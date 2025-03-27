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В Екатеринбурге машина влетела в толпу людей - РИА Новости Крым, 27.03.2025
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В Екатеринбурге машина влетела в толпу людей
В Екатеринбурге машина влетела в толпу людей - РИА Новости Крым, 27.03.2025
В Екатеринбурге машина влетела в толпу людей
В Екатеринбурге машина влетела в толпу людей после столкновения с другим авто. Как сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области, в результате ДТП... РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T18:01
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екатеринбург
свердловская область
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В Екатеринбурге машина влетела в толпу людей после столкновения с другим авто. Как сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области, в результате ДТП пострадали пять человек, в числе которых дети.Дети госпитализированы в больницы Екатеринбурга. Один из маленьких пациентов, предварительно, находится в тяжелом состоянии, у второго состояние средней тяжести. Трое взрослых в состоянии средней тяжести таже доставлены в медицинские учреждения.Уточняется, что на место выезжали четыре бригады скорой помощи, включая две специализированные педиатрические и одну реанимационную.По данным регионального подразделения Госавтоинспекции, на Технической столкнулись два автомобиля с последующим наездом на пешеходов. Автоинспекторы работают на месте инцидента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В тройном ДТП в Севастополе пострадала женщина22 пострадавших в ДТП с автобусом под Симферополем остаются в больницахРебенок и взрослый пострадали в ДТП под Ялтой
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РИА Новости Крым
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екатеринбург, свердловская область, новости, происшествия, дтп
В Екатеринбурге машина влетела в толпу людей

Машина влетела в толпу людей в Екатеринбурге – пострадали пять человек

18:01 27.03.2025 (обновлено: 18:02 27.03.2025)
 
© РИА Новости КрымМашины полиции
Машины полиции - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В Екатеринбурге машина влетела в толпу людей после столкновения с другим авто. Как сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области, в результате ДТП пострадали пять человек, в числе которых дети.
"На улице Технической в районе дома №9 в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое детей", – сказано в сообщении.
Дети госпитализированы в больницы Екатеринбурга. Один из маленьких пациентов, предварительно, находится в тяжелом состоянии, у второго состояние средней тяжести. Трое взрослых в состоянии средней тяжести таже доставлены в медицинские учреждения.
Уточняется, что на место выезжали четыре бригады скорой помощи, включая две специализированные педиатрические и одну реанимационную.
По данным регионального подразделения Госавтоинспекции, на Технической столкнулись два автомобиля с последующим наездом на пешеходов. Автоинспекторы работают на месте инцидента.
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ЕкатеринбургСвердловская областьНовостиПроисшествияДТП
 
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