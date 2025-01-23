https://crimea.ria.ru/20250123/strelby-v-anape---gorozhan-prosyat-sokhranyat-spokoystvie-1143588371.html

Стрельбы в Анапе - горожан просят сохранять спокойствие

Стрельбы в Анапе - горожан просят сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Стрельбы в Анапе - горожан просят сохранять спокойствие

В Анапе в четверг вечером пройдут учения по отражению атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии. РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T12:37

2025-01-23T12:37

2025-01-23T12:41

краснодарский край

новости

анапа

учения

безопасность

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В Анапе в четверг вечером пройдут учения по отражению атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.Жителей просят сохранять спокойствие во время учений, а также сообщить о предстоящем мероприятии знакомым и родственникам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба слышна в Феодосии – что происходитВ Евпатории будет громкоПолное закрытие района: на западе Крыма пройдут масштабные учения

краснодарский край

анапа

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2025

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Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, анапа, учения, безопасность, беспилотник (бпла, дрон)