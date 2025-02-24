Рейтинг@Mail.ru
Армия России освободила Тополи в Харьковской области - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250224/armiya-rossii-osvobodila-topoli-v-kharkovskoy-oblasti-1144428796.html
Армия России освободила Тополи в Харьковской области
Армия России освободила Тополи в Харьковской области - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Армия России освободила Тополи в Харьковской области
Российские войска освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T12:14
2025-02-24T12:30
новости сво
харьковская область
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/06/1143123763_0:54:3046:1767_1920x0_80_0_0_e4b02e41e9dad296cd424d0e1463fa8e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Также нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Каменки, Степовой Новоселовки, Лозовой Харьковской области и Макеевки Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 200 военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
харьковская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/06/1143123763_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_9048d362324f5eb3366014e36228833e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости
Армия России освободила Тополи в Харьковской области

Армия России взяла под контроль населенный пункт Тополи в Харьковской области

12:14 24.02.2025 (обновлено: 12:30 24.02.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкНовые освобожденные территории
Новые освобожденные территории - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, активными действиями освободили населенный пункт Тополи Харьковской области", - говорится в сводке.

Также нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Каменки, Степовой Новоселовки, Лозовой Харьковской области и Макеевки Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 200 военнослужащих.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОХарьковская областьВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:52Противника теснят с курской земли – за сутки ВСУ потеряли 255 боевиков
13:41Дело о гибели семьи на пожаре в Севастополе - Бастрыкин требует доклад
13:26Российские бойцы продвинулись на фронтах спецоперации
13:15Когда прекратятся боевые действия на Украине
13:06Власти Азербайджана закрыли представительство "России сегодня"
12:59Под Симферополем иномарка сбила ребенка на "зебре"
12:51Совет ЕС утвердил 16-й пакет санкций против России – что туда входит
12:43Как национализация повлияла на работу пивзавода "Крым"
12:35Севастопольца будут судить за убийство знакомого из ревности
12:22Непогода остановила работу парома в Севастополе
12:14Армия России освободила Тополи в Харьковской области
12:11В Крыму установили новый праздник
12:04Машина с людьми съехала в обрыв на закрытой дороге на Ай-Петри
11:55В Крыму молодые семьи получат студенческий капитал в 1 млн рублей
11:50В Крыму группу туристов эвакуировали с горы Чаты-Даг
11:50Из-за аварии на ЮБК обесточены Гаспра и Кореиз
11:41В Крыму один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП
11:35В России поменялись правила заключения соцконтракта
11:28Силовики нашли контрафакт на Кубанском рынке в Симферополе
11:08В Крыму национализировали новые объекты имущества украинских олигархов
Лента новостейМолния