https://crimea.ria.ru/20250306/makron-naprashivaetsya-na-200-poshliny-dlya-frantsuzskikh-vin--kiselev-1144702010.html
Макрон напрашивается на 200% пошлины для французских вин – Киселев
Макрон напрашивается на 200% пошлины для французских вин – Киселев - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Макрон напрашивается на 200% пошлины для французских вин – Киселев
После заявления президента Франции Эммануэля Макрона о российской угрозе для Европы и необходимости использовать французское ядерное оружие для защиты ЕС... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T12:39
2025-03-06T12:39
2025-03-06T12:39
эммануэль макрон
мнения
франция
виноделие
политика
россия
пошлина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. После заявления президента Франции Эммануэля Макрона о российской угрозе для Европы и необходимости использовать французское ядерное оружие для защиты ЕС становится актуальным введение 200-процентной пошлины для французских вин. Об этом заявил председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев.Председатель правления Ассоциации напомнил, что сейчас недружественные страны никак не выделяются из общего ряда экспортеров вин в Россию – для всех действует пошлина в 20%."Но сейчас актуальным было бы их (недружественные страны – ред.) выделить и справедливо начать как раз с Франции. Тем более, что у нас существует практика дифференциации тарифов для отдельных стран, как например, нулевая ставка для вин Грузии. А для Франции можно сделать отдельно 200% – это запретительная пошлина фактически. Макрон буквально напрашивается на это", – выразил мнение Киселев.С подачи президента США Дональда Трампа пошлины становятся инструментом внешней политики, и России не стоит отказываться от этого инструмента, отметил Председатель правления Ассоциации."Теперь покупать французское вино абсурдно и аморально. Трудно представить, чтобы Советский Союз во время Великой Отечественной войны импортировал бы немецкий рислинг – мы готовы были его пить, но только трофейный. И когда Макрон угрожает ядерным оружием, с какой стати нам финансировать экономику врага, оплачивать ракеты Scalp, самоходные гаубицы Caesar, самолеты Mirage? Ведь французское оружие бьет и по нашим бойцам, и по нашим мирным гражданам", – подчеркнул Киселев.Накануне Макрон выступил с обращением к нации, в котором сделал ряд резких и дерзких заявлений по поводу украинского конфликта и "российской угрозы" для Европы.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в среду также выступил в Палате общин британского парламента и сделал ряд заявлений по поводу конфликта на Украине, возможной войны с Россией и взаимоотношениях с США.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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эммануэль макрон, мнения, франция, виноделие, политика, россия, пошлина
Макрон напрашивается на 200% пошлины для французских вин – Киселев
Макрон напрашивается на 200-процентные пошлины для французских вин – Киселев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. После заявления президента Франции Эммануэля Макрона о российской угрозе для Европы и необходимости использовать французское ядерное оружие для защиты ЕС становится актуальным введение 200-процентной пошлины для французских вин. Об этом заявил председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев.
"Откровенно враждебное по отношению к России выступление Макрона – а именно он претендует в Европе на то, чтобы возглавить партию войны, – делает более актуальным позицию Ассоциации виноградарей и виноделов России, зафиксированную в прошлогоднем решении нашего Правления, о необходимости введения запретительной, 200-процентной, пошлины для вин из недружественных стран", – цитирует Киселева РИА Новости.
Председатель правления Ассоциации напомнил, что сейчас недружественные страны никак не выделяются из общего ряда экспортеров вин в Россию – для всех действует пошлина в 20%.
"Но сейчас актуальным было бы их (недружественные страны – ред.) выделить и справедливо начать как раз с Франции. Тем более, что у нас существует практика дифференциации тарифов для отдельных стран, как например, нулевая ставка для вин Грузии. А для Франции можно сделать отдельно 200% – это запретительная пошлина фактически. Макрон буквально напрашивается на это", – выразил мнение Киселев.
С подачи президента США Дональда Трампа пошлины становятся инструментом внешней политики, и России не стоит отказываться от этого инструмента, отметил Председатель правления Ассоциации.
"Теперь покупать французское вино абсурдно и аморально. Трудно представить, чтобы Советский Союз во время Великой Отечественной войны импортировал бы немецкий рислинг – мы готовы были его пить, но только трофейный. И когда Макрон угрожает ядерным оружием, с какой стати нам финансировать экономику врага, оплачивать ракеты Scalp, самоходные гаубицы Caesar, самолеты Mirage? Ведь французское оружие бьет и по нашим бойцам, и по нашим мирным гражданам", – подчеркнул Киселев.
Накануне
Макрон выступил с обращением к нации, в котором сделал ряд резких и дерзких заявлений по поводу украинского конфликта и "российской угрозы" для Европы.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в среду также выступил
в Палате общин британского парламента и сделал ряд заявлений по поводу конфликта на Украине, возможной войны с Россией и взаимоотношениях с США.
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