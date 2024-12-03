https://crimea.ria.ru/20241203/v-krymu-veterany-invalidy-svo-poluchat-mashiny-s-ruchnym-privodom-1142337102.html

В Крыму ветераны-инвалиды СВО получат машины с ручным приводом

В Крыму ветераны-инвалиды СВО получат машины с ручным приводом - РИА Новости Крым, 03.12.2024

В Крыму ветераны-инвалиды СВО получат машины с ручным приводом

Государственный фонд "Защитники Отечества" передаст ветеранам специальной военной операции из Крыма, получившим инвалидность в результате ранений, автомобили на РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T14:15

2024-12-03T14:15

2024-12-03T14:20

владимир трегуб

фонд "защитники отечества"

новости крыма

автомобиль

герои сво

ветераны сво

инвалидность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Государственный фонд "Защитники Отечества" передаст ветеранам специальной военной операции из Крыма, получившим инвалидность в результате ранений, автомобили на ручном управлении. Об этом сообщил руководитель регионального филиала фонда Владимир Трегуб на заседании президиума крымского парламента.По его словам, на сегодняшний день в Крыму проживают четыре участника СВО, ставшие инвалидами первой группы вследствие парной ампутации нижних конечностей.Он также отметил, что одной из значимых мер поддержки ветеранов-инвалидов СВО в Крыму ив целом в стране является адаптация жилья. Она включает расширение дверных проемов, соответствующий ремонт кухни, ванной комнаты и санузла, оборудование дома программным комплексом "Умный дом" (датчики, автоматические розетки, выключатели, дистанционное открытие окон, робот-пылесос), установка специализированной кухонной мебели.Фонд "Защитники Отечества" был создан в апреле 2023 года. Главная задача организации – полноценное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов целях предоставления социальных и иных услуг, помощи по принципу "единого окна". Фонд содействует получению военнослужащими социальных льгот, лекарств, медицинской помощи, оказывает им юридическую поддержку и помощь с социальной адаптацией и поиском работы. Фонд также занимается программами по патриотическому воспитанию молодежи. Филиалы фонда "Защитники Отечества" работают в каждом регионе страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:И для бойцов СВО: в КФУ открыт центр физической реабилитацииЖизнь после ранения: бойцы СВО получили новые воинские звания и наградыГород-курорт Саки может стать центром реабилитации участников СВО в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир трегуб, фонд "защитники отечества", новости крыма, автомобиль, герои сво, ветераны сво, инвалидность