всей стране, шла избирательная кампания в преддверии выборов разных уровней, вспоминает Кулаков. Победив по итогам праймериз "Единой России", он баллотировался кандидатом в депутаты городского парламента по одномандатному округу №5 – и прошел.
Потом был еще один модуль и углубление в принципы формирования экономики и бюджета, в инвестиции и коммуникации, снова о бережливом управлении проектами на производстве, теперь на базе завода "ГАЗ". И очередное погружение – в новую службу.
"Я приехал служить дальше в должности председателя комитета Законодательного собрания по законодательству и поддержке участников специальной военной операции. А сейчас будет третий модуль обучения. Скоро. Что будет там, пока неизвестно, мы заранее программу не знаем", – говорит Кулаков.
Надо выложиться полностью
Что парламентарий знает точно, так это свои задачи и зону ответственности, а она весьма обширна и продолжает расти. Основная деятельность связана с комитетом. Плюс работа в округе. А недавно Роман возглавил еще и региональное отделение Ассоциации ветеранов СВО. Со всем этим, говорит, и связаны главные усилия.
Официально как депутат и глава комитета он принимает 2-3 раза в месяц. А неофициально помогает ежедневно, рабочий и личный телефон Кулакова на связи 24х7.
"Каждый день я с кем-то общаюсь, кто-то звонит, я открыт для всех. И выезжаю, конечно, если есть проблема. Потому что привык, что надо на нее своими глазами посмотреть, а не просто на бумаге принять", – рассказывает парламентарий.
На вопрос, задумывался ли он, что когда-нибудь будет участвовать в выборах другого уровня, как вообще видит возможную карьеру на гражданском поприще, улыбается.
"В моем понимании, нужно работать там, куда тебя назначили. Вот доверили комитет, значит, надо выложиться полностью на этой должности… Но, если будут предлагать что-то новое, конечно, я буду это рассматривать", – добиваюсь наконец ответа от смущенного воина-управленца.
Управленцем, к слову, Кулаков был давно. По окончании командного училища он получил не только военную, но и гражданскую специальность, и это "менеджер по управлению персоналом". Неудивительно, что командообразование и многозадачность, а главное – польза, которую приносит его труд, так его вдохновляют. А программа "Время героев" мотивирует расти дальше и быть еще эффективнее. И звания тут ни причем, считает он.
"От того, что люди получают звание Героя России, человек-то сам не меняется. Кем я был, тем и остался. Я всегда делал и делаю свою работу должным образом, старался поставленные задачи выполнять до конца. И буду", – подчеркнул Кулаков.
Эти ребята не предадут
Среди важнейших задач – отладка механизма разнонаправленной помощи ветеранам спецоперации в Севастополе. Уже сейчас, безусловно, делается очень много, говорит Кулаков, "но все нужно аккумулировать", в том числе при взаимодействии с фондом "Защитники Отечества".
"Чтобы помогать военнослужащим социализироваться, чтобы не было нарушений прав и гарантий. А была медицинская и психологическая реабилитация, поиск необходимой работы, содействие в получении дополнительного образования. Эти задачи уже выполняются различными фондами и организациями. Но Ассоциация нужна, чтобы все объединить. И мы будем стараться решать как можно больше проблем военнослужащих", – заверил парламентарий.
Но не только проблем и не только военнослужащих, тут же добавляет Кулаков. Ведь Ассоциация ветеранов СВО – объединение для решения общих целей. А среди них одно из важнейших мест занимает патриотическое воспитание молодежи. И тут много делается, но можно и нужно еще эффективнее, считает он.
"Я хочу максимально вовлечь участников специальной военной операции в патриотическое воспитание молодежи. Потому что одно дело, когда с тобой учитель проводит занятие, а другое, когда такие люди с боевым опытом. И я неоднократно замечал, что у детей глаза горят, когда участник СВО им что-то показывает, рассказывает, наставляет. Они эту информацию по-другому воспринимают", – говорит Кулаков.
Речь идет и об "Уроках мужества" в образовательных учреждениях, и о занятиях по начальной военной подготовке, и о военных играх, в том числе таких, как "Зарница 2.0", второй сезон которой стартовал в Севастополе в феврале 2025-го.
"Проведение экскурсий различных, уроков истории – это все важно и хорошо. Но нужно, чтобы к этому прилагались практические занятия, чтобы дети двигались: ползали, прыгали, бегали. Пользы, я уверен в этом, станет намного больше. Конечно, все будет сделано по желанию детей и родителей", – поделился планами парламентарий.
Некоторые шаги уже сделаны. В ближайшее время Ассоциация ветеранов СВО и региональное отделение "Юнармии" в Севастополе заключат соглашение, по которому участники спецоперации будут всесторонне вовлекаться в мероприятия программы допобразования юнармейцев, рассказал Кулаков.
Герой убежден: люди, которых президент России назвал
подлинной элитой и гордостью страны, оправдают ожидания лидера и всего народа, участвуя в жизни государства и общества целиком и полностью.
"Должно кардинально в положительную сторону все это сказаться. Потому что ребята, которые там бьются, уже как минимум доказали, что никогда не предадут и сделают все, чтобы наше государство было крепким и развивалось. Они доказали свою любовь к Родине. И на них всегда можно положиться", – подытожил Герой России.
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