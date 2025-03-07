https://crimea.ria.ru/20250307/prikazal-bit-atacms-po-uchkuevke-sk-predyavili-obvinenie-polkovniku-vsu-1144746058.html

Приказал бить ATACMS по Учкуевке: СК объявил в розыск полковника ВСУ

Приказал бить ATACMS по Учкуевке: СК объявил в розыск полковника ВСУ - РИА Новости Крым, 07.03.2025

Приказал бить ATACMS по Учкуевке: СК объявил в розыск полковника ВСУ

Следственный комитет России предъявил обвинение командиру 19-й ракетной бригады ВСУ "Святая Варвара", который отдал приказ о ракетном ударе по пляжу в... РИА Новости Крым, 07.03.2025

2025-03-07T20:25

2025-03-07T20:25

2025-03-07T20:32

ракетная атака на севастополь atacms 2 августа 2024 года

ракеты atacms

обстрелы всу

севастополь

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

всу (вооруженные силы украины)

ск рф (следственный комитет российской федерации)

приговор

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Следственный комитет России предъявил обвинение командиру 19-й ракетной бригады ВСУ "Святая Варвара", который отдал приказ о ракетном ударе по пляжу в Севастополе летом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Карпуша объявлен в международный розыск. Кроме того, судом ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СК.ВСУ нанесли террористически удар по Севастополю 23 июня в 12:15 по московскому времени. Город был атакован пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре из них. Уничтоженная в воздухе пятая ракета разорвалась, что привело к жертвам среди мирных жителей. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ранения получили 153 человека.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чудеса случаются: что загадал раненный ATACMS мальчик из СевастополяКак живет Севастополь после ракетного удара террористов ВСУБрошенные вещи и водолазы: обстановка в Севастополе после ракетной атаки

https://crimea.ria.ru/20240717/babulya-ya-ne-umru-istorii-ranennykh-pri-atake-na-uchkuevku-detey-1138904961.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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