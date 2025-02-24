https://crimea.ria.ru/20250224/armiya-rossii-osvobodila-topoli-v-kharkovskoy-oblasti-1144428796.html
Армия России освободила Тополи в Харьковской области
Армия России освободила Тополи в Харьковской области - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Армия России освободила Тополи в Харьковской области
Российские войска освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T12:14
2025-02-24T12:14
2025-02-24T12:30
новости сво
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Также нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Каменки, Степовой Новоселовки, Лозовой Харьковской области и Макеевки Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 200 военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости
Армия России освободила Тополи в Харьковской области
Армия России взяла под контроль населенный пункт Тополи в Харьковской области
12:14 24.02.2025 (обновлено: 12:30 24.02.2025)