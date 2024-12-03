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В Крыму ветераны-инвалиды СВО получат машины с ручным приводом - РИА Новости Крым, 03.12.2024
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В Крыму ветераны-инвалиды СВО получат машины с ручным приводом
В Крыму ветераны-инвалиды СВО получат машины с ручным приводом - РИА Новости Крым, 03.12.2024
В Крыму ветераны-инвалиды СВО получат машины с ручным приводом
Государственный фонд "Защитники Отечества" передаст ветеранам специальной военной операции из Крыма, получившим инвалидность в результате ранений, автомобили на РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T14:15
2024-12-03T14:20
владимир трегуб
фонд "защитники отечества"
новости крыма
автомобиль
герои сво
ветераны сво
инвалидность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Государственный фонд "Защитники Отечества" передаст ветеранам специальной военной операции из Крыма, получившим инвалидность в результате ранений, автомобили на ручном управлении. Об этом сообщил руководитель регионального филиала фонда Владимир Трегуб на заседании президиума крымского парламента.По его словам, на сегодняшний день в Крыму проживают четыре участника СВО, ставшие инвалидами первой группы вследствие парной ампутации нижних конечностей.Он также отметил, что одной из значимых мер поддержки ветеранов-инвалидов СВО в Крыму ив целом в стране является адаптация жилья. Она включает расширение дверных проемов, соответствующий ремонт кухни, ванной комнаты и санузла, оборудование дома программным комплексом "Умный дом" (датчики, автоматические розетки, выключатели, дистанционное открытие окон, робот-пылесос), установка специализированной кухонной мебели.Фонд "Защитники Отечества" был создан в апреле 2023 года. Главная задача организации – полноценное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов целях предоставления социальных и иных услуг, помощи по принципу "единого окна". Фонд содействует получению военнослужащими социальных льгот, лекарств, медицинской помощи, оказывает им юридическую поддержку и помощь с социальной адаптацией и поиском работы. Фонд также занимается программами по патриотическому воспитанию молодежи. Филиалы фонда "Защитники Отечества" работают в каждом регионе страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:И для бойцов СВО: в КФУ открыт центр физической реабилитацииЖизнь после ранения: бойцы СВО получили новые воинские звания и наградыГород-курорт Саки может стать центром реабилитации участников СВО в Крыму
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владимир трегуб, фонд "защитники отечества", новости крыма, автомобиль, герои сво, ветераны сво, инвалидность
В Крыму ветераны-инвалиды СВО получат машины с ручным приводом

В Крыму ветеранам СВО с ампутацией ног передадут автомобили на ручном управлении

14:15 03.12.2024 (обновлено: 14:20 03.12.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкВетераны СВО
Ветераны СВО - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Государственный фонд "Защитники Отечества" передаст ветеранам специальной военной операции из Крыма, получившим инвалидность в результате ранений, автомобили на ручном управлении. Об этом сообщил руководитель регионального филиала фонда Владимир Трегуб на заседании президиума крымского парламента.
По его словам, на сегодняшний день в Крыму проживают четыре участника СВО, ставшие инвалидами первой группы вследствие парной ампутации нижних конечностей.

"С каждым уже проведена работа. Они прошли медицинское освидетельствование на предмет отсутствия противопоказаний. Наш ДОСААФ получил автомобиль с ручным управлением, до конца недели мы начнем обучение и переобучение ребят. Уже в 2025 году они получат автомобили с ручным управлением от Госфонда "Защитники Отечества", – сказал Трегуб.

Он также отметил, что одной из значимых мер поддержки ветеранов-инвалидов СВО в Крыму ив целом в стране является адаптация жилья. Она включает расширение дверных проемов, соответствующий ремонт кухни, ванной комнаты и санузла, оборудование дома программным комплексом "Умный дом" (датчики, автоматические розетки, выключатели, дистанционное открытие окон, робот-пылесос), установка специализированной кухонной мебели.

"На сегодня у нас таких ребят более 40. Жилье 25 из них мы уже обследовали, по двум бойцам адаптация уже завершена, по пятерым ведутся работы", – уточнил руководитель регионального филиала фонда.

Фонд "Защитники Отечества" был создан в апреле 2023 года. Главная задача организации – полноценное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов целях предоставления социальных и иных услуг, помощи по принципу "единого окна". Фонд содействует получению военнослужащими социальных льгот, лекарств, медицинской помощи, оказывает им юридическую поддержку и помощь с социальной адаптацией и поиском работы. Фонд также занимается программами по патриотическому воспитанию молодежи. Филиалы фонда "Защитники Отечества" работают в каждом регионе страны.
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