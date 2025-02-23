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Российские военные освободили еще два населенных пункта в Донбассе - РИА Новости Крым, 23.02.2025
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Российские военные освободили еще два населенных пункта в Донбассе
Российские военные освободили еще два населенных пункта в Донбассе - РИА Новости Крым, 23.02.2025
Российские военные освободили еще два населенных пункта в Донбассе
Российские военные освободили населенные пункты Улаклы и Новоандреевка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.02.2025
2025-02-23T12:15
2025-02-23T12:20
новости сво
донецкая народная республика (днр)
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенные пункты Улаклы и Новоандреевка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Накануне стало известно о взятии под контроль российскими военными Новолюбовки в ЛНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, украина, потери всу
Российские военные освободили еще два населенных пункта в Донбассе

Российские военные взяли под контроль населенные пункты Улаклы и Новоандреевка в Донбассе

12:15 23.02.2025 (обновлено: 12:20 23.02.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФШтурмовики подразделений 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Штурмовики подразделений 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск Запад
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенные пункты Улаклы и Новоандреевка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате решительных наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Улаклы Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск "Центр" завершили освобождение населенного пункта Новоандреевка Донецкой Народной Республики", – сказано в сообщении.
Накануне стало известно о взятии под контроль российскими военными Новолюбовки в ЛНР.
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