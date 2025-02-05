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В Крыму предложили запретить любую стройку в горах и лесах - РИА Новости Крым, 05.02.2025
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В Крыму предложили запретить любую стройку в горах и лесах
В Крыму предложили запретить любую стройку в горах и лесах - РИА Новости Крым, 05.02.2025
В Крыму предложили запретить любую стройку в горах и лесах
Крым потеряет свою уникальную природу, если на законодательном уровне не запретить любое строительство в горно-лесной местности. Об этом заявил председатель... РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T15:31
2025-02-05T15:31
крым
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
земля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Крым потеряет свою уникальную природу, если на законодательном уровне не запретить любое строительство в горно-лесной местности. Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Константинов на состоявшемся в Симферополе выездном заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.По его словам, в Крыму есть много примеров построек зданий на земельных участках в горах и лесах, которые были отданы в прежние времена под сельхозпроизводство."Туда прокладывают газ, воду и так далее. Понятно, что проводят туда эти сети не для сельхозназначения. Если это не остановить, мы потеряем уникальную крымскую природу", - подчеркнул он.Также председатель Госсовета призвал снять законодательный запрет на обработку земли вблизи рек. Это, по словам Константинова, значительно увеличит обрабатываемые площади и привлечет инвесторов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), земля, леса крыма, горы крыма, строительство, мнения, новости крыма
В Крыму предложили запретить любую стройку в горах и лесах

В Крыму нужно запретить любое строительство в горно-лесной местности – Константинов

15:31 05.02.2025
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Крым потеряет свою уникальную природу, если на законодательном уровне не запретить любое строительство в горно-лесной местности. Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Константинов на состоявшемся в Симферополе выездном заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.
"Нам нужно запретить любое строительство в горно-лесных массивах Крыма. Сегодня происходит так, что вытаскивают старые документы, по которым земля в такой местности, оказывается, отдана под личное крестьянское хозяйство, но никакого интереса для сельхозпроизводства она не представляет. Понятно, для чего ее взяли – построить там какую-то кибитку", - сказал Константинов.
По его словам, в Крыму есть много примеров построек зданий на земельных участках в горах и лесах, которые были отданы в прежние времена под сельхозпроизводство.
"Туда прокладывают газ, воду и так далее. Понятно, что проводят туда эти сети не для сельхозназначения. Если это не остановить, мы потеряем уникальную крымскую природу", - подчеркнул он.
Также председатель Госсовета призвал снять законодательный запрет на обработку земли вблизи рек. Это, по словам Константинова, значительно увеличит обрабатываемые площади и привлечет инвесторов.
"Во многих реках у нас воды нет годами, но с землей возле них люди ничего не могут сделать – ни обрабатывать ее, ни что-то выращивать там. Нужны изменения федерального законодательства. Не надо ничего изобретать. Если этот запрет снять, сельхозпроизводители разберут эту землю завтра же", - выразил уверенность Константинов.
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