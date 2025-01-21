https://crimea.ria.ru/20250121/v-rossii-rastet-zabolevaemost-orvi-1143522977.html

В России растет заболеваемость ОРВИ

В России растет заболеваемость ОРВИ - РИА Новости Крым, 21.01.2025

В России растет заболеваемость ОРВИ

В России за неделю выросла заболеваемость ОРВИ. Об этом сообщает Роспотребнадзор. РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T15:22

2025-01-21T15:22

2025-01-21T15:22

новости

роспотребнадзор

здоровье

здравоохранение в россии

орви

грипп

коронавирус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111547/63/1115476367_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_d70bd46d2e0e24d1302331dd2a2ca7be.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В России за неделю выросла заболеваемость ОРВИ. Об этом сообщает Роспотребнадзор.По информации Роспотребнадзора, в 49 регионах страны превышен среднероссийский показатель."В 27 регионах количество госпитализированных увеличилось на 30% и более по сравнению с прошлой неделей", – отметили в ведомстве.И уточнили, что заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии, при этом преобладает доля риновирусов.Увеличилось и число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом."По итогам третьей недели 2025 года в России зарегистрировано 9,6 тысяч COVID-19, что на 2,8% выше, чем на прошлой неделе", – говорится в сообщении ведомства.В Роспотребнадзоре напомнили о профилактике острых респираторных инфекций: важно мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать гаджеты и рабочие поверхности. Также стоит избегать контактов с людьми с признаками заболевания.Накануне начальник территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю по Восточному Крыму Светлана Касьянова сообщила РИА Новости Крым, что у учеников одной из школ Керчи выявили микоплазменную пневмонию, учебное заведение перевели на дистанционное обучение.В конце декабря академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко прогнозировал рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями в России после новогодних каникул.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как остановить развитие ангины в сезон ОРВИОпасное лекарство: когда антибиотики только навредятВ России резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, роспотребнадзор, здоровье, здравоохранение в россии, орви, грипп, коронавирус