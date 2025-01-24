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В Евразии создается новая архитектура безопасности - Нарышкин
В Евразии создается новая архитектура безопасности - Нарышкин - РИА Новости Крым, 24.01.2025
В Евразии создается новая архитектура безопасности - Нарышкин
В Евразии формируется новая архитектура безопасности, которая будет в состоянии обеспечить стабильность во всем мире, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T07:02
2025-01-24T07:02
2025-01-24T07:13
сергей нарышкин
служба внешней разведки (свр)
безопасность
евразия
европа
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В Евразии формируется новая архитектура безопасности, которая будет в состоянии обеспечить стабильность во всем мире, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Сейчас происходит переход от однополярного, отживающего свой век миропорядка к новому, справедливому миропорядку, отметил Нарышкин.По словам Нарышкина, процесс формирования нового миропорядка всегда бывает сложным, долгим, он содержит внутри себя определенные риски."Но необходимо, стиснув зубы, идти по выбранному пути в интересах и обеспечения безопасности нашего государства, и обеспечения будущего нашей страны. Вы знаете, как в песне из культового кинофильма "Семнадцать мгновений весны": "Надо просто помнить долг от первого мгновения до последнего". И, знаете, эта максима относится не только к представителям одной или нескольких профессий - она такая общая", - отметил Нарышкин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сергей нарышкин, служба внешней разведки (свр), безопасность, евразия, европа, новости, мнения
В Евразии создается новая архитектура безопасности - Нарышкин
Нарышкин: в Евразии создается новая архитектура безопасности - она обеспечит стабильность
07:02 24.01.2025 (обновлено: 07:13 24.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В Евразии формируется новая архитектура безопасности, которая будет в состоянии обеспечить стабильность во всем мире, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Сейчас происходит переход от однополярного, отживающего свой век миропорядка к новому, справедливому миропорядку, отметил Нарышкин.
"Западный блок уже не является единственным центром силы. Есть Китай, есть Индия, есть государство-цивилизация Россия, такой довольно мощный блок арабских государств и другие силы. И в целом в Евразии формируется новая архитектура безопасности, которая будет в состоянии обеспечить стабильность и на большом евразийском континенте, и в целом в мире", - сказал директор СВР.
По словам Нарышкина, процесс формирования нового миропорядка всегда бывает сложным, долгим, он содержит внутри себя определенные риски.
"Но необходимо, стиснув зубы, идти по выбранному пути в интересах и обеспечения безопасности нашего государства, и обеспечения будущего нашей страны. Вы знаете, как в песне из культового кинофильма "Семнадцать мгновений весны": "Надо просто помнить долг от первого мгновения до последнего". И, знаете, эта максима относится не только к представителям одной или нескольких профессий - она такая общая", - отметил Нарышкин.
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