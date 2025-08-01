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Это опасный симптом: Аксенов прокомментировал снос памятника Айвазовскому - РИА Новости Крым, 01.08.2025
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Это опасный симптом: Аксенов прокомментировал снос памятника Айвазовскому
Это опасный симптом: Аксенов прокомментировал снос памятника Айвазовскому - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Это опасный симптом: Аксенов прокомментировал снос памятника Айвазовскому
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил готовность забрать памятник маринисту Ивану Айвазовскому, который на днях был снесен в Степанакерте. Об этом он сообщил в... РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T10:42
2025-08-01T10:37
крым
сергей аксенов
иван айвазовский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил готовность забрать памятник маринисту Ивану Айвазовскому, который на днях был снесен в Степанакерте. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.В Степанакерте снесли памятник маринисту Ивану Айвазовскому, сообщал накануне Sputnik Армения со ссылкой на агентство по развитию туризма и культуры Карабаха. Снос мемориала состоялся в день рождения художника – 30 июля.При этом глава Крыма отметил, что Айвазовский был гениальным живописцем. Он внес неоценимый вклад не только в российскую, но и в мировую культуру. По мнению председателя Региональной армянской национально-культурной автономии Республики Крым "Крымское армянское общество", зампредседателя Комитета госсовета Крыма по межнациональным отношениям Георгия Акопяна, снос памятника Айвазовскому в Карабахе является варварством и продолжением программы Запада по уничтожению культуры на всем постсоветском пространстве.Иван Константинович Айвазовский – русский живописец и график, один из самых известных маринистов XIX века, коллекционер и меценат. Живописец Главного морского штаба. Родился в Феодосии, окончил Симферопольскую гимназию и Императорскую Петербургскую Академию художеств, был живописцем Главного морского штаба России. С 1846 года жил и работал в Феодосии, преподавал в созданной им художественной мастерской. В 1880 году основал картинную галерею. С 1881 года – почетный гражданин Феодосии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снос памятника Айвазовскому в Карабахе – что говорят в КрымуАйвазовский: нерадивый ученик, покоритель Парижа и "отец Феодосии"В омском музее отреставрируют картину Айвазовского
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крым, сергей аксенов, иван айвазовский, памятники, в мире, новости, нагорный карабах, коллективный запад, история, культура, искусство , живопись
Это опасный симптом: Аксенов прокомментировал снос памятника Айвазовскому

Крым готов принять и восстановить разрушенный в Карабахе памятник Айвазовскому

10:42 01.08.2025
 
© Sputnik АрменияПамятник художнику Ивану Айвазовскому снесли в Карабахе
Памятник художнику Ивану Айвазовскому снесли в Карабахе
© Sputnik Армения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил готовность забрать памятник маринисту Ивану Айвазовскому, который на днях был снесен в Степанакерте. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
В Степанакерте снесли памятник маринисту Ивану Айвазовскому, сообщал накануне Sputnik Армения со ссылкой на агентство по развитию туризма и культуры Карабаха. Снос мемориала состоялся в день рождения художника – 30 июля.
"Иван Константинович – наш земляк, он очень много сделал для Крыма. Мы готовы принять разрушенный памятник, восстановить его и установить на достойном месте. Как и другие памятники, связанные с русской историей и культурой, на которые нацелились вандалы. Не надо их крушить, лучше отдайте нам", - заявил он.
При этом глава Крыма отметил, что Айвазовский был гениальным живописцем. Он внес неоценимый вклад не только в российскую, но и в мировую культуру.
"Война с памятниками не красит никого, какими бы мотивами подобные действия ни оправдывались. И ни к чему хорошему она не приводит – пример Украины у всех перед глазами. Это опасный симптом, прежде всего, для самих разрушителей.
По мнению председателя Региональной армянской национально-культурной автономии Республики Крым "Крымское армянское общество", зампредседателя Комитета госсовета Крыма по межнациональным отношениям Георгия Акопяна, снос памятника Айвазовскому в Карабахе является варварством и продолжением программы Запада по уничтожению культуры на всем постсоветском пространстве.
Иван Константинович Айвазовский – русский живописец и график, один из самых известных маринистов XIX века, коллекционер и меценат. Живописец Главного морского штаба. Родился в Феодосии, окончил Симферопольскую гимназию и Императорскую Петербургскую Академию художеств, был живописцем Главного морского штаба России. С 1846 года жил и работал в Феодосии, преподавал в созданной им художественной мастерской. В 1880 году основал картинную галерею. С 1881 года – почетный гражданин Феодосии.
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