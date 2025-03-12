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Как в России оценили итоги переговоров США и Украины - РИА Новости Крым, 12.03.2025
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Как в России оценили итоги переговоров США и Украины
Как в России оценили итоги переговоров США и Украины - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Как в России оценили итоги переговоров США и Украины
США должны понимать, что реальные соглашения по Украине пишутся на фронте, а потому любые договоренности будут возможны на условиях Москвы. Такое мнение... РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T07:07
2025-03-12T07:08
константин косачев
совет федерации
политика
внешняя политика
украина
сша
россия
переговоры
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. США должны понимать, что реальные соглашения по Украине пишутся на фронте, а потому любые договоренности будут возможны на условиях Москвы. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Во вторник в Саудовской Аравии состоялись переговоры США и Украины, по итогам которых представители делегаций сделали ряд заявлений по теме урегулирования украинского конфликта. Президент США Дональд Трамп принял решение отменить приостановку оказания Украине помощи в сфере безопасности. В совместном заявлении по итогам переговоров, опубликованном офисом Владимира Зеленского, сказано, что Украина согласилась принять предложение США о немедленном 30-дневном прекращении огня, если на это согласится Россия, и со своей стороны предлагает произвести обмен пленными "для установления доверия ко всей ситуации".По словам сенатора, выдвинутые по итогам переговоров в Джидде условия являются "американскими, а не украинскими"."Украинцы соглашаются с тем, что им говорят. И при этом кланяются и заискивают - чего стоит одна только формула "подпишем соглашение по ресурсам, когда будет удобно Вашингтону"! Зеленский в глухой обороне. Или, по выражению представителя Госдепа, "Трамп поставил Зеленского на место", - добавил политик.Косачев при этом подчеркнул, что сейчас самое главное - не мешать российско-американским переговорам сторонними комментариями и дать переговорщикам поработать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры США и Украины: Госдеп пообещал фантастические новостиТрамп обсудил со Стармером передачу разведданных КиевуТрамп опроверг слухи об остановке сделки с Украиной по ресурсам
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константин косачев, совет федерации, политика, внешняя политика, украина, сша, россия, переговоры, в мире, новости
Как в России оценили итоги переговоров США и Украины

Любые договоренности по Украине будут на условиях России – вице-спикер Совфеда Косачев

07:07 12.03.2025 (обновлено: 07:08 12.03.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. США должны понимать, что реальные соглашения по Украине пишутся на фронте, а потому любые договоренности будут возможны на условиях Москвы. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Во вторник в Саудовской Аравии состоялись переговоры США и Украины, по итогам которых представители делегаций сделали ряд заявлений по теме урегулирования украинского конфликта. Президент США Дональд Трамп принял решение отменить приостановку оказания Украине помощи в сфере безопасности. В совместном заявлении по итогам переговоров, опубликованном офисом Владимира Зеленского, сказано, что Украина согласилась принять предложение США о немедленном 30-дневном прекращении огня, если на это согласится Россия, и со своей стороны предлагает произвести обмен пленными "для установления доверия ко всей ситуации".
"Россия наступает, и потому с Россией будет по-другому. Любые договоренности, при всем понимании необходимости компромиссов, - на наших условиях, не американских. И это не шапкозакидательство, а понимание того, что реальные соглашения по-прежнему пишутся там, на фронте. Что должны понимать и в Вашингтоне", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, выдвинутые по итогам переговоров в Джидде условия являются "американскими, а не украинскими".
"Украинцы соглашаются с тем, что им говорят. И при этом кланяются и заискивают - чего стоит одна только формула "подпишем соглашение по ресурсам, когда будет удобно Вашингтону"! Зеленский в глухой обороне. Или, по выражению представителя Госдепа, "Трамп поставил Зеленского на место", - добавил политик.
Косачев при этом подчеркнул, что сейчас самое главное - не мешать российско-американским переговорам сторонними комментариями и дать переговорщикам поработать.
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