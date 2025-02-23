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Российские военные освободили еще два населенных пункта в Донбассе
Российские военные освободили еще два населенных пункта в Донбассе - РИА Новости Крым, 23.02.2025
Российские военные освободили еще два населенных пункта в Донбассе
Российские военные освободили населенные пункты Улаклы и Новоандреевка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.02.2025
2025-02-23T12:15
2025-02-23T12:15
2025-02-23T12:20
новости сво
донецкая народная республика (днр)
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
россия
украина
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенные пункты Улаклы и Новоандреевка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Накануне стало известно о взятии под контроль российскими военными Новолюбовки в ЛНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250223/reshimost-pobezhdat-putin-pozdravil-rossiyan-s-dnem-zaschitnika-otechestva-1144399148.html
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, украина, потери всу
Российские военные освободили еще два населенных пункта в Донбассе
Российские военные взяли под контроль населенные пункты Улаклы и Новоандреевка в Донбассе
12:15 23.02.2025 (обновлено: 12:20 23.02.2025)