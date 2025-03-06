https://crimea.ria.ru/20250306/makron-naprashivaetsya-na-200-poshliny-dlya-frantsuzskikh-vin--kiselev-1144702010.html

Макрон напрашивается на 200% пошлины для французских вин – Киселев

Макрон напрашивается на 200% пошлины для французских вин – Киселев - РИА Новости Крым, 06.03.2025

Макрон напрашивается на 200% пошлины для французских вин – Киселев

После заявления президента Франции Эммануэля Макрона о российской угрозе для Европы и необходимости использовать французское ядерное оружие для защиты ЕС... РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T12:39

2025-03-06T12:39

2025-03-06T12:39

эммануэль макрон

мнения

франция

виноделие

политика

россия

пошлина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. После заявления президента Франции Эммануэля Макрона о российской угрозе для Европы и необходимости использовать французское ядерное оружие для защиты ЕС становится актуальным введение 200-процентной пошлины для французских вин. Об этом заявил председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев.Председатель правления Ассоциации напомнил, что сейчас недружественные страны никак не выделяются из общего ряда экспортеров вин в Россию – для всех действует пошлина в 20%."Но сейчас актуальным было бы их (недружественные страны – ред.) выделить и справедливо начать как раз с Франции. Тем более, что у нас существует практика дифференциации тарифов для отдельных стран, как например, нулевая ставка для вин Грузии. А для Франции можно сделать отдельно 200% – это запретительная пошлина фактически. Макрон буквально напрашивается на это", – выразил мнение Киселев.С подачи президента США Дональда Трампа пошлины становятся инструментом внешней политики, и России не стоит отказываться от этого инструмента, отметил Председатель правления Ассоциации."Теперь покупать французское вино абсурдно и аморально. Трудно представить, чтобы Советский Союз во время Великой Отечественной войны импортировал бы немецкий рислинг – мы готовы были его пить, но только трофейный. И когда Макрон угрожает ядерным оружием, с какой стати нам финансировать экономику врага, оплачивать ракеты Scalp, самоходные гаубицы Caesar, самолеты Mirage? Ведь французское оружие бьет и по нашим бойцам, и по нашим мирным гражданам", – подчеркнул Киселев.Накануне Макрон выступил с обращением к нации, в котором сделал ряд резких и дерзких заявлений по поводу украинского конфликта и "российской угрозы" для Европы.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в среду также выступил в Палате общин британского парламента и сделал ряд заявлений по поводу конфликта на Украине, возможной войны с Россией и взаимоотношениях с США.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250303/plan-starmera-makrona-po-ukraine--v-rossii-otsenili-perspektivy-1144599595.html

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эммануэль макрон, мнения, франция, виноделие, политика, россия, пошлина