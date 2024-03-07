Валиева исключена из списков кандидатов в сборную России
Минспорта исключил фигуристку Камилу Валиеву из списков кандидатов в сборную России
16:18 07.03.2024 (обновлено: 16:19 07.03.2024)
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОлимпиада-2022. Тренировка фигуристки К. Валиевой
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Фигуристка Камила Валиева исключена из списков кандидатов в сборную России после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Такое решение принято федеральным министерство спорта, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Отмечается, что процедура исключение 17-летней спортсменки прошла с соблюдением правил ведомства.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Все ее результаты, достигнутые после 25 декабря 2021 года, были аннулированы.
Российская сборная по фигурному катанию в командных соревнованиях опустилась с первого места на третье. Золото досталось спортсменам из США, а серебро – японцам.
В МИД России назвали дисквалификацию фигуристки "попыткой избавиться от сильнейшего конкурента на соревнованиях". Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова заявила, что российская сторона продолжит отстаивать перед международными структурами право спортсменки, в том числе в плане подачи апелляции на такое несправедливое, дикое решение.
Олимпийский комитет России (ОКР) готовит апелляцию в Спортивный арбитражный суд относительно перераспределения мест в командном турнире. По мнению юристов ОКР, последствия решения о санкциях в отношении отдельно взятого спортсмена (в данном случае Камилы Валиевой) не могут являться основанием для пересмотра результатов командного турнира.
Сама Валиева в Спортивном арбитражном суде (CAS) назвала три версии попадания запрещенного триметазидина в свой организм: обед у дедушки, загрязненная добавка и саботаж из-за не лучшей организации безопасности на чемпионате России.
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