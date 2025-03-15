https://crimea.ria.ru/20250315/v-sochi-zagorelsya-natsionalnyy-park--1144954756.html

В Сочи загорелся национальный парк

В Сочи загорелся национальный парк - РИА Новости Крым, 15.03.2025

В Сочи загорелся национальный парк

В Сочи загорелась сухая растительность леса на горе Кума в Хостинском районе. Огонь продолжает распространяться по склону, сообщает администрация города в... РИА Новости Крым, 15.03.2025

2025-03-15T12:22

2025-03-15T12:22

2025-03-15T12:24

сочи

краснодарский край

происшествия

пожар

экология

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0f/1144954643_0:100:960:640_1920x0_80_0_0_e63350a3eee12872208c04327af73858.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В Сочи загорелась сухая растительность леса на горе Кума в Хостинском районе. Огонь продолжает распространяться по склону, сообщает администрация города в Telegram."Работы осложняются ландшафтом местности, но угрозы населенным пунктам нет. Огонь распространяется вверх по склону. Общая площадь горения около гектара", - говорится в сообщении.С лесным возгоранием борются сотрудники МЧС, муниципальной службы спасения, лесничества Сочинского национального парка - всего 73 человека и 23 единицы техники. В Новороссийске пожар на мусорном полигоне не могут потушить уже трое суток. Возгорание произошло в ночь на 13 марта. В тот же день прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту случившегося, сообщив, что огонь распространился на площади 2 гектара. К ликвидации, по данным ведомства, были привлечены 25 пожарных и более 20 единиц техники.В субботу глава города Андрей Кравченко отметил, что ветер и сильное задымление значительно усложняют работу по отсыпке грунтом – на плато полигона проложена магистральная линия, по которой идет непрерывная подача воды для тушения. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сочи

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, краснодарский край, происшествия, пожар, экология, новости