https://crimea.ria.ru/20240131/rossiya-budet-otstaivat-pravo-kamily-valievoy-na-apellyatsiyu--zakharova-1134587439.html

Россия будет отстаивать право Камилы Валиевой на апелляцию – Захарова

Россия будет отстаивать право Камилы Валиевой на апелляцию – Захарова - РИА Новости Крым, 31.01.2024

Россия будет отстаивать право Камилы Валиевой на апелляцию – Захарова

продолжит отстаивать право чемпионки мира Камилы Валиевой на апелляцию, заявила в ходе брифинга официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T15:37

2024-01-31T15:37

2024-01-31T15:37

камила валиева

спорт

олимпийские игры-2024

мок (международный олимпийский комитет)

мария захарова

новости

мнения

министерство иностранных дел рф (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0a/1122329422_0:0:3150:1771_1920x0_80_0_0_93c969016cbd6b9d7898dae0fd36dfbc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Россия продолжит отстаивать право чемпионки мира Камилы Валиевой на апелляцию, заявила в ходе брифинга официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее мнению, дисквалификация фигуристки – это попытка избавиться от сильнейшего конкурента на соревнованиях.Рассчитывать на беспристрастность в этом судебном процессе нельзя было с самого начала, добавила Захарова."Российская сторона продолжит отстаивать перед международными структурами право нашей спортсменки, в том числе в плане подачи апелляции на такое несправедливое, дикое решение", - подчеркнула Захарова.Напомним, 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Все ее результаты, достигнутые после 25 декабря 2021 года, были аннулированы.Российская сборная по фигурному катанию в командных соревнованиях опустилась с первого места на третье. Золото досталось спортсменам из США, а серебро – японцам.Олимпийский комитет России (ОКР) готовит апелляцию в Спортивный арбитражный суд относительно перераспределения мест в командном турнире. По мнению юристов ОКР, последствия решения о санкциях в отношении отдельно взятого спортсмена (в данном случае Камилы Валиевой) не могут являться основанием для пересмотра результатов командного турнира.Читайте также на РИА Новости Крым:Камила Валиева прокомментировала свое участие в ОлимпиадеПропавшая в Москве чемпионка России по фигурному катанию нашлась"Главное – живи": что известно о состоянии фигуриста Костомарова

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камила валиева, спорт, олимпийские игры-2024, мок (международный олимпийский комитет), мария захарова, новости, мнения, министерство иностранных дел рф (мид рф)