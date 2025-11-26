Рейтинг@Mail.ru
Европа до конца года закупит у США оружие для Украины на $5 миллиардов - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251126/evropa-do-kontsa-goda-zakupit-u-ssha-oruzhie-dlya-ukrainy-na-5-milliardov-1151193182.html
Европа до конца года закупит у США оружие для Украины на $5 миллиардов
Европа до конца года закупит у США оружие для Украины на $5 миллиардов - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Европа до конца года закупит у США оружие для Украины на $5 миллиардов
Украина получит вооружение на около 5 миллиардов долларов к концу года по инициативе PURL, по которой Европа покупает оружие для Киева у США, заявил Генсек НАТО РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T10:59
2025-11-26T11:00
нато
марк рютте
новости
сша
европейский союз (ес)
украина
поставки западного оружия украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/11/1124922238_0:309:3076:2039_1920x0_80_0_0_47659de47461b0110a7f7d8f33ff12ec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Украина получит вооружение на около 5 миллиардов долларов к концу года по инициативе PURL, по которой Европа покупает оружие для Киева у США, заявил Генсек НАТО Марк Рютте в интервью газете Pais. Об этом сообщает РИА Новости.Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), созданная США и НАТО, не предусматривает оказания Штатами прямой военной помощи Украине. Она предполагает, что американское оружие для Киева закупают европейские страны.Как сообщалось ранее, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал Евросоюз прекратить финансировать коррумпированный украинский режим и потребовал отчет о потраченных средствах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Умеров снова продлил свою командировку на фоне коррупционного скандала"Это конец": более 10 депутатов ВРУ пытались сбежать из УкраиныПод прикрытием детей: киевский режим тратит деньги Запада на коррупцию
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/11/1124922238_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_b74504279189e6e524559e4f38bfafb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нато, марк рютте, новости, сша, европейский союз (ес), украина, поставки западного оружия украине
Европа до конца года закупит у США оружие для Украины на $5 миллиардов

Оружие для Украины на $5 миллиардов закупит до конца года Европа у США

10:59 26.11.2025 (обновлено: 11:00 26.11.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Украина получит вооружение на около 5 миллиардов долларов к концу года по инициативе PURL, по которой Европа покупает оружие для Киева у США, заявил Генсек НАТО Марк Рютте в интервью газете Pais. Об этом сообщает РИА Новости.
"Украина ежемесячно получает вооружения на сумму около 1 миллиарда долларов... К концу этого года мы достигнем примерно 5 миллиардов долларов", – цитирует Рютте РИА Новости.
Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), созданная США и НАТО, не предусматривает оказания Штатами прямой военной помощи Украине. Она предполагает, что американское оружие для Киева закупают европейские страны.
Как сообщалось ранее, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал Евросоюз прекратить финансировать коррумпированный украинский режим и потребовал отчет о потраченных средствах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Умеров снова продлил свою командировку на фоне коррупционного скандала
"Это конец": более 10 депутатов ВРУ пытались сбежать из Украины
Под прикрытием детей: киевский режим тратит деньги Запада на коррупцию
 
НАТОМарк РюттеНовостиСШАЕвропейский Союз (ЕС)УкраинаПоставки западного оружия Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:52Когда закончится обсуждение "мирного плана" по Украине – мнение
12:27Что обсуждали в Абу-Даби спецслужбы России и Украины
12:13ПВО отработала над Крымом и Азовским морем
12:02Деньги и "ювелирка" на 15 млн – в Подмосковье взяли воров-гастролеров
11:45Умер известный актер и режиссер Всеволод Шиловский
11:24Таврическая ТЭС станет самой мощной в Крыму
11:16Две иномарки столкнулись на севере Крыма – есть пострадавший
11:08Путин в Киргизии – главные заявления российского лидера
11:06В Крыму через три года газифицируют 86 процентов сел
10:59Европа до конца года закупит у США оружие для Украины на $5 миллиардов
10:44В Крыму назначили министра внутренней политики и информации
10:42В Москве задержали подозреваемых в вымогательстве у раненых бойцов СВО
10:37Готовился взорвать самолет - россиянин получил 24 года за госизмену
10:22Новый детский парк в Евпатории дополнят амфитеатром и памп-треком
10:10В Крыму подорожал уголь
09:57Старобельск атакован беспилотниками - пожар на АЗС и ранены люди
09:51Полигон "Чауда" в Крыму закрыли еще на полгода из-за учений военных
09:35Почему европейцы стали все больше выбирать для жизни Россию
09:26Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе
09:11Россияне выбирают Крым зимой ­– цены в отелях
Лента новостейМолния