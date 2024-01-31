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Россия будет отстаивать право Камилы Валиевой на апелляцию – Захарова - РИА Новости Крым, 31.01.2024
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Россия будет отстаивать право Камилы Валиевой на апелляцию – Захарова
Россия будет отстаивать право Камилы Валиевой на апелляцию – Захарова - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Россия будет отстаивать право Камилы Валиевой на апелляцию – Захарова
продолжит отстаивать право чемпионки мира Камилы Валиевой на апелляцию, заявила в ходе брифинга официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T15:37
2024-01-31T15:37
камила валиева
спорт
олимпийские игры-2024
мок (международный олимпийский комитет)
мария захарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Россия продолжит отстаивать право чемпионки мира Камилы Валиевой на апелляцию, заявила в ходе брифинга официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее мнению, дисквалификация фигуристки – это попытка избавиться от сильнейшего конкурента на соревнованиях.Рассчитывать на беспристрастность в этом судебном процессе нельзя было с самого начала, добавила Захарова."Российская сторона продолжит отстаивать перед международными структурами право нашей спортсменки, в том числе в плане подачи апелляции на такое несправедливое, дикое решение", - подчеркнула Захарова.Напомним, 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Все ее результаты, достигнутые после 25 декабря 2021 года, были аннулированы.Российская сборная по фигурному катанию в командных соревнованиях опустилась с первого места на третье. Золото досталось спортсменам из США, а серебро – японцам.Олимпийский комитет России (ОКР) готовит апелляцию в Спортивный арбитражный суд относительно перераспределения мест в командном турнире. По мнению юристов ОКР, последствия решения о санкциях в отношении отдельно взятого спортсмена (в данном случае Камилы Валиевой) не могут являться основанием для пересмотра результатов командного турнира.Читайте также на РИА Новости Крым:Камила Валиева прокомментировала свое участие в ОлимпиадеПропавшая в Москве чемпионка России по фигурному катанию нашлась"Главное – живи": что известно о состоянии фигуриста Костомарова
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РИА Новости Крым
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96
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камила валиева, спорт, олимпийские игры-2024, мок (международный олимпийский комитет), мария захарова, новости, мнения, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Россия будет отстаивать право Камилы Валиевой на апелляцию – Захарова

В МИДе прокомментировали дисквалификацию чемпионки мира Камилы Валиевой

15:37 31.01.2024
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОлимпиада-2022. Тренировка фигуристки К. Валиевой
Олимпиада-2022. Тренировка фигуристки К. Валиевой - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Россия продолжит отстаивать право чемпионки мира Камилы Валиевой на апелляцию, заявила в ходе брифинга официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее мнению, дисквалификация фигуристки – это попытка избавиться от сильнейшего конкурента на соревнованиях.

"Это очередной вопиющий пример политизации спорта, еще одно проявление нечистоплотной конкуренции. Они просто нейтрализовали одну из сильнейших представительниц мирового фигурного катания", - сказала она.

Рассчитывать на беспристрастность в этом судебном процессе нельзя было с самого начала, добавила Захарова.
"Российская сторона продолжит отстаивать перед международными структурами право нашей спортсменки, в том числе в плане подачи апелляции на такое несправедливое, дикое решение", - подчеркнула Захарова.
Напомним, 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Все ее результаты, достигнутые после 25 декабря 2021 года, были аннулированы.
Российская сборная по фигурному катанию в командных соревнованиях опустилась с первого места на третье. Золото досталось спортсменам из США, а серебро – японцам.
Олимпийский комитет России (ОКР) готовит апелляцию в Спортивный арбитражный суд относительно перераспределения мест в командном турнире. По мнению юристов ОКР, последствия решения о санкциях в отношении отдельно взятого спортсмена (в данном случае Камилы Валиевой) не могут являться основанием для пересмотра результатов командного турнира.
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Камила ВалиеваСпортОлимпийские игры-2024МОК (Международный олимпийский комитет)Мария ЗахароваНовостиМненияМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
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