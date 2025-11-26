https://crimea.ria.ru/20251126/evropa-do-kontsa-goda-zakupit-u-ssha-oruzhie-dlya-ukrainy-na-5-milliardov-1151193182.html
Европа до конца года закупит у США оружие для Украины на $5 миллиардов
Европа до конца года закупит у США оружие для Украины на $5 миллиардов - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Европа до конца года закупит у США оружие для Украины на $5 миллиардов
Украина получит вооружение на около 5 миллиардов долларов к концу года по инициативе PURL, по которой Европа покупает оружие для Киева у США, заявил Генсек НАТО РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T10:59
2025-11-26T10:59
2025-11-26T11:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Украина получит вооружение на около 5 миллиардов долларов к концу года по инициативе PURL, по которой Европа покупает оружие для Киева у США, заявил Генсек НАТО Марк Рютте в интервью газете Pais. Об этом сообщает РИА Новости.Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), созданная США и НАТО, не предусматривает оказания Штатами прямой военной помощи Украине. Она предполагает, что американское оружие для Киева закупают европейские страны.Как сообщалось ранее, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал Евросоюз прекратить финансировать коррумпированный украинский режим и потребовал отчет о потраченных средствах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Умеров снова продлил свою командировку на фоне коррупционного скандала"Это конец": более 10 депутатов ВРУ пытались сбежать из УкраиныПод прикрытием детей: киевский режим тратит деньги Запада на коррупцию
Европа до конца года закупит у США оружие для Украины на $5 миллиардов
10:59 26.11.2025 (обновлено: 11:00 26.11.2025)