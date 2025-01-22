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В Крыму растет заболеваемость ОРВИ и коронавирусом - РИА Новости Крым, 22.01.2025
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В Крыму растет заболеваемость ОРВИ и коронавирусом
В Крыму растет заболеваемость ОРВИ и коронавирусом - РИА Новости Крым, 22.01.2025
В Крыму растет заболеваемость ОРВИ и коронавирусом
В Крыму выросла заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, за неделю зарегистрировано почти 5,5 тысяч заболевших. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T10:46
2025-01-22T10:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Крыму выросла заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, за неделю зарегистрировано почти 5,5 тысяч заболевших. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю.ОРВИ в Крыму и Севастополе"На последней отчетной неделе зарегистрировано 5443 заболевших, показатель на 10 тысяч населения 28,5, заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 46,3%", - говорится в сообщении. В Севастополе за прошедшую неделю заболели ОРВИ 2004 человека, показатель на 10 тысяч населения - 35,7, уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 40,9%. В Роспотребнадзоре уточнили, что заболеваемость на полуострове обусловлена в основном респираторными вирусами преимущественно не гриппозной этиологии. Однако активизировалась и циркуляция вирусов гриппа.Неделей ранее в Крыму регистрировали 2406 заболевших ОРВИ, в Севастополе - 1035.Ситуация с коронавирусом в КрымуЗа период с 13 по 19 января в Крыму зарегистрировано 35 случаев новой коронавирусной инфекции, в Севастополе - 30. Уровень заболеваемости выше на 85% по сравнению с предыдущей неделей, заметили в ведомстве. Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что в России за неделю выросла заболеваемость ОРВИ почти на 30%. При этом в 49 регионах страны превышен среднероссийский показатель. Кроме того, зарегистрировано 9,6 тысяч случаев COVID-19, что на 2,8% выше, чем на прошлой неделе.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, у учеников одной из школ Керчи выявили микоплазменную пневмонию, учебное заведение перевели на дистанционное обучение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Микоплазменная пневмония: обстановка в Крыму и симптомы болезниЕсть ли случаи заражения метапневмовирусом в КрымуМасла из вейпов проникают в легкие и вызывают новую болезнь – Онищенко
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роспотребнадзор, крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, здоровье, орви, грипп, распространение коронавируса в рф
В Крыму растет заболеваемость ОРВИ и коронавирусом

В Крыму вдвое выросла заболеваемость ОРВИ и коронавирусом - Роспотребнадзор

10:46 22.01.2025
 
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© РИА Новости . Александр Кондратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Крыму выросла заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, за неделю зарегистрировано почти 5,5 тысяч заболевших. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю.

ОРВИ в Крыму и Севастополе

"На последней отчетной неделе зарегистрировано 5443 заболевших, показатель на 10 тысяч населения 28,5, заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 46,3%", - говорится в сообщении.
В Севастополе за прошедшую неделю заболели ОРВИ 2004 человека, показатель на 10 тысяч населения - 35,7, уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 40,9%.
В Роспотребнадзоре уточнили, что заболеваемость на полуострове обусловлена в основном респираторными вирусами преимущественно не гриппозной этиологии. Однако активизировалась и циркуляция вирусов гриппа.
Неделей ранее в Крыму регистрировали 2406 заболевших ОРВИ, в Севастополе - 1035.

Ситуация с коронавирусом в Крыму

За период с 13 по 19 января в Крыму зарегистрировано 35 случаев новой коронавирусной инфекции, в Севастополе - 30. Уровень заболеваемости выше на 85% по сравнению с предыдущей неделей, заметили в ведомстве.
Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что в России за неделю выросла заболеваемость ОРВИ почти на 30%. При этом в 49 регионах страны превышен среднероссийский показатель.
Кроме того, зарегистрировано 9,6 тысяч случаев COVID-19, что на 2,8% выше, чем на прошлой неделе.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, у учеников одной из школ Керчи выявили микоплазменную пневмонию, учебное заведение перевели на дистанционное обучение.
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