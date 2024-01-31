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Крупным банкам пора заходить в новые регионы – Путин - РИА Новости Крым, 31.01.2024
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Крупным банкам пора заходить в новые регионы – Путин
Крупным банкам пора заходить в новые регионы – Путин - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Крупным банкам пора заходить в новые регионы – Путин
Крупным банкам России наступило время начинать работу в новых регионах страны. Об этом в ходе совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ... РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T22:16
2024-01-31T22:23
владимир путин (политик)
новые регионы россии
экономика
банк
новости
сэз в новых регионах россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Крупным банкам России наступило время начинать работу в новых регионах страны. Об этом в ходе совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ заявил президент РФ Владимир ПутинПрезидент также отметил, что после создания в новых регионах свободной экономической зоны, ее резидентами стали уже 75 предприятий. Заявлены проекты, которые позволяют сохранить и создать более 42 тысяч рабочих мест, добавил он.24 июня 2023 года Владимир Путин подписал пакет законов о создании свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях и о льготах для ее участников. Базовый закон предусматривает создание СЭЗ в этих регионах на срок до конца 2050 года, который может быть продлен. Уполномоченным органом по регулированию зоны станет Минстрой России, а ее управляющей компанией – публично-правовая компания "Фонд развития территорий".Льготы и преференции резидентам СЭЗ разработаны с учетом отраслевой специфики регионов. В частности, будет действовать нулевая ставка акциза на жидкую сталь, а также нулевая ставка налога на добычу полезных ископаемых – угля и железной руды, добытых в рамках инвестиционного проекта.Для потенциальных резидентов свободной экономической зоны на территории Запорожской области предусмотрен ряд налоговых и таможенных льгот, а также особенностей применения земельного и градостроительного законодательства. В их числе нулевая ставка по налогу на прибыль организаций в федеральный бюджет на 10 лет, а в региональные бюджеты ставка может быть установлена по решению местных властей в размере от 0 до 13,5%. Также участники СЭЗ на Запорожье освобождаются на 10 лет от уплаты налога на имущество организаций, а от уплаты земельного налога – на три года.Читайте также на РИА Новости Крым:Десятки тысяч человек в новых регионах обеспечены работой в рамках СЭЗУтверждена программа социально-экономического развития новых регионовРезиденты СЭЗ вложили в экономику новых регионов 29 млрд рублей
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владимир путин (политик), новые регионы россии, экономика, банк, новости, сэз в новых регионах россии
Крупным банкам пора заходить в новые регионы – Путин

Путин призвал крупные российские банки работать в новых регионах страны

22:16 31.01.2024 (обновлено: 22:23 31.01.2024)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Крупным банкам России наступило время начинать работу в новых регионах страны. Об этом в ходе совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ заявил президент РФ Владимир Путин
"Что касается банков, то просил бы обратить внимание наших коллег, они нас услышат наверняка, - бояться нечего. Все, чего боялись раньше, санкций, все уже случилось, чего бояться-то, – сказал Путин. – Надо заходить на эти территории активнее и работать там. Обращаюсь и к крупным нашим финансовым учреждениям".
Президент также отметил, что после создания в новых регионах свободной экономической зоны, ее резидентами стали уже 75 предприятий. Заявлены проекты, которые позволяют сохранить и создать более 42 тысяч рабочих мест, добавил он.
24 июня 2023 года Владимир Путин подписал пакет законов о создании свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях и о льготах для ее участников. Базовый закон предусматривает создание СЭЗ в этих регионах на срок до конца 2050 года, который может быть продлен. Уполномоченным органом по регулированию зоны станет Минстрой России, а ее управляющей компанией – публично-правовая компания "Фонд развития территорий".
Льготы и преференции резидентам СЭЗ разработаны с учетом отраслевой специфики регионов. В частности, будет действовать нулевая ставка акциза на жидкую сталь, а также нулевая ставка налога на добычу полезных ископаемых – угля и железной руды, добытых в рамках инвестиционного проекта.
Для потенциальных резидентов свободной экономической зоны на территории Запорожской области предусмотрен ряд налоговых и таможенных льгот, а также особенностей применения земельного и градостроительного законодательства. В их числе нулевая ставка по налогу на прибыль организаций в федеральный бюджет на 10 лет, а в региональные бюджеты ставка может быть установлена по решению местных властей в размере от 0 до 13,5%. Также участники СЭЗ на Запорожье освобождаются на 10 лет от уплаты налога на имущество организаций, а от уплаты земельного налога – на три года.
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Владимир Путин (политик)Новые регионы РоссииЭкономикаБанкНовостиСЭЗ в новых регионах России
 
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