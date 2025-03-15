https://crimea.ria.ru/20250315/v-sochi-zagorelsya-natsionalnyy-park--1144954756.html
В Сочи загорелся национальный парк
В Сочи загорелся национальный парк - РИА Новости Крым, 15.03.2025
В Сочи загорелся национальный парк
В Сочи загорелась сухая растительность леса на горе Кума в Хостинском районе. Огонь продолжает распространяться по склону, сообщает администрация города в... РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T12:22
2025-03-15T12:22
2025-03-15T12:24
сочи
краснодарский край
происшествия
пожар
экология
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0f/1144954643_0:100:960:640_1920x0_80_0_0_e63350a3eee12872208c04327af73858.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В Сочи загорелась сухая растительность леса на горе Кума в Хостинском районе. Огонь продолжает распространяться по склону, сообщает администрация города в Telegram."Работы осложняются ландшафтом местности, но угрозы населенным пунктам нет. Огонь распространяется вверх по склону. Общая площадь горения около гектара", - говорится в сообщении.С лесным возгоранием борются сотрудники МЧС, муниципальной службы спасения, лесничества Сочинского национального парка - всего 73 человека и 23 единицы техники. В Новороссийске пожар на мусорном полигоне не могут потушить уже трое суток. Возгорание произошло в ночь на 13 марта. В тот же день прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту случившегося, сообщив, что огонь распространился на площади 2 гектара. К ликвидации, по данным ведомства, были привлечены 25 пожарных и более 20 единиц техники.В субботу глава города Андрей Кравченко отметил, что ветер и сильное задымление значительно усложняют работу по отсыпке грунтом – на плато полигона проложена магистральная линия, по которой идет непрерывная подача воды для тушения. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сочи
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0f/1144954643_36:0:889:640_1920x0_80_0_0_6a8924af0f3338616b47404d4b430f87.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, краснодарский край, происшествия, пожар, экология, новости
В Сочи загорелся национальный парк
В Сочи горит национальный парк на площади один гектар
12:22 15.03.2025 (обновлено: 12:24 15.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В Сочи загорелась сухая растительность леса на горе Кума в Хостинском районе. Огонь продолжает распространяться по склону, сообщает администрация города в Telegram.
"Работы осложняются ландшафтом местности, но угрозы населенным пунктам нет. Огонь распространяется вверх по склону. Общая площадь горения около гектара", - говорится в сообщении.
С лесным возгоранием борются сотрудники МЧС, муниципальной службы спасения, лесничества Сочинского национального парка - всего 73 человека и 23 единицы техники.
"Производится активный пролив лесной подстилки. Для устранения очагов тления в труднодоступных местах задействован вертолет КА-32, которым уже совершено пять сбросов. Общим объемом 25 тонн", - уточнили власти.
В Новороссийске пожар на мусорном полигоне не могут потушить уже трое суток. Возгорание
произошло в ночь на 13 марта. В тот же день прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту случившегося, сообщив
, что огонь распространился на площади 2 гектара. К ликвидации, по данным ведомства, были привлечены 25 пожарных и более 20 единиц техники.
В субботу глава города Андрей Кравченко отметил, что ветер и сильное задымление значительно усложняют работу по отсыпке грунтом – на плато полигона проложена магистральная линия, по которой идет непрерывная подача воды для тушения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.