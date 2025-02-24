https://crimea.ria.ru/20250224/armiya-rossii-osvobodila-topoli-v-kharkovskoy-oblasti-1144428796.html

Армия России освободила Тополи в Харьковской области

Армия России освободила Тополи в Харьковской области - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Армия России освободила Тополи в Харьковской области

Российские войска освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T12:14

2025-02-24T12:14

2025-02-24T12:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Также нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Каменки, Степовой Новоселовки, Лозовой Харьковской области и Макеевки Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 200 военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

харьковская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости