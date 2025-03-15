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В Сочи загорелся национальный парк - РИА Новости Крым, 15.03.2025
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В Сочи загорелся национальный парк
В Сочи загорелся национальный парк - РИА Новости Крым, 15.03.2025
В Сочи загорелся национальный парк
В Сочи загорелась сухая растительность леса на горе Кума в Хостинском районе. Огонь продолжает распространяться по склону, сообщает администрация города в... РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T12:22
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сочи
краснодарский край
происшествия
пожар
экология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В Сочи загорелась сухая растительность леса на горе Кума в Хостинском районе. Огонь продолжает распространяться по склону, сообщает администрация города в Telegram."Работы осложняются ландшафтом местности, но угрозы населенным пунктам нет. Огонь распространяется вверх по склону. Общая площадь горения около гектара", - говорится в сообщении.С лесным возгоранием борются сотрудники МЧС, муниципальной службы спасения, лесничества Сочинского национального парка - всего 73 человека и 23 единицы техники. В Новороссийске пожар на мусорном полигоне не могут потушить уже трое суток. Возгорание произошло в ночь на 13 марта. В тот же день прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту случившегося, сообщив, что огонь распространился на площади 2 гектара. К ликвидации, по данным ведомства, были привлечены 25 пожарных и более 20 единиц техники.В субботу глава города Андрей Кравченко отметил, что ветер и сильное задымление значительно усложняют работу по отсыпке грунтом – на плато полигона проложена магистральная линия, по которой идет непрерывная подача воды для тушения. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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сочи, краснодарский край, происшествия, пожар, экология, новости
В Сочи загорелся национальный парк

В Сочи горит национальный парк на площади один гектар

12:22 15.03.2025 (обновлено: 12:24 15.03.2025)
 
© Фото: Telegram-канал Сочи официальныйВ Сочи горит национальный парк на площади один гектар
В Сочи горит национальный парк на площади один гектар
© Фото: Telegram-канал Сочи официальный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В Сочи загорелась сухая растительность леса на горе Кума в Хостинском районе. Огонь продолжает распространяться по склону, сообщает администрация города в Telegram.
"Работы осложняются ландшафтом местности, но угрозы населенным пунктам нет. Огонь распространяется вверх по склону. Общая площадь горения около гектара", - говорится в сообщении.
С лесным возгоранием борются сотрудники МЧС, муниципальной службы спасения, лесничества Сочинского национального парка - всего 73 человека и 23 единицы техники.
"Производится активный пролив лесной подстилки. Для устранения очагов тления в труднодоступных местах задействован вертолет КА-32, которым уже совершено пять сбросов. Общим объемом 25 тонн", - уточнили власти.
В Новороссийске пожар на мусорном полигоне не могут потушить уже трое суток. Возгорание произошло в ночь на 13 марта. В тот же день прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту случившегося, сообщив, что огонь распространился на площади 2 гектара. К ликвидации, по данным ведомства, были привлечены 25 пожарных и более 20 единиц техники.
В субботу глава города Андрей Кравченко отметил, что ветер и сильное задымление значительно усложняют работу по отсыпке грунтом – на плато полигона проложена магистральная линия, по которой идет непрерывная подача воды для тушения.
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СочиКраснодарский крайПроисшествияПожарЭкологияНовости
 
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