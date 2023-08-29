https://crimea.ria.ru/20230829/propavshaya-v-moskve-chempionka-rossii-po-figurnomu-kataniyu-nashlas-1131031887.html

Пропавшая в Москве чемпионка России по фигурному катанию нашлась

Пропавшая в Москве чемпионка России по фигурному катанию нашлась - РИА Новости Крым, 29.08.2023

Пропавшая в Москве чемпионка России по фигурному катанию нашлась

В Москве установлено местонахождение чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров Алины Горбачевой. Об этом сообщает Следком России. РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T21:44

2023-08-29T21:44

2023-08-29T21:44

россия

москва

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

общество

новости

алина горбачева

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В Москве установлено местонахождение чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров Алины Горбачевой. Об этом сообщает Следком России.О пропаже 16-летней фигуристки стало известно от ее матери. Она сообщила, что в понедельник фигуристка вышла с катка на "Чкалов Арене" в Москве и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали спортсменку на Волоколамском шоссе. С тех пор девушку ищут. Во вторник СК начал проверку по факту ее исчезновения.В ведомстве добавили, что девушка в ближайшее время будет доставлена в подразделение столичного Следкома для установления обстоятельств ее отсутствия.Алина Горбачева в феврале 2023 года стала победительницей юниорского первенства России по фигурному катанию в Перми.

россия

москва

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), общество, новости, алина горбачева