https://crimea.ria.ru/20250208/rabotayut-kruglosutochno-kak-stroyat-teatr-opery-i-baleta-v-sevastopole-1143958000.html

Работают круглосуточно: как строят Театр оперы и балета в Севастополе

Работают круглосуточно: как строят Театр оперы и балета в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.02.2025

Работают круглосуточно: как строят Театр оперы и балета в Севастополе

Общий объем готовности здания Театра оперы и балета на мысе Хрустальном в Севастополе составляет 50%, самые масштабные работы развернулись на парящей кровле. Об РИА Новости Крым, 08.02.2025

2025-02-08T08:14

2025-02-08T08:14

2025-02-08T08:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Общий объем готовности здания Театра оперы и балета на мысе Хрустальном в Севастополе составляет 50%, самые масштабные работы развернулись на парящей кровле. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании-застройщика."Работа кипит, более 1000 человек трудятся круглосуточно. Уже сделано полдела: общий объем готовности – 50%", – рассказали в компании.Самые масштабные работы сейчас ведутся на парящей кровле.Также здесь отметили, что вокруг здания сейчас заливают бетоном металлоконструкции, "которые сформируют светопрозрачные и видовые помещения".На площади более чем 130 000 кв. метров на мысе Хрустальном возводят культурно-образовательный кластер, главные объекты которого: театр оперы и балета, академия хореографии и музейный комплекс.Площадь будущего театра– 62,5 тысячи квадратов. Это в семь раз больше Венской оперы и шесть раз больше Лирико в Милане.Ранее представитель компании-подрядчика Шамиль Нурмагомедов рассказал РИА Новости Крым, что конструкция здания театра – уникальная, аналогов ей в мире нет: ни одна деталь металлоконструкций здесь не повторяется. Из-за сейсмических особенностей это здание, как и на территории комплекса, будет выдерживать до 9 баллов, для его делается очень густое армирование: металла в бетоне будет 70 тысяч кубов.Здание Академии хореографии было достроено в сентябре 2024 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ильдар Абдразаков стал руководителем театра оперы и балета в Севастополе Такое делаешь раз в жизни: как серб годами живет и строит в СевастополеПеренестись в XIX век - в Феодосии открывается новый музей Эпоха над эпохой: что тормозит реконструкцию Ханского дворца в Бахчисарае

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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