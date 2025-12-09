Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал Крым очень красивым регионом с огромным потенциалом - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Трамп назвал Крым очень красивым регионом с огромным потенциалом
Трамп назвал Крым очень красивым регионом с огромным потенциалом - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Трамп назвал Крым очень красивым регионом с огромным потенциалом
Президент США Дональд Трамп в интервью американским СМИ назвал Крым "сердцем и очень красивым", а также заявил, что у полуострова огромный потенциал. РИА Новости Крым, 09.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в интервью американским СМИ назвал Крым "сердцем и очень красивым", а также заявил, что у полуострова огромный потенциал.Трамп ранее заявлял, что Владимиру Зеленскому следует отказаться от претензий на Крым ради установления мира на Украине. Американский лидер также отмечал, что возвращение Крыма под юрисдикцию Киева невозможно, как и членство Украины в НАТО.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Со своей стороны руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Трамп назвал Крым очень красивым регионом с огромным потенциалом

Трамп заявил об огромном потенциале и красоте Крыма

14:53 09.12.2025 (обновлено: 15:17 09.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в интервью американским СМИ назвал Крым "сердцем и очень красивым", а также заявил, что у полуострова огромный потенциал.

"Крым был сердцем... каждый раз, когда я смотрю на карту, я думаю: "О, какой красивый этот Крым". Ух ты! Он с четырех сторон окружен океаном..." У него просто огромный потенциал", – приводит РИА Новости слова главы Белого дома.

Трамп ранее заявлял, что Владимиру Зеленскому следует отказаться от претензий на Крым ради установления мира на Украине. Американский лидер также отмечал, что возвращение Крыма под юрисдикцию Киева невозможно, как и членство Украины в НАТО.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Со своей стороны руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
