https://crimea.ria.ru/20240605/kogda-otkroyut-oblastnoy-dom-rebenka-na-khersonschine-1137803547.html

Когда откроют областной дом ребенка на Херсонщине

Когда откроют областной дом ребенка на Херсонщине - РИА Новости Крым, 05.06.2024

Когда откроют областной дом ребенка на Херсонщине

Областной дом ребенка в селе Воскресенское на Херсонщине планируется открыть в конце июня. Об этом РИА Новости Крым сообщила министр труда и соцзащиты региона... РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T07:28

2024-06-05T07:28

2024-06-05T07:28

эксклюзивы риа новости крым

херсонская область

жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым

алла бархатнова

дети

новости

общество

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ГЕНИЧЕСК, 5 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Областной дом ребенка в селе Воскресенское на Херсонщине планируется открыть в конце июня. Об этом РИА Новости Крым сообщила министр труда и соцзащиты региона Алла Бархатнова.Бархатнова отметила, что открытие дома ребенка является социально значимым событием в масштабах всей области. Ранее учреждение для детей, оставшихся без надзора родителей, находилось на правом берегу Днепра. Осенью 2022 года более 50 его подопечных перевезли в Крым. Для 20-ти из них удалось найти новые семьи.В начале этого года Рязанская область направила на Херсонщину специалистов для капитального ремонта здания бывшего детсада в селе Воскресенское Новотроицкого округа, в котором будет располагаться новый областной дом ребенка.В ходе работ строители поменяли кровлю, системы отопления, водоснабжения и электричества, заменили двери, окна и полы, построили котельную, произвели все внутренние работы. Всего специалисты восстановили более одной тысячи квадратных метров помещений. В новом учреждении будут размещаться до 60 ребят возрастом до 6 лет.Кроме того, в селе Новокиевка Скадовского района в скором времени откроют Социально-реабилитационный центр для детей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию.Министр добавила, что в середине июня областная дума примет региональный закон об опеке и попечительстве, благодаря которому органы опеки заработают на Херсонщине в полную силу.По ее словам, на данный момент минтруда является контролирующим органом и участником работы комиссий по опеке и попечительству в муниципальных округах. Так как сегодня идет процесс ликвидации военно-гражданских администраций, которые переходят под муниципальные образования, в работе комиссий по опеке и попечительству возникают юридические сложности."У нас большая очередь из людей, которые готовы взять ребенка под опеку или попечительство, с этим проблем нет. Но есть технические проблемы, в том числе с внесением детей в федеральный реестр. Наши комиссии по опеке и попечительству перейдут из муниципалитетов в наше управление труда и соцзащиты, которое представлено в каждом муниципальном округе. Рабочие коллективы есть. В этой части мы разгрузим муниципалитеты. Да, нам будет тяжелее, но это будет полноценные комиссии, которые займутся и учетом детей, и поиском семей", – добавила Бархатнова.

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, алла бархатнова, дети, новости, общество