Россия будет отстаивать право Камилы Валиевой на апелляцию – Захарова
В МИДе прокомментировали дисквалификацию чемпионки мира Камилы Валиевой
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОлимпиада-2022. Тренировка фигуристки К. Валиевой
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Россия продолжит отстаивать право чемпионки мира Камилы Валиевой на апелляцию, заявила в ходе брифинга официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее мнению, дисквалификация фигуристки – это попытка избавиться от сильнейшего конкурента на соревнованиях.
"Это очередной вопиющий пример политизации спорта, еще одно проявление нечистоплотной конкуренции. Они просто нейтрализовали одну из сильнейших представительниц мирового фигурного катания", - сказала она.
Рассчитывать на беспристрастность в этом судебном процессе нельзя было с самого начала, добавила Захарова.
"Российская сторона продолжит отстаивать перед международными структурами право нашей спортсменки, в том числе в плане подачи апелляции на такое несправедливое, дикое решение", - подчеркнула Захарова.
Напомним, 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Все ее результаты, достигнутые после 25 декабря 2021 года, были аннулированы.
Российская сборная по фигурному катанию в командных соревнованиях опустилась с первого места на третье. Золото досталось спортсменам из США, а серебро – японцам.
Олимпийский комитет России (ОКР) готовит апелляцию в Спортивный арбитражный суд относительно перераспределения мест в командном турнире. По мнению юристов ОКР, последствия решения о санкциях в отношении отдельно взятого спортсмена (в данном случае Камилы Валиевой) не могут являться основанием для пересмотра результатов командного турнира.
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