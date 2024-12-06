https://crimea.ria.ru/20241206/vzryvy-v-voronezhe-segodnya--pri-atake-bespilotnikov-ranen-chelovek-1142426157.html

Взрывы в Воронеже сегодня – при атаке беспилотников ранен человек

Взрывы в Воронеже сегодня – при атаке беспилотников ранен человек - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Взрывы в Воронеже сегодня – при атаке беспилотников ранен человек

Один человек пострадал при атаке украинских беспилотников на Воронеж в пятницу. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T10:29

2024-12-06T10:29

2024-12-06T10:34

воронеж

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

обстрелы всу

воронежская область

александр гусев

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Один человек пострадал при атаке украинских беспилотников на Воронеж в пятницу. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.По его данным, новая атака отражена в Острогожском районе.Опасность атаки БПЛА в регионе по-прежнему сохраняется, добавил глава региона.Ранее в Минобороны сообщили, что над регионом за ночь уничтожили четырнадцать БПЛА. По данным Гусева, ночная атака отражена в пригороде Воронежа. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.Кроме того, один беспилотник самолетного типа был уничтожен над территорией Республики Крым. Также экипажами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря ликвидированы два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эвакуация и пожар: дроны атаковали предприятие в Воронежской областиПромышленное здание повреждено в Воронеже при атаке ВСУПод Воронежем горит нефтебаза

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воронежская область

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2024

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воронеж, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, обстрелы всу, воронежская область, александр гусев, новости, безопасность