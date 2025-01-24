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В Евразии создается новая архитектура безопасности - Нарышкин - РИА Новости Крым, 24.01.2025
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В Евразии создается новая архитектура безопасности - Нарышкин
В Евразии создается новая архитектура безопасности - Нарышкин - РИА Новости Крым, 24.01.2025
В Евразии создается новая архитектура безопасности - Нарышкин
В Евразии формируется новая архитектура безопасности, которая будет в состоянии обеспечить стабильность во всем мире, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T07:02
2025-01-24T07:13
сергей нарышкин
служба внешней разведки (свр)
безопасность
евразия
европа
новости
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В Евразии формируется новая архитектура безопасности, которая будет в состоянии обеспечить стабильность во всем мире, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Сейчас происходит переход от однополярного, отживающего свой век миропорядка к новому, справедливому миропорядку, отметил Нарышкин.По словам Нарышкина, процесс формирования нового миропорядка всегда бывает сложным, долгим, он содержит внутри себя определенные риски."Но необходимо, стиснув зубы, идти по выбранному пути в интересах и обеспечения безопасности нашего государства, и обеспечения будущего нашей страны. Вы знаете, как в песне из культового кинофильма "Семнадцать мгновений весны": "Надо просто помнить долг от первого мгновения до последнего". И, знаете, эта максима относится не только к представителям одной или нескольких профессий - она такая общая", - отметил Нарышкин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сергей нарышкин, служба внешней разведки (свр), безопасность, евразия, европа, новости, мнения
В Евразии создается новая архитектура безопасности - Нарышкин

Нарышкин: в Евразии создается новая архитектура безопасности - она обеспечит стабильность

07:02 24.01.2025 (обновлено: 07:13 24.01.2025)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда "История Отечества", директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда История Отечества, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В Евразии формируется новая архитектура безопасности, которая будет в состоянии обеспечить стабильность во всем мире, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Сейчас происходит переход от однополярного, отживающего свой век миропорядка к новому, справедливому миропорядку, отметил Нарышкин.
"Западный блок уже не является единственным центром силы. Есть Китай, есть Индия, есть государство-цивилизация Россия, такой довольно мощный блок арабских государств и другие силы. И в целом в Евразии формируется новая архитектура безопасности, которая будет в состоянии обеспечить стабильность и на большом евразийском континенте, и в целом в мире", - сказал директор СВР.
По словам Нарышкина, процесс формирования нового миропорядка всегда бывает сложным, долгим, он содержит внутри себя определенные риски.
"Но необходимо, стиснув зубы, идти по выбранному пути в интересах и обеспечения безопасности нашего государства, и обеспечения будущего нашей страны. Вы знаете, как в песне из культового кинофильма "Семнадцать мгновений весны": "Надо просто помнить долг от первого мгновения до последнего". И, знаете, эта максима относится не только к представителям одной или нескольких профессий - она такая общая", - отметил Нарышкин.
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Сергей НарышкинСлужба внешней разведки (СВР)БезопасностьЕвразияЕвропаНовостиМнения
 
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