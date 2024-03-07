Рейтинг@Mail.ru
Валиева исключена из списков кандидатов в сборную России - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240307/valieva-isklyuchena-iz-spiskov-kandidatov-v-sbornuyu-rossii-1135488808.html
Валиева исключена из списков кандидатов в сборную России
Валиева исключена из списков кандидатов в сборную России - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Валиева исключена из списков кандидатов в сборную России
Фигуристка Камила Валиева исключена из списков кандидатов в сборную России после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Такое решение принято... РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T16:18
2024-03-07T16:19
камила валиева
спорт
минспорт
россия
фигурное катание
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0a/1122329422_0:0:3150:1771_1920x0_80_0_0_93c969016cbd6b9d7898dae0fd36dfbc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Фигуристка Камила Валиева исключена из списков кандидатов в сборную России после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Такое решение принято федеральным министерство спорта, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ. Отмечается, что процедура исключение 17-летней спортсменки прошла с соблюдением правил ведомства.29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Все ее результаты, достигнутые после 25 декабря 2021 года, были аннулированы.Российская сборная по фигурному катанию в командных соревнованиях опустилась с первого места на третье. Золото досталось спортсменам из США, а серебро – японцам.В МИД России назвали дисквалификацию фигуристки "попыткой избавиться от сильнейшего конкурента на соревнованиях". Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова заявила, что российская сторона продолжит отстаивать перед международными структурами право спортсменки, в том числе в плане подачи апелляции на такое несправедливое, дикое решение.Олимпийский комитет России (ОКР) готовит апелляцию в Спортивный арбитражный суд относительно перераспределения мест в командном турнире. По мнению юристов ОКР, последствия решения о санкциях в отношении отдельно взятого спортсмена (в данном случае Камилы Валиевой) не могут являться основанием для пересмотра результатов командного турнира.Сама Валиева в Спортивном арбитражном суде (CAS) назвала три версии попадания запрещенного триметазидина в свой организм: обед у дедушки, загрязненная добавка и саботаж из-за не лучшей организации безопасности на чемпионате России.Читайте также на РИА Новости Крым:Чемпионки мира по художественной гимнастике Аверины уходят из спортаВалиева назвала три версии попадания в организм запрещенного веществаПутин назвал "Игры будущего" даром России мировой спортивной семье
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0a/1122329422_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_2c75646731326e96f77cb7c230de0241.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
камила валиева, спорт, минспорт, россия, фигурное катание, общество, новости
Валиева исключена из списков кандидатов в сборную России

Минспорта исключил фигуристку Камилу Валиеву из списков кандидатов в сборную России

16:18 07.03.2024 (обновлено: 16:19 07.03.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОлимпиада-2022. Тренировка фигуристки К. Валиевой
Олимпиада-2022. Тренировка фигуристки К. Валиевой - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Фигуристка Камила Валиева исключена из списков кандидатов в сборную России после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Такое решение принято федеральным министерство спорта, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Отмечается, что процедура исключение 17-летней спортсменки прошла с соблюдением правил ведомства.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Все ее результаты, достигнутые после 25 декабря 2021 года, были аннулированы.
Российская сборная по фигурному катанию в командных соревнованиях опустилась с первого места на третье. Золото досталось спортсменам из США, а серебро – японцам.
В МИД России назвали дисквалификацию фигуристки "попыткой избавиться от сильнейшего конкурента на соревнованиях". Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова заявила, что российская сторона продолжит отстаивать перед международными структурами право спортсменки, в том числе в плане подачи апелляции на такое несправедливое, дикое решение.
Олимпийский комитет России (ОКР) готовит апелляцию в Спортивный арбитражный суд относительно перераспределения мест в командном турнире. По мнению юристов ОКР, последствия решения о санкциях в отношении отдельно взятого спортсмена (в данном случае Камилы Валиевой) не могут являться основанием для пересмотра результатов командного турнира.
Сама Валиева в Спортивном арбитражном суде (CAS) назвала три версии попадания запрещенного триметазидина в свой организм: обед у дедушки, загрязненная добавка и саботаж из-за не лучшей организации безопасности на чемпионате России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Чемпионки мира по художественной гимнастике Аверины уходят из спорта
Валиева назвала три версии попадания в организм запрещенного вещества
Путин назвал "Игры будущего" даром России мировой спортивной семье
 
Камила ВалиеваСпортМинспортРоссияФигурное катаниеОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:05Молодежь из Крыма и Сирии договорилась о совместных проектах
16:53Потери ВСУ: украинские войска за сутки лишились 820 боевиков
16:36Первый в России конкурс винных гидов запустили в Крыму
16:28Заняли новые рубежи: российские военные продвигаются вперед в зоне СВО
16:18Валиева исключена из списков кандидатов в сборную России
16:12Горы под запретом: в Сочи ожидается сильный снег
15:55В Алупке благоустроят "рыбацкую деревню"
15:32В Ялте парковки станут бесплатными на два дня
15:12Зачем Киев создает "военные администрации" в Крыму – депутат Госдумы
15:06Эксперты перед 8 Марта изучили особенности финансового поведения женщин
14:59ПВО сбили французскую авиабомбу Hammer и 123 украинских дрона
14:54Готовили нападение на синагогу в Москве: ФСБ ликвидировала террористов
14:42Праздничные троллейбусы начали курсировать по городам Крыма
14:3216 терактов пресекли на Северном Кавказе – Патрушев
14:10Участники Всемирного фестиваля молодежи посетят новые регионы России
13:54На учениях НАТО отрабатывают сценарий вооруженного конфликта с Россией
13:51Дрон ВСУ сдетонировал в селе в Белгородской области – ранен мирный житель
13:35Путин: наши женщины достойно несут службу в зоне СВО
13:28Участникам Всемирного фестиваля молодежи поступали угрозы с Украины
13:16Минобороны РФ помогает в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ в Тыве
Лента новостейМолния