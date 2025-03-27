https://crimea.ria.ru/20250327/v-ekaterinburge-mashina-vletela-v-tolpu-lyudey-1145280092.html

В Екатеринбурге машина влетела в толпу людей

В Екатеринбурге машина влетела в толпу людей - РИА Новости Крым, 27.03.2025

В Екатеринбурге машина влетела в толпу людей

В Екатеринбурге машина влетела в толпу людей после столкновения с другим авто. Как сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области, в результате ДТП... РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T18:01

2025-03-27T18:01

2025-03-27T18:02

екатеринбург

свердловская область

новости

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дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В Екатеринбурге машина влетела в толпу людей после столкновения с другим авто. Как сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области, в результате ДТП пострадали пять человек, в числе которых дети.Дети госпитализированы в больницы Екатеринбурга. Один из маленьких пациентов, предварительно, находится в тяжелом состоянии, у второго состояние средней тяжести. Трое взрослых в состоянии средней тяжести таже доставлены в медицинские учреждения.Уточняется, что на место выезжали четыре бригады скорой помощи, включая две специализированные педиатрические и одну реанимационную.По данным регионального подразделения Госавтоинспекции, на Технической столкнулись два автомобиля с последующим наездом на пешеходов. Автоинспекторы работают на месте инцидента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В тройном ДТП в Севастополе пострадала женщина22 пострадавших в ДТП с автобусом под Симферополем остаются в больницахРебенок и взрослый пострадали в ДТП под Ялтой

екатеринбург

свердловская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатеринбург, свердловская область, новости, происшествия, дтп