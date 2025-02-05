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В Крыму собирают сосновые шишки: для чего это нужно - РИА Новости Крым, 05.02.2025
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В Крыму собирают сосновые шишки: для чего это нужно
В Крыму собирают сосновые шишки: для чего это нужно - РИА Новости Крым, 05.02.2025
В Крыму собирают сосновые шишки: для чего это нужно
РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T17:37
2025-02-05T17:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева.- Где вы эту шишку взяли? - спрашивает сотрудник лесхоза, мастер участка Сергей Годжаев, которому протягиваю находку.- Под сосной...- Значит она, хоть и светлая, и нераскрывшаяся, уже пустая. На семена шишки берут только с дерева и только до тепла, потому что от тепла они раскрываются и выпускают семена, - объясняет он.Годжаев срывает "правильную" шишку, разламывает ее и показывает "крылатые" хвойные семена. "Вот они какие, если вверх подкинуть, красиво летят".Шишки созревают к ноябрю, сезон их сбора длится всю зиму. Сейчас в лесах под Белогорском самый разгар заготовки семян сосны Крымской, которая, наряду с дубом, является лесообразующей породой полуострова. Заготовка шишек и семян осуществляется в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". Через два года саженцы, полученные из этих семян, высадят в леса региона."Чтобы получить килограмм семян, нужно собрать сто килограммов шишек. Так что процесс этот очень трудоемкий. На уборку шишек ежедневно выезжают до восьми сотрудников лесхоза – и мастера участков, и мы с директором", - рассказывает замдиректора Белогорского лесхоза Анатолий Кужелко.В день сотрудники лесхоза заготавливают от 20 до 50 мешков шишек, "дары леса" берут вдали от шумных дорог и населенных пунктов, в экологически чистых зонах.Естественным образом насаждения сосны Крымской почти не возобновляются, потому что хвойные иголки, которые плотным ковром устилают сосняк, препятствуют прорастанию семечка, оттого естественный процент приживаемости очень маленький, поясняет Кужелко, уточняя, что большая часть крымских сосновых лесов – это именно искусственные посадки.Собранные шишки везут на склад, на производственный участок лесхоза, где их перерабатывают: сначала высушивают в помещении, где тепло и пахнет как в баньке, а потом лущат, сухие шишки легко "отдают" семена.Обескрыленные семена направляют на анализ для определения их качества. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем, при посеве, понимать жизнеспособность материла, то, насколько он всхож. Проращивают семена в специальных кассетах, когда сеянцы дорастают до нужных параметров, их высаживают в лес.В среднем, согласно правилам лесовосстановления, процесс от получения семечки до высадки сеянца в открытый грунт занимает около двух лет. Не приживается около десяти процентов, - уточняет он.Ранее сообщалось, что лесной фонд в Крыму с каждым годом увеличивается на 300 га и более.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubЧитайте также на РИА Новости Крым:Лесные витамины: эксперт назвала полезные свойства шишекВ Крыму предложили запретить любую стройку в горах и лесахНеонатологи крымского леса: как в Крыму защищают деревья
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4.7
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новости, крым, леса крыма, новости крыма, природа
В Крыму собирают сосновые шишки: для чего это нужно

В Крыму в лесах под Белогорском идет заготовка семян сосны Крымской

17:37 05.02.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева.
- Где вы эту шишку взяли? - спрашивает сотрудник лесхоза, мастер участка Сергей Годжаев, которому протягиваю находку.
- Под сосной...
- Значит она, хоть и светлая, и нераскрывшаяся, уже пустая. На семена шишки берут только с дерева и только до тепла, потому что от тепла они раскрываются и выпускают семена, - объясняет он.
Годжаев срывает "правильную" шишку, разламывает ее и показывает "крылатые" хвойные семена. "Вот они какие, если вверх подкинуть, красиво летят".
© РИА Новости КрымСосновые шишки
Сосновые шишки - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости Крым
Сосновые шишки
Шишки созревают к ноябрю, сезон их сбора длится всю зиму. Сейчас в лесах под Белогорском самый разгар заготовки семян сосны Крымской, которая, наряду с дубом, является лесообразующей породой полуострова. Заготовка шишек и семян осуществляется в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". Через два года саженцы, полученные из этих семян, высадят в леса региона.
"Чтобы получить килограмм семян, нужно собрать сто килограммов шишек. Так что процесс этот очень трудоемкий. На уборку шишек ежедневно выезжают до восьми сотрудников лесхоза – и мастера участков, и мы с директором", - рассказывает замдиректора Белогорского лесхоза Анатолий Кужелко.
© РИА Новости КрымРаботы по сбору шишек в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология"
Работы по сбору шишек в рамках регионального проекта Сохранение лесов национального проекта Экология - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости Крым
Работы по сбору шишек в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология"
В день сотрудники лесхоза заготавливают от 20 до 50 мешков шишек, "дары леса" берут вдали от шумных дорог и населенных пунктов, в экологически чистых зонах.
Естественным образом насаждения сосны Крымской почти не возобновляются, потому что хвойные иголки, которые плотным ковром устилают сосняк, препятствуют прорастанию семечка, оттого естественный процент приживаемости очень маленький, поясняет Кужелко, уточняя, что большая часть крымских сосновых лесов – это именно искусственные посадки.
© РИА Новости КрымРаботы по сбору шишек в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология"
Работы по сбору шишек в рамках регионального проекта Сохранение лесов национального проекта Экология - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости Крым
Работы по сбору шишек в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология"
Собранные шишки везут на склад, на производственный участок лесхоза, где их перерабатывают: сначала высушивают в помещении, где тепло и пахнет как в баньке, а потом лущат, сухие шишки легко "отдают" семена.
"Сушка занимает два-три дня при температуре не выше 50 градусов, а потом мы извлекаем и обескрыливаем семена в специальной машинке", - рассказывает директор лесхоза Сергей Васильченко, показывая процесс.
Обескрыленные семена направляют на анализ для определения их качества. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем, при посеве, понимать жизнеспособность материла, то, насколько он всхож. Проращивают семена в специальных кассетах, когда сеянцы дорастают до нужных параметров, их высаживают в лес.

"В этот сезон мы планируем собрать в пределах 3-4 тонн шишек. При хорошем классе урожайности должно получиться порядка 40-50 килограммов семян. По сравнению с прошлым годом, который был неурожайным на шишки, это очень хороший результат", - добавляет директор.

© РИА Новости КрымРаботы по сбору шишек в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология"
Работы по сбору шишек в рамках регионального проекта Сохранение лесов национального проекта Экология - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости Крым
Работы по сбору шишек в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология"
В среднем, согласно правилам лесовосстановления, процесс от получения семечки до высадки сеянца в открытый грунт занимает около двух лет. Не приживается около десяти процентов, - уточняет он.
© РИА Новости КрымСосна, выросшая из семечки
Сосна, выросшая из семечки - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости Крым
Сосна, выросшая из семечки
Ранее сообщалось, что лесной фонд в Крыму с каждым годом увеличивается на 300 га и более.
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