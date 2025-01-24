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В Евразии создается новая архитектура безопасности - Нарышкин

В Евразии создается новая архитектура безопасности - Нарышкин - РИА Новости Крым, 24.01.2025

В Евразии создается новая архитектура безопасности - Нарышкин

В Евразии формируется новая архитектура безопасности, которая будет в состоянии обеспечить стабильность во всем мире, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T07:02

2025-01-24T07:02

2025-01-24T07:13

сергей нарышкин

служба внешней разведки (свр)

безопасность

евразия

европа

новости

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В Евразии формируется новая архитектура безопасности, которая будет в состоянии обеспечить стабильность во всем мире, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Сейчас происходит переход от однополярного, отживающего свой век миропорядка к новому, справедливому миропорядку, отметил Нарышкин.По словам Нарышкина, процесс формирования нового миропорядка всегда бывает сложным, долгим, он содержит внутри себя определенные риски."Но необходимо, стиснув зубы, идти по выбранному пути в интересах и обеспечения безопасности нашего государства, и обеспечения будущего нашей страны. Вы знаете, как в песне из культового кинофильма "Семнадцать мгновений весны": "Надо просто помнить долг от первого мгновения до последнего". И, знаете, эта максима относится не только к представителям одной или нескольких профессий - она такая общая", - отметил Нарышкин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей нарышкин, служба внешней разведки (свр), безопасность, евразия, европа, новости, мнения