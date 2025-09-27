https://crimea.ria.ru/20250927/lyubaya-agressiya-protiv-rossii-poluchit-reshitelnyy-otpor--lavrov-1149788415.html

Любая агрессия НАТО против России получит решительный отпор – Лавров

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. У России нет и не было намерения нападать на НАТО и ЕС, любая агрессия против нашей страны получит решительный отпор Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Генассамблее ООН.И подчеркнул, что на этот счет не должно быть никаких сомнений у тех в НАТО и Евросоюзе, кто не только убеждает своих избирателей в неизбежности войны с Россией и заставляет их затягивать пояса, но и в открытую заявляет о подготовке к нападению на Калининградскую область и другие российские территории.Лавров констатировал, что Североатлантический альянс продолжает экспансию вплотную к границам РФ, вопреки данным еще советским лидерам заявлениям не продвигаться на Восток. Вопреки принятыми членами НАТО в ОБСЕ обязательствам соблюдать принцип неделимости и безопасности, не укреплять собственную безопасность за счет других, не претендовать на доминирование.Страны Североатлантического альянса всерьез готовятся воевать с Россией, заявляла ранее официальный спикер МИД Мария Захарова. Она также подчеркивала, что страны альянса уже ведут против РФ гибридную войну, активно поддерживая Украину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО де-факто воюет с Россией – КремльЭто война: Медведев об идее разрешить НАТО сбивать дроны над УкраинойТрамп дает Киеву оружие для ударов вглубь России – постпред США при НАТО

