https://crimea.ria.ru/20230829/chempionka-rossii-po-figurnomu-kataniyu-propala-v-moskve-1131017359.html

Чемпионка России по фигурному катанию пропала в Москве

Чемпионка России по фигурному катанию пропала в Москве - РИА Новости Крым, 29.08.2023

Чемпионка России по фигурному катанию пропала в Москве

Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачева пропала в Москве. Следком начал проверку по факту ее безвестного исчезновения. Об этом со... РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T14:27

2023-08-29T14:27

2023-08-29T14:27

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фигурное катание

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачева пропала в Москве. Следком начал проверку по факту ее безвестного исчезновения. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка СК России сообщает РИА Новости.О пропаже 16-летней фигуристки стало известно от ее матери. Она сообщила, что в понедельник фигуристка вышла с катка на "Чкалов Арене" в Москве и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали спортсменку на Волоколамском шоссе. С тех пор девушку ищут."Организовано проведение доследственной проверки", - сообщили в ведомстве.Алина Горбачева в феврале 2023 года стала победительницей юниорского первенства России по фигурному катанию в Перми.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), фигурное катание, происшествия