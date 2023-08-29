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Пропавшая в Москве чемпионка России по фигурному катанию нашлась - РИА Новости Крым, 29.08.2023
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Пропавшая в Москве чемпионка России по фигурному катанию нашлась
Пропавшая в Москве чемпионка России по фигурному катанию нашлась - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Пропавшая в Москве чемпионка России по фигурному катанию нашлась
В Москве установлено местонахождение чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров Алины Горбачевой. Об этом сообщает Следком России. РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T21:44
2023-08-29T21:44
россия
москва
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
общество
новости
алина горбачева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В Москве установлено местонахождение чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров Алины Горбачевой. Об этом сообщает Следком России.О пропаже 16-летней фигуристки стало известно от ее матери. Она сообщила, что в понедельник фигуристка вышла с катка на "Чкалов Арене" в Москве и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали спортсменку на Волоколамском шоссе. С тех пор девушку ищут. Во вторник СК начал проверку по факту ее исчезновения.В ведомстве добавили, что девушка в ближайшее время будет доставлена в подразделение столичного Следкома для установления обстоятельств ее отсутствия.Алина Горбачева в феврале 2023 года стала победительницей юниорского первенства России по фигурному катанию в Перми.
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РИА Новости Крым
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россия, москва, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), общество, новости, алина горбачева
Пропавшая в Москве чемпионка России по фигурному катанию нашлась

СК: местоположение пропавшей в Москве 16-летней чемпионки по фигурному катанию установлено

21:44 29.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЧемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачева
Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачева - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В Москве установлено местонахождение чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров Алины Горбачевой. Об этом сообщает Следком России.
О пропаже 16-летней фигуристки стало известно от ее матери. Она сообщила, что в понедельник фигуристка вышла с катка на "Чкалов Арене" в Москве и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали спортсменку на Волоколамском шоссе. С тех пор девушку ищут. Во вторник СК начал проверку по факту ее исчезновения.

"По предварительной информации, местонахождение 16-летней спортсменки установлено", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что девушка в ближайшее время будет доставлена в подразделение столичного Следкома для установления обстоятельств ее отсутствия.
Алина Горбачева в феврале 2023 года стала победительницей юниорского первенства России по фигурному катанию в Перми.
 
РоссияМоскваПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ОбществоНовостиАлина Горбачева
 
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