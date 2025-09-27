Рейтинг@Mail.ru
Любая агрессия НАТО против России получит решительный отпор – Лавров - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Любая агрессия НАТО против России получит решительный отпор – Лавров
Любая агрессия НАТО против России получит решительный отпор – Лавров - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Любая агрессия НАТО против России получит решительный отпор – Лавров
У России нет и не было намерения нападать на НАТО и ЕС, любая агрессия против нашей страны получит решительный отпор Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров... РИА Новости Крым, 27.09.2025
2025-09-27T19:25
2025-09-27T19:42
сергей лавров
генассамблея оон
новости
россия
нато
политика
оон
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. У России нет и не было намерения нападать на НАТО и ЕС, любая агрессия против нашей страны получит решительный отпор Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Генассамблее ООН.И подчеркнул, что на этот счет не должно быть никаких сомнений у тех в НАТО и Евросоюзе, кто не только убеждает своих избирателей в неизбежности войны с Россией и заставляет их затягивать пояса, но и в открытую заявляет о подготовке к нападению на Калининградскую область и другие российские территории.Лавров констатировал, что Североатлантический альянс продолжает экспансию вплотную к границам РФ, вопреки данным еще советским лидерам заявлениям не продвигаться на Восток. Вопреки принятыми членами НАТО в ОБСЕ обязательствам соблюдать принцип неделимости и безопасности, не укреплять собственную безопасность за счет других, не претендовать на доминирование.Страны Североатлантического альянса всерьез готовятся воевать с Россией, заявляла ранее официальный спикер МИД Мария Захарова. Она также подчеркивала, что страны альянса уже ведут против РФ гибридную войну, активно поддерживая Украину.
Любая агрессия НАТО против России получит решительный отпор – Лавров

Россия не планирует нападений на НАТО и любая агрессия получит решительный отпор – Лавров

19:25 27.09.2025 (обновлено: 19:42 27.09.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании в рамках недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании в рамках недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. У России нет и не было намерения нападать на НАТО и ЕС, любая агрессия против нашей страны получит решительный отпор Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Генассамблее ООН.

"Все чаще звучат угрозы применения силы против России, которую обвиняют том, что она чуть ли не планирует напасть на Северо-Атлантический альянс и Евросоюз. Президент Путин не раз развенчивал подобные провокации. У России не было и нет подобных намерений. Однако любая агрессия против моей страны получит решительный отпор", – заявил Лавров.

И подчеркнул, что на этот счет не должно быть никаких сомнений у тех в НАТО и Евросоюзе, кто не только убеждает своих избирателей в неизбежности войны с Россией и заставляет их затягивать пояса, но и в открытую заявляет о подготовке к нападению на Калининградскую область и другие российские территории.
Лавров констатировал, что Североатлантический альянс продолжает экспансию вплотную к границам РФ, вопреки данным еще советским лидерам заявлениям не продвигаться на Восток. Вопреки принятыми членами НАТО в ОБСЕ обязательствам соблюдать принцип неделимости и безопасности, не укреплять собственную безопасность за счет других, не претендовать на доминирование.

"Мы неоднократно предлагали натовским столицам уважать свои обязательства и договориться о юридически обязывающих гарантиях безопасности. Наше предложения и 2008 года, и последующие, в том числе в декабре 2021 года, были проигнорированы и игнорируются по сей день", – констатировал глава российского внешнеполитического ведомства.

Страны Североатлантического альянса всерьез готовятся воевать с Россией, заявляла ранее официальный спикер МИД Мария Захарова. Она также подчеркивала, что страны альянса уже ведут против РФ гибридную войну, активно поддерживая Украину.
