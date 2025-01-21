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В России растет заболеваемость ОРВИ - РИА Новости Крым, 21.01.2025
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В России растет заболеваемость ОРВИ
В России растет заболеваемость ОРВИ - РИА Новости Крым, 21.01.2025
В России растет заболеваемость ОРВИ
В России за неделю выросла заболеваемость ОРВИ. Об этом сообщает Роспотребнадзор. РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T15:22
2025-01-21T15:22
новости
роспотребнадзор
здоровье
здравоохранение в россии
орви
грипп
коронавирус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В России за неделю выросла заболеваемость ОРВИ. Об этом сообщает Роспотребнадзор.По информации Роспотребнадзора, в 49 регионах страны превышен среднероссийский показатель."В 27 регионах количество госпитализированных увеличилось на 30% и более по сравнению с прошлой неделей", – отметили в ведомстве.И уточнили, что заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии, при этом преобладает доля риновирусов.Увеличилось и число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом."По итогам третьей недели 2025 года в России зарегистрировано 9,6 тысяч COVID-19, что на 2,8% выше, чем на прошлой неделе", – говорится в сообщении ведомства.В Роспотребнадзоре напомнили о профилактике острых респираторных инфекций: важно мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать гаджеты и рабочие поверхности. Также стоит избегать контактов с людьми с признаками заболевания.Накануне начальник территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю по Восточному Крыму Светлана Касьянова сообщила РИА Новости Крым, что у учеников одной из школ Керчи выявили микоплазменную пневмонию, учебное заведение перевели на дистанционное обучение.В конце декабря академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко прогнозировал рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями в России после новогодних каникул.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как остановить развитие ангины в сезон ОРВИОпасное лекарство: когда антибиотики только навредятВ России резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
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РИА Новости Крым
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96
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новости, роспотребнадзор, здоровье, здравоохранение в россии, орви, грипп, коронавирус
В России растет заболеваемость ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ в России выросла за неделю почти на 30%

15:22 21.01.2025
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России
Сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В России за неделю выросла заболеваемость ОРВИ. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

"За третью неделю 2025 года в России отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 29,1% по сравнению с прошлой неделей – зарегистрировано 572,9 тысячи случаев", – сказано в сообщении.

По информации Роспотребнадзора, в 49 регионах страны превышен среднероссийский показатель.
"В 27 регионах количество госпитализированных увеличилось на 30% и более по сравнению с прошлой неделей", – отметили в ведомстве.
И уточнили, что заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии, при этом преобладает доля риновирусов.
"Продолжается постепенное нарастание доли положительных находок вирусов гриппа, с преобладанием в структуре вирусов гриппа А (H1N1) pdm09", – сообщает Росптребнадзор.
Увеличилось и число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом.
"По итогам третьей недели 2025 года в России зарегистрировано 9,6 тысяч COVID-19, что на 2,8% выше, чем на прошлой неделе", – говорится в сообщении ведомства.
В Роспотребнадзоре напомнили о профилактике острых респираторных инфекций: важно мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать гаджеты и рабочие поверхности. Также стоит избегать контактов с людьми с признаками заболевания.
Накануне начальник территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю по Восточному Крыму Светлана Касьянова сообщила РИА Новости Крым, что у учеников одной из школ Керчи выявили микоплазменную пневмонию, учебное заведение перевели на дистанционное обучение.
В конце декабря академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко прогнозировал рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями в России после новогодних каникул.
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