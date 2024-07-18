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В Крыму у родителей изъяли детей из-за пьяного отдыха на пляже

В Крыму у родителей изъяли детей из-за пьяного отдыха на пляже - РИА Новости Крым, 18.07.2024

В Крыму у родителей изъяли детей из-за пьяного отдыха на пляже

В Сакском районе Крыма троих детей временно забрали у родителей, устроивших пьяный отдых на пляже. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму и Севастополю, условия РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T10:25

2024-07-18T10:25

2024-07-18T10:25

сакский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма троих детей временно забрали у родителей, устроивших пьяный отдых на пляже. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму и Севастополю, условия проживания несовершеннолетних проверили после видео с пляжа, опубликованного в интернете.По данному факту правоохранители провели проверку, опросили соседей и выяснили, что в семье в неудовлетворительных условиях проживают трое детей в возрасте четырех, шести и 12 лет. Учитывая ненадлежащее поведение родителей, соответствующими органами принято решение о временном изъятии детей. Сейчас они находятся в госучреждении, в безопасности. На мужчину и женщину составили админпротоколы по статье о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Семья поставлена на профилактический учет ОВД."Все собранные материалы направлены на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав для привлечения граждан к ответственности и принятию решения о возврате детей", - уточнили в полиции.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе суд лишил многодетную пару родительских правВ Ялте родители пеленали младенца на бетонных ступенях – начата проверкаВ Севастополе пьющая мать оставляла маленького сына без еды

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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