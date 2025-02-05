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В Крыму предложили запретить любую стройку в горах и лесах

В Крыму предложили запретить любую стройку в горах и лесах - РИА Новости Крым, 05.02.2025

В Крыму предложили запретить любую стройку в горах и лесах

Крым потеряет свою уникальную природу, если на законодательном уровне не запретить любое строительство в горно-лесной местности. Об этом заявил председатель... РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T15:31

2025-02-05T15:31

2025-02-05T15:31

крым

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

земля

леса крыма

горы крыма

строительство

мнения

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Крым потеряет свою уникальную природу, если на законодательном уровне не запретить любое строительство в горно-лесной местности. Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Константинов на состоявшемся в Симферополе выездном заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.По его словам, в Крыму есть много примеров построек зданий на земельных участках в горах и лесах, которые были отданы в прежние времена под сельхозпроизводство."Туда прокладывают газ, воду и так далее. Понятно, что проводят туда эти сети не для сельхозназначения. Если это не остановить, мы потеряем уникальную крымскую природу", - подчеркнул он.Также председатель Госсовета призвал снять законодательный запрет на обработку земли вблизи рек. Это, по словам Константинова, значительно увеличит обрабатываемые площади и привлечет инвесторов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), земля, леса крыма, горы крыма, строительство, мнения, новости крыма