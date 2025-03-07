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Приказал бить ATACMS по Учкуевке: СК объявил в розыск полковника ВСУ - РИА Новости Крым, 07.03.2025
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Приказал бить ATACMS по Учкуевке: СК объявил в розыск полковника ВСУ
Приказал бить ATACMS по Учкуевке: СК объявил в розыск полковника ВСУ - РИА Новости Крым, 07.03.2025
Приказал бить ATACMS по Учкуевке: СК объявил в розыск полковника ВСУ
Следственный комитет России предъявил обвинение командиру 19-й ракетной бригады ВСУ "Святая Варвара", который отдал приказ о ракетном ударе по пляжу в... РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T20:25
2025-03-07T20:32
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приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Следственный комитет России предъявил обвинение командиру 19-й ракетной бригады ВСУ "Святая Варвара", который отдал приказ о ракетном ударе по пляжу в Севастополе летом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Карпуша объявлен в международный розыск. Кроме того, судом ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СК.ВСУ нанесли террористически удар по Севастополю 23 июня в 12:15 по московскому времени. Город был атакован пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре из них. Уничтоженная в воздухе пятая ракета разорвалась, что привело к жертвам среди мирных жителей. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ранения получили 153 человека.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чудеса случаются: что загадал раненный ATACMS мальчик из СевастополяКак живет Севастополь после ракетного удара террористов ВСУБрошенные вещи и водолазы: обстановка в Севастополе после ракетной атаки
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ракетная атака на севастополь atacms 2 августа 2024 года, ракеты atacms, обстрелы всу, севастополь, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, всу (вооруженные силы украины), ск рф (следственный комитет российской федерации), приговор, новости
Приказал бить ATACMS по Учкуевке: СК объявил в розыск полковника ВСУ

Следком предъявил обвинение полковнику ВСУ за обстрел пляжа в Севастополе ракетами ATACMS

20:25 07.03.2025 (обновлено: 20:32 07.03.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Следственный комитет России предъявил обвинение командиру 19-й ракетной бригады ВСУ "Святая Варвара", который отдал приказ о ракетном ударе по пляжу в Севастополе летом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Председателю СК России доложено о предъявлении обвинения в совершении террористического акта командиру 19-й ракетной бригады "Святая Варвара" Вооруженных сил Украины полковнику Ростиславу Карпуше. Следствием установлено, что 23 июня 2024 года он отдал подчиненным военнослужащим приказ об обстреле пляжа Черноморского побережья в городе Севастополе", - говорится в сообщении.
Карпуша объявлен в международный розыск. Кроме того, судом ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СК.
ВСУ нанесли террористически удар по Севастополю 23 июня в 12:15 по московскому времени. Город был атакован пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре из них. Уничтоженная в воздухе пятая ракета разорвалась, что привело к жертвам среди мирных жителей. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ранения получили 153 человека.
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