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В Крыму у родителей изъяли детей из-за пьяного отдыха на пляже - РИА Новости Крым, 18.07.2024
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В Крыму у родителей изъяли детей из-за пьяного отдыха на пляже
В Крыму у родителей изъяли детей из-за пьяного отдыха на пляже - РИА Новости Крым, 18.07.2024
В Крыму у родителей изъяли детей из-за пьяного отдыха на пляже
В Сакском районе Крыма троих детей временно забрали у родителей, устроивших пьяный отдых на пляже. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму и Севастополю, условия РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T10:25
2024-07-18T10:25
сакский район
дети
закон и право
общество
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма троих детей временно забрали у родителей, устроивших пьяный отдых на пляже. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму и Севастополю, условия проживания несовершеннолетних проверили после видео с пляжа, опубликованного в интернете.По данному факту правоохранители провели проверку, опросили соседей и выяснили, что в семье в неудовлетворительных условиях проживают трое детей в возрасте четырех, шести и 12 лет. Учитывая ненадлежащее поведение родителей, соответствующими органами принято решение о временном изъятии детей. Сейчас они находятся в госучреждении, в безопасности. На мужчину и женщину составили админпротоколы по статье о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Семья поставлена на профилактический учет ОВД."Все собранные материалы направлены на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав для привлечения граждан к ответственности и принятию решения о возврате детей", - уточнили в полиции.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе суд лишил многодетную пару родительских правВ Ялте родители пеленали младенца на бетонных ступенях – начата проверкаВ Севастополе пьющая мать оставляла маленького сына без еды
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сакский район, дети, закон и право, общество, мвд по республике крым, новости крыма, крым
В Крыму у родителей изъяли детей из-за пьяного отдыха на пляже

Троих детей изъяли из семьи в Крыму из-за ненадлежащего поведения родителей

10:25 18.07.2024
 
© Полиция СевастополяШеврон полиции
Шеврон полиции
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма троих детей временно забрали у родителей, устроивших пьяный отдых на пляже. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму и Севастополю, условия проживания несовершеннолетних проверили после видео с пляжа, опубликованного в интернете.

"В одной из социальных сетей были опубликованы кадры с пляжа в Новофедоровке Сакского района, на которых видно, как отдыхающая семья в присутствии малолетнего ребенка злоупотребляет спиртными напитками и неподобающе себя ведет", - сказано в сообщении.

По данному факту правоохранители провели проверку, опросили соседей и выяснили, что в семье в неудовлетворительных условиях проживают трое детей в возрасте четырех, шести и 12 лет. Учитывая ненадлежащее поведение родителей, соответствующими органами принято решение о временном изъятии детей. Сейчас они находятся в госучреждении, в безопасности.
На мужчину и женщину составили админпротоколы по статье о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Семья поставлена на профилактический учет ОВД.
"Все собранные материалы направлены на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав для привлечения граждан к ответственности и принятию решения о возврате детей", - уточнили в полиции.
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