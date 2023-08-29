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Чемпионка России по фигурному катанию пропала в Москве
Чемпионка России по фигурному катанию пропала в Москве - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Чемпионка России по фигурному катанию пропала в Москве
Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачева пропала в Москве. Следком начал проверку по факту ее безвестного исчезновения. Об этом со... РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T14:27
2023-08-29T14:27
2023-08-29T14:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачева пропала в Москве. Следком начал проверку по факту ее безвестного исчезновения. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка СК России сообщает РИА Новости.О пропаже 16-летней фигуристки стало известно от ее матери. Она сообщила, что в понедельник фигуристка вышла с катка на "Чкалов Арене" в Москве и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали спортсменку на Волоколамском шоссе. С тех пор девушку ищут."Организовано проведение доследственной проверки", - сообщили в ведомстве.Алина Горбачева в феврале 2023 года стала победительницей юниорского первенства России по фигурному катанию в Перми.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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спорт, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), фигурное катание, происшествия
Чемпионка России по фигурному катанию пропала в Москве
Следком начал проверку после исчезновения в Москве 16-летней фигуристки Горбачевой
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачева пропала в Москве. Следком начал проверку по факту ее безвестного исчезновения. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка СК России сообщает РИА Новости.
О пропаже 16-летней фигуристки стало известно от ее матери. Она сообщила, что в понедельник фигуристка вышла с катка на "Чкалов Арене" в Москве и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали спортсменку на Волоколамском шоссе. С тех пор девушку ищут.
"Организовано проведение доследственной проверки", - сообщили в ведомстве.
Алина Горбачева в феврале 2023 года стала победительницей юниорского первенства России по фигурному катанию в Перми.