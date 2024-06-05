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Когда откроют областной дом ребенка на Херсонщине - РИА Новости Крым, 05.06.2024
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Когда откроют областной дом ребенка на Херсонщине
Когда откроют областной дом ребенка на Херсонщине - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Когда откроют областной дом ребенка на Херсонщине
Областной дом ребенка в селе Воскресенское на Херсонщине планируется открыть в конце июня. Об этом РИА Новости Крым сообщила министр труда и соцзащиты региона... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T07:28
2024-06-05T07:28
эксклюзивы риа новости крым
херсонская область
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
алла бархатнова
дети
новости
общество
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ГЕНИЧЕСК, 5 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Областной дом ребенка в селе Воскресенское на Херсонщине планируется открыть в конце июня. Об этом РИА Новости Крым сообщила министр труда и соцзащиты региона Алла Бархатнова.Бархатнова отметила, что открытие дома ребенка является социально значимым событием в масштабах всей области. Ранее учреждение для детей, оставшихся без надзора родителей, находилось на правом берегу Днепра. Осенью 2022 года более 50 его подопечных перевезли в Крым. Для 20-ти из них удалось найти новые семьи.В начале этого года Рязанская область направила на Херсонщину специалистов для капитального ремонта здания бывшего детсада в селе Воскресенское Новотроицкого округа, в котором будет располагаться новый областной дом ребенка.В ходе работ строители поменяли кровлю, системы отопления, водоснабжения и электричества, заменили двери, окна и полы, построили котельную, произвели все внутренние работы. Всего специалисты восстановили более одной тысячи квадратных метров помещений. В новом учреждении будут размещаться до 60 ребят возрастом до 6 лет.Кроме того, в селе Новокиевка Скадовского района в скором времени откроют Социально-реабилитационный центр для детей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию.Министр добавила, что в середине июня областная дума примет региональный закон об опеке и попечительстве, благодаря которому органы опеки заработают на Херсонщине в полную силу.По ее словам, на данный момент минтруда является контролирующим органом и участником работы комиссий по опеке и попечительству в муниципальных округах. Так как сегодня идет процесс ликвидации военно-гражданских администраций, которые переходят под муниципальные образования, в работе комиссий по опеке и попечительству возникают юридические сложности."У нас большая очередь из людей, которые готовы взять ребенка под опеку или попечительство, с этим проблем нет. Но есть технические проблемы, в том числе с внесением детей в федеральный реестр. Наши комиссии по опеке и попечительству перейдут из муниципалитетов в наше управление труда и соцзащиты, которое представлено в каждом муниципальном округе. Рабочие коллективы есть. В этой части мы разгрузим муниципалитеты. Да, нам будет тяжелее, но это будет полноценные комиссии, которые займутся и учетом детей, и поиском семей", – добавила Бархатнова.
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РИА Новости Крым
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херсонская область, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, алла бархатнова, дети, новости, общество
Когда откроют областной дом ребенка на Херсонщине

Дом ребенка в Херсонской области планируется открыть в конце июня – власти

07:28 05.06.2024
 
© Fotolia / dmitrimarutaДетский сад
Детский сад
© Fotolia / dmitrimaruta
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ГЕНИЧЕСК, 5 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Областной дом ребенка в селе Воскресенское на Херсонщине планируется открыть в конце июня. Об этом РИА Новости Крым сообщила министр труда и соцзащиты региона Алла Бархатнова.
"Мы до конца июня планируем открыть областной дом ребенка в Воскресенском. Специалисты из Рязанской области, нашего региона-шефа, помогли нам полностью отремонтировать здание. Коллектив уже сформирован", – сказала руководитель ведомства.
Бархатнова отметила, что открытие дома ребенка является социально значимым событием в масштабах всей области. Ранее учреждение для детей, оставшихся без надзора родителей, находилось на правом берегу Днепра. Осенью 2022 года более 50 его подопечных перевезли в Крым. Для 20-ти из них удалось найти новые семьи.
В начале этого года Рязанская область направила на Херсонщину специалистов для капитального ремонта здания бывшего детсада в селе Воскресенское Новотроицкого округа, в котором будет располагаться новый областной дом ребенка.
В ходе работ строители поменяли кровлю, системы отопления, водоснабжения и электричества, заменили двери, окна и полы, построили котельную, произвели все внутренние работы. Всего специалисты восстановили более одной тысячи квадратных метров помещений. В новом учреждении будут размещаться до 60 ребят возрастом до 6 лет.
Кроме того, в селе Новокиевка Скадовского района в скором времени откроют Социально-реабилитационный центр для детей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию.

"Там будут находиться дети от 6 до 18 лет. Здание готово, коллектив сформирован. Ждем финансирование. Наш сенатор Игорь Кастюкевич привез туда дополнительное кухонное оборудование. Таким образом, скоро мы откроем два детских учреждения, которые жизненно необходимы нашему региону", – отметила Бархатнова.

Министр добавила, что в середине июня областная дума примет региональный закон об опеке и попечительстве, благодаря которому органы опеки заработают на Херсонщине в полную силу.
По ее словам, на данный момент минтруда является контролирующим органом и участником работы комиссий по опеке и попечительству в муниципальных округах. Так как сегодня идет процесс ликвидации военно-гражданских администраций, которые переходят под муниципальные образования, в работе комиссий по опеке и попечительству возникают юридические сложности.
"У нас большая очередь из людей, которые готовы взять ребенка под опеку или попечительство, с этим проблем нет. Но есть технические проблемы, в том числе с внесением детей в федеральный реестр. Наши комиссии по опеке и попечительству перейдут из муниципалитетов в наше управление труда и соцзащиты, которое представлено в каждом муниципальном округе. Рабочие коллективы есть. В этой части мы разгрузим муниципалитеты. Да, нам будет тяжелее, но это будет полноценные комиссии, которые займутся и учетом детей, и поиском семей", – добавила Бархатнова.
 
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