https://crimea.ria.ru/20250312/kak-v-rossii-otsenili-itogi-peregovorov-ssha-i-ukrainy-1144850781.html
Как в России оценили итоги переговоров США и Украины
Как в России оценили итоги переговоров США и Украины - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Как в России оценили итоги переговоров США и Украины
США должны понимать, что реальные соглашения по Украине пишутся на фронте, а потому любые договоренности будут возможны на условиях Москвы. Такое мнение... РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T07:07
2025-03-12T07:07
2025-03-12T07:08
константин косачев
совет федерации
политика
внешняя политика
украина
сша
россия
переговоры
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/16/1136744841_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2a4a87953f2cbbd4aa3565efe9928feb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. США должны понимать, что реальные соглашения по Украине пишутся на фронте, а потому любые договоренности будут возможны на условиях Москвы. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Во вторник в Саудовской Аравии состоялись переговоры США и Украины, по итогам которых представители делегаций сделали ряд заявлений по теме урегулирования украинского конфликта. Президент США Дональд Трамп принял решение отменить приостановку оказания Украине помощи в сфере безопасности. В совместном заявлении по итогам переговоров, опубликованном офисом Владимира Зеленского, сказано, что Украина согласилась принять предложение США о немедленном 30-дневном прекращении огня, если на это согласится Россия, и со своей стороны предлагает произвести обмен пленными "для установления доверия ко всей ситуации".По словам сенатора, выдвинутые по итогам переговоров в Джидде условия являются "американскими, а не украинскими"."Украинцы соглашаются с тем, что им говорят. И при этом кланяются и заискивают - чего стоит одна только формула "подпишем соглашение по ресурсам, когда будет удобно Вашингтону"! Зеленский в глухой обороне. Или, по выражению представителя Госдепа, "Трамп поставил Зеленского на место", - добавил политик.Косачев при этом подчеркнул, что сейчас самое главное - не мешать российско-американским переговорам сторонними комментариями и дать переговорщикам поработать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры США и Украины: Госдеп пообещал фантастические новостиТрамп обсудил со Стармером передачу разведданных КиевуТрамп опроверг слухи об остановке сделки с Украиной по ресурсам
украина
сша
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/16/1136744841_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_831239657f3b94f365bd386795b3e25c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин косачев, совет федерации, политика, внешняя политика, украина, сша, россия, переговоры, в мире, новости
Как в России оценили итоги переговоров США и Украины
Любые договоренности по Украине будут на условиях России – вице-спикер Совфеда Косачев
07:07 12.03.2025 (обновлено: 07:08 12.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. США должны понимать, что реальные соглашения по Украине пишутся на фронте, а потому любые договоренности будут возможны на условиях Москвы. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Во вторник в Саудовской Аравии состоялись переговоры США и Украины, по итогам которых представители делегаций сделали ряд заявлений по теме урегулирования украинского конфликта. Президент США Дональд Трамп принял решение отменить приостановку оказания Украине помощи в сфере безопасности. В совместном заявлении по итогам переговоров, опубликованном офисом Владимира Зеленского, сказано, что Украина согласилась принять предложение США о немедленном 30-дневном прекращении огня, если на это согласится Россия, и со своей стороны предлагает произвести обмен пленными "для установления доверия ко всей ситуации".
"Россия наступает, и потому с Россией будет по-другому. Любые договоренности, при всем понимании необходимости компромиссов, - на наших условиях, не американских. И это не шапкозакидательство, а понимание того, что реальные соглашения по-прежнему пишутся там, на фронте. Что должны понимать и в Вашингтоне", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, выдвинутые по итогам переговоров в Джидде условия являются "американскими, а не украинскими".
"Украинцы соглашаются с тем, что им говорят. И при этом кланяются и заискивают - чего стоит одна только формула "подпишем соглашение по ресурсам, когда будет удобно Вашингтону"! Зеленский в глухой обороне. Или, по выражению представителя Госдепа, "Трамп поставил Зеленского на место", - добавил политик.
Косачев при этом подчеркнул, что сейчас самое главное - не мешать российско-американским переговорам сторонними комментариями и дать переговорщикам поработать.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: