Рейтинг@Mail.ru
Работают круглосуточно: как строят Театр оперы и балета в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250208/rabotayut-kruglosutochno-kak-stroyat-teatr-opery-i-baleta-v-sevastopole-1143958000.html
Работают круглосуточно: как строят Театр оперы и балета в Севастополе
Работают круглосуточно: как строят Театр оперы и балета в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.02.2025
Работают круглосуточно: как строят Театр оперы и балета в Севастополе
Общий объем готовности здания Театра оперы и балета на мысе Хрустальном в Севастополе составляет 50%, самые масштабные работы развернулись на парящей кровле. Об РИА Новости Крым, 08.02.2025
2025-02-08T08:14
2025-02-08T08:14
эксклюзивы риа новости крым
культура
севастополь
новости севастополя
театр оперы и балета в севастополе
строительство
видео
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/06/1143956784_112:0:1168:594_1920x0_80_0_0_4eec697f06491faf95b3ea2c8cb30b1f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Общий объем готовности здания Театра оперы и балета на мысе Хрустальном в Севастополе составляет 50%, самые масштабные работы развернулись на парящей кровле. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании-застройщика."Работа кипит, более 1000 человек трудятся круглосуточно. Уже сделано полдела: общий объем готовности – 50%", – рассказали в компании.Самые масштабные работы сейчас ведутся на парящей кровле.Также здесь отметили, что вокруг здания сейчас заливают бетоном металлоконструкции, "которые сформируют светопрозрачные и видовые помещения".На площади более чем 130 000 кв. метров на мысе Хрустальном возводят культурно-образовательный кластер, главные объекты которого: театр оперы и балета, академия хореографии и музейный комплекс.Площадь будущего театра– 62,5 тысячи квадратов. Это в семь раз больше Венской оперы и шесть раз больше Лирико в Милане.Ранее представитель компании-подрядчика Шамиль Нурмагомедов рассказал РИА Новости Крым, что конструкция здания театра – уникальная, аналогов ей в мире нет: ни одна деталь металлоконструкций здесь не повторяется. Из-за сейсмических особенностей это здание, как и на территории комплекса, будет выдерживать до 9 баллов, для его делается очень густое армирование: металла в бетоне будет 70 тысяч кубов.Здание Академии хореографии было достроено в сентябре 2024 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ильдар Абдразаков стал руководителем театра оперы и балета в Севастополе Такое делаешь раз в жизни: как серб годами живет и строит в СевастополеПеренестись в XIX век - в Феодосии открывается новый музей Эпоха над эпохой: что тормозит реконструкцию Ханского дворца в Бахчисарае
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/06/1143956784_244:0:1036:594_1920x0_80_0_0_54e29e8034a823046a42618964ad52f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
культура, севастополь, новости севастополя, театр оперы и балета в севастополе, строительство, видео, видео, новости
Работают круглосуточно: как строят Театр оперы и балета в Севастополе

Театр оперы и балета в Севастополе построен уже наполовину

08:14 08.02.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Общий объем готовности здания Театра оперы и балета на мысе Хрустальном в Севастополе составляет 50%, самые масштабные работы развернулись на парящей кровле. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании-застройщика.
"Работа кипит, более 1000 человек трудятся круглосуточно. Уже сделано полдела: общий объем готовности – 50%", – рассказали в компании.
Самые масштабные работы сейчас ведутся на парящей кровле.
"Каркас из металлоконструкций уже собран, теперь надо закрыть крышу профлистом, предотвратив попадание осадков внутрь здания, где уже ведутся отделочные работы и монтаж инженерных коммуникаций", – уточнили в пресс-службе застройщика.
Также здесь отметили, что вокруг здания сейчас заливают бетоном металлоконструкции, "которые сформируют светопрозрачные и видовые помещения".
На площади более чем 130 000 кв. метров на мысе Хрустальном возводят культурно-образовательный кластер, главные объекты которого: театр оперы и балета, академия хореографии и музейный комплекс.
Площадь будущего театра– 62,5 тысячи квадратов. Это в семь раз больше Венской оперы и шесть раз больше Лирико в Милане.
Ранее представитель компании-подрядчика Шамиль Нурмагомедов рассказал РИА Новости Крым, что конструкция здания театра – уникальная, аналогов ей в мире нет: ни одна деталь металлоконструкций здесь не повторяется. Из-за сейсмических особенностей это здание, как и на территории комплекса, будет выдерживать до 9 баллов, для его делается очень густое армирование: металла в бетоне будет 70 тысяч кубов.
Здание Академии хореографии было достроено в сентябре 2024 года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ильдар Абдразаков стал руководителем театра оперы и балета в Севастополе
Такое делаешь раз в жизни: как серб годами живет и строит в Севастополе
Перенестись в XIX век - в Феодосии открывается новый музей
Эпоха над эпохой: что тормозит реконструкцию Ханского дворца в Бахчисарае
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКультураСевастопольНовости СевастополяТеатр оперы и балета в СевастополеСтроительствоВидеоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:48"Старик с короткими руками": Ростех о возможностях Mirage 2000 на Украине
10:21В МВД России опровергли существование своей интернет-приемной
09:45Обманутые аферистами клиенты банков смогут не возвращать кредит
09:22В Крыму хотят возродить коллекцию роз Чехова
09:15Все пассажиры пропавшего на Аляске самолета погибли - СМИ
08:45В Крыму начали изымать неиспользуемые земельные паи
08:14Работают круглосуточно: как строят Театр оперы и балета в Севастополе
07:45Как в Крыму спасают от снега автодороги с помощью деревьев
07:07У "Ласточкиного гнезда" начинается стройка: будет ли место туристам
06:5536 БПЛА сбиты над тремя областями России и Краснодарским краем
06:40Атака ВСУ на Ростов и Краснодар: повреждены 19 многоэтажек
00:01Холодно и ветрено: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 8 февраля
22:03Снежный шторм в Крыму и освобождение Дзержинска – главное за день
21:39Трамп: США нужен эквивалент потраченных на Украину денег
21:22В страшном ДТП в Белгороде погибли фельдшеры скорой помощи
21:07В Госдуме оценили угрозу истребителей Mirage 2000 для российской армии
20:41Вдвое ниже нормы: Крыму пообещали холодные выходные
20:11Из-за ремонта в Севастополе меняют схему движения транспорта
19:33В Севастополе простились с героем спецоперации Яковом Матяшем
Лента новостейМолния