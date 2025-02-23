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Российские военные освободили еще два населенных пункта в Донбассе

Российские военные освободили еще два населенных пункта в Донбассе - РИА Новости Крым, 23.02.2025

Российские военные освободили еще два населенных пункта в Донбассе

Российские военные освободили населенные пункты Улаклы и Новоандреевка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.02.2025

2025-02-23T12:15

2025-02-23T12:15

2025-02-23T12:20

новости сво

донецкая народная республика (днр)

министерство обороны рф

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россия

украина

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенные пункты Улаклы и Новоандреевка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Накануне стало известно о взятии под контроль российскими военными Новолюбовки в ЛНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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донецкая народная республика (днр)

россия

украина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, украина, потери всу