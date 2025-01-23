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Стрельбы в Анапе - горожан просят сохранять спокойствие
Стрельбы в Анапе - горожан просят сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Стрельбы в Анапе - горожан просят сохранять спокойствие
В Анапе в четверг вечером пройдут учения по отражению атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии. РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T12:37
2025-01-23T12:37
2025-01-23T12:41
краснодарский край
новости
анапа
учения
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В Анапе в четверг вечером пройдут учения по отражению атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.Жителей просят сохранять спокойствие во время учений, а также сообщить о предстоящем мероприятии знакомым и родственникам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба слышна в Феодосии – что происходитВ Евпатории будет громкоПолное закрытие района: на западе Крыма пройдут масштабные учения
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, новости, анапа, учения, безопасность, беспилотник (бпла, дрон)
Стрельбы в Анапе - горожан просят сохранять спокойствие
В Анапе вечером 23 января пройдут учения по отражению атаки беспилотников ВСУ
12:37 23.01.2025 (обновлено: 12:41 23.01.2025)