https://crimea.ria.ru/20250205/v-krymu-predlozhili-zapretit-lyubuyu-stroyku-v-gorakh-i-lesakh-1143939393.html
В Крыму предложили запретить любую стройку в горах и лесах
В Крыму предложили запретить любую стройку в горах и лесах - РИА Новости Крым, 05.02.2025
В Крыму предложили запретить любую стройку в горах и лесах
Крым потеряет свою уникальную природу, если на законодательном уровне не запретить любое строительство в горно-лесной местности. Об этом заявил председатель... РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T15:31
2025-02-05T15:31
2025-02-05T15:31
крым
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
земля
леса крыма
горы крыма
строительство
мнения
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111554/03/1115540301_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_74df789408444d6f26ebda58b85b22c6.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Крым потеряет свою уникальную природу, если на законодательном уровне не запретить любое строительство в горно-лесной местности. Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Константинов на состоявшемся в Симферополе выездном заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.По его словам, в Крыму есть много примеров построек зданий на земельных участках в горах и лесах, которые были отданы в прежние времена под сельхозпроизводство."Туда прокладывают газ, воду и так далее. Понятно, что проводят туда эти сети не для сельхозназначения. Если это не остановить, мы потеряем уникальную крымскую природу", - подчеркнул он.Также председатель Госсовета призвал снять законодательный запрет на обработку земли вблизи рек. Это, по словам Константинова, значительно увеличит обрабатываемые площади и привлечет инвесторов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111554/03/1115540301_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8c708d062e82d62428b518df05375401.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), земля, леса крыма, горы крыма, строительство, мнения, новости крыма
В Крыму предложили запретить любую стройку в горах и лесах
В Крыму нужно запретить любое строительство в горно-лесной местности – Константинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Крым потеряет свою уникальную природу, если на законодательном уровне не запретить любое строительство в горно-лесной местности. Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Константинов на состоявшемся в Симферополе выездном заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.
"Нам нужно запретить любое строительство в горно-лесных массивах Крыма. Сегодня происходит так, что вытаскивают старые документы, по которым земля в такой местности, оказывается, отдана под личное крестьянское хозяйство, но никакого интереса для сельхозпроизводства она не представляет. Понятно, для чего ее взяли – построить там какую-то кибитку", - сказал Константинов.
По его словам, в Крыму есть много примеров построек зданий на земельных участках в горах и лесах, которые были отданы в прежние времена под сельхозпроизводство.
"Туда прокладывают газ, воду и так далее. Понятно, что проводят туда эти сети не для сельхозназначения. Если это не остановить, мы потеряем уникальную крымскую природу", - подчеркнул он.
Также председатель Госсовета призвал снять законодательный запрет на обработку земли вблизи рек. Это, по словам Константинова, значительно увеличит обрабатываемые площади и привлечет инвесторов.
"Во многих реках у нас воды нет годами, но с землей возле них люди ничего не могут сделать – ни обрабатывать ее, ни что-то выращивать там. Нужны изменения федерального законодательства. Не надо ничего изобретать. Если этот запрет снять, сельхозпроизводители разберут эту землю завтра же", - выразил уверенность Константинов.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.